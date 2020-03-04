"Строились, где дешевле, но все равно хотим в Минск". Почему цены на квартиры в пригороде растут быстрее, чем в столице

При этом немало предложений от тех, кто построился в районе, сделал хорошую отделку и хочет получить вложенное обратно и заработать. Только в двух первых, сданных в 2015-2017 годах кварталах - Сосновом и Кедровом - на продажу выставлено больше трех десятков квартир. Еще десяток - в новом ЖК Уручский, тоже с ремонтами, за которые продавцы хотят вернуть деньги. Ориентируясь на соседей, выставляют высокие цены и жители домов без всяких концепций.

Дорожающие Колодищи и Сеница

Рост цен на квартиры в Колодищах тоже можно объяснить тем, что в базе выставленных на продажу квартир - объекты преимущественно не в старых домах.

Один из продавцов, Александр, так прокомментировал причину продажи:

- Мы строились с льготным кредитом. Где давали, там и строились. Вся жизнь в Минске. Продаем, чтобы купить квартиру где-то поближе к работе. Ссылку на мою квартиру не делайте, сами понимаете, народ будет халявщиком называть. Я и так продам. Минчанам в Колодищах как медом намазано - тут природа, город совсем близко, все неплохо. И пока дешевле, чем в Минске.

Еще одним характерным трендом для пригорода является сокращение выбора на вторичном рынке. В тех же Колодищах (а еще в Заславле и Сенице) на продажу сегодня выставлено на 40-50% меньше квартир, чем годом ранее. А чем меньше предложений - тем выше цена.