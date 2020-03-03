|
«Братья! Простите!» Российский Первый канал извинился за фейк со смертью от коронавируса в Беларуси
03.03.2020 21:29 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Российский
Ведущий программы «Время» Кирилл Клейменов отметил, что последствия коронавируса для организма, возможно, «разнообразнее и сложнее», чем думали специалисты и уточнил, что речь о «неадекватном поведении, вызываемом мыслями об этом самом вирусе».
— Что я имею в виду? Наши белорусские коллеги обиделись на нас, обиделись на воскресную программу «Время». В ней мы сообщили, что в числе стран где есть жертвы коронавируса, братская Белоруссия. Якобы там умер человек. Коллеги! Братья! Это ошибка. Наша ошибка. Но, как говорят, не вынужденная, случайная. Но все равно, простите, ошиблись. Никто не умер в Белоруссии, все живы, — сказал Клейменов и перешел к политическим темам.
Напомним, информация о том, что от коронавируса «первые смерти зафиксированы в США, Австралии, Таиланде, Белоруссии» прозвучала в эфире российского Первого канала 1 марта. На нее
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Извинения прозвучали 3 марта в вечернем выпуске программы «Время». Правда они были весьма оригинальны.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)