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Министр транспорта и коммуникаций рассказал о предложениях по уплате дорожного сбора

03.03.2020 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Министр транспорта и коммуникаций рассказал о предложениях по уплате дорожного сбора
Не первый месяц в обществе идет дискуссия, каким должен быть справедливый механизм уплаты госпошлины за допуск транспорта к участию в дорожном движении  – дорожный сбор. Сейчас без уплаты этого сбора автомобиль не пройдёт техосмотр. Это привело к тому, что автовладельцы стали игнорировать проверку машины.

Как сообщил в интервью телеканалу ОНТ Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, Министерство финансов подготовило проект указа, который предполагает отвязать уплату дорожного сбора от прохождения техосмотра.

Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций:
«Прохождений техосмотра стало гораздо меньше. Нет определенной возможности уплаты в рассрочку. Подготовленным проектом указа эти вопросы решены. Предусмотрена возможность платить суммы за месяц, за три месяца. Это более комфортные условия, безусловно. Отвязка от техосмотра поможет повысить безопасность дорожного движения. Каждый пользователь сможет оплатить сбор через ЕРИП. Новый механизм позволяет платить за конкретный месяц, в котором ездит человек. Если он не ездит, то оплачивать не нужно».

Алексей Авраменко добавил, что контролировать оплату предполагается через видеофиксацию, а именно путем сравнения баз данных:

— Если человек перемещался в тот период и у него не оплачено, то это будет зафиксировано. База сравнит данные и отправит по почте в автоматическом режиме, — подытожил министр.

 
 
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> Не первый месяц в обществе идет дискуссия, каким должен быть справедливый механизм уплаты госпошлины за допуск транспорта к участию в дорожном движении  –...
 
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