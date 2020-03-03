ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Братья! Простите!» Российский Первый канал извинился за фейк со смертью от коронавируса в Беларуси

03.03.2020 21:29 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Российский Первый канал извинился за ошибочную информацию о том, что в Беларуси от коронавируса умер человек. Извинения прозвучали 3 марта в вечернем выпуске программы «Время». Правда они были весьма оригинальны.


Ведущий программы «Время» Кирилл Клейменов отметил, что последствия коронавируса для организма, возможно, «разнообразнее и сложнее», чем думали специалисты и уточнил, что речь о «неадекватном поведении, вызываемом мыслями об этом самом вирусе».

 — Что я имею в виду? Наши белорусские коллеги обиделись на нас, обиделись на воскресную программу «Время». В ней мы сообщили, что в числе стран где есть жертвы коронавируса, братская Белоруссия. Якобы там умер человек. Коллеги! Братья! Это ошибка. Наша ошибка. Но, как говорят, не вынужденная, случайная. Но все равно, простите, ошиблись. Никто не умер в Белоруссии, все живы, — сказал Клейменов и перешел к политическим темам.

Напомним, информация о том, что от коронавируса «первые смерти зафиксированы в США, Австралии, Таиланде, Белоруссии» прозвучала в эфире российского Первого канала 1 марта. На нее отреагировали Министерство здравоохранения, Министерство информации и белорусский МИД. Министерства призвали журналистов не распространять фейки, а МИД пообещал по своей линии предпринять «соответствующие меры реагирования».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Извинения прозвучали 3 марта в вечернем выпуске программы «Время». Правда они были весьма оригинальны.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Глава МИД Венгрии: Посольство Венгрии в Минске не будет повышать стоимость «шенгена» для белорусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

02.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика