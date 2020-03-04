|
"Строились, где дешевле, но все равно хотим в Минск". Почему цены на квартиры в пригороде растут быстрее, чем в столице
04.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Жилая недвижимость в Минске подорожала за год на 10%. Мы решили проанализировать, как изменились за этот период цены на
В Колодищах, Сенице и Копище рост цен составил 15-17%. В список городов с высокими темпами роста цен на квартиры попал и Дзержинск. Поднялись в цене Лесной, Боровляны, Заславль, Фаниполь, Прилуки, Мачулищи, Дружный, Ждановичи. Но дорожал не весь пригород. Снижение цены отмечено в Логойске, Смолевичах, а также в Гатово.
Загадка Копища
В Копище сложилась уникальная для пригорода ситуация – средний уровень цен здесь значительно выше, чем Минске. Впрочем, загадка разгадывается просто: тут отстраивается
При этом немало предложений от тех, кто построился в районе, сделал хорошую отделку и хочет получить вложенное обратно и заработать. Только в двух первых, сданных в 2015-2017 годах кварталах - Сосновом и Кедровом - на продажу выставлено больше трех десятков квартир. Еще десяток - в новом ЖК Уручский, тоже с ремонтами, за которые продавцы хотят вернуть деньги. Ориентируясь на соседей, выставляют высокие цены и жители домов без всяких концепций.
Дорожающие Колодищи и Сеница
Рост цен на квартиры в Колодищах тоже можно объяснить тем, что в базе выставленных на продажу квартир - объекты преимущественно не в старых домах.
Один из продавцов, Александр, так прокомментировал причину продажи:
- Мы строились с льготным кредитом. Где давали, там и строились. Вся жизнь в Минске. Продаем, чтобы купить квартиру где-то поближе к работе. Ссылку на мою квартиру не делайте, сами понимаете, народ будет халявщиком называть. Я и так продам. Минчанам в Колодищах как медом намазано - тут природа, город совсем близко, все неплохо. И пока дешевле, чем в Минске.
Еще одним характерным трендом для пригорода является сокращение выбора на вторичном рынке. В тех же Колодищах (а еще в Заславле и Сенице) на продажу сегодня выставлено на 40-50% меньше квартир, чем годом ранее. А чем меньше предложений - тем выше цена.
Ситуация с дефицитом предложений особенно яркая в Сенице. Ее уже давно воспринимают как "спальник" Минска. Сеницу уплотняли многоэтажками в 2010-2015 годах, а потом решили, что она не резиновая. В нашей базе 9 квартир выставленных на продажу в квартале "Зеленые горки", который строила все та же А-100, еще десяток в нескольких безымянных нестарых панельках. И раз уж это спальник, предложений мало, значит, и цена квадратного метра должна равняться на цену ближайших Курасовщины и Лошицы.
"Элитка": Боровляны и Лесной
В традиционно считающихся элитным пригородом Боровлянах и Лесном предложение квартир сократилось на четверть. Границ между этими населенными пунктами нет, а ценник взлетел именно в Лесном. Тут тоже все объясняется просто - в Лесном с 2007 велось массовое строительство. Один микрорайон
Дополняют их только свиду социальные панельки ближе к центру Лесного, построенные в 2006-2014-х годах. Доля квартир в советской панели незначительная - собственно, и домов советских тут не много, как и построенных в 2000-х.
Причины продаж квартир у всех разные. Но большинство опрошенных говорили, что строили в Боровлянах свою первую квартиру. Строили, потому что не хватало средств на новостройку в столице. Продают те, кто хочет улучшить жилищные условия:
- Зеленый Бор мне нравится по-прежнему, это деревня с городским уровнем комфорта, но мне все-таки удобней жить в Минске, - говорит Алена, которая продает уютную однокомнатную квартиру. - И сейчас рынок хороший, агент сказала, что есть шанс продать мою за 60 тысяч, вроде сегодня приведет смотреть. План такой: продам, деньги вложу в строительство евродвушки в Минске, возьму кредит. По моим подсчетам, небольшой, и мне без проблем его дадут. Поживу пока в съемной квартире. Сделаю скромный ремонт и - ура - буду ездить на работу на метро, а не на машине.
К моменту публикации объявление сняли: агент нашла покупателя Алениной квартиры.
Подрастающий Дзержинск, стабильный Фаниполь
Дзержинск традиционно был недорогим вариантом для желающих жить в пригороде. Объяснить рост цен в Дзержинске можно тем, что цену в прошлом году сдерживала альтернатива - можно было построится в ЖК "Радужный". Сейчас комплекс продан, перепродаются буквально несколько квартир.
При этом спрос остался - тем, кто хочет квартиру в этом райцентре, приходится выбирать из того, что выставлено. Предложений мало, значит, можно повышать цены на вторичку, возведенную в СССР и в первые годы независимости. Год назад квадратный метр в Дзержинске в среднем был $720, сейчас – $820. Все равно значительно дешевле, чем в Минске.
Плюс Дзержинска - скоростная трасса от Минска до города. В этом плане еще больше повезло Фаниполю - от него до Малиновки всего 15 минут езды. В
Кто просел в цене: Логойск, Смолевичи, Гатово
Логойск, Смолевичи, а также Гатово просели не существенно, на 3-4%. Эти населенные пункты обычно не пользуется повышенным спросом у минчан.
Напомним,
- Каждый день езжу в Минск, - говорит Сергей, который переехал в одну из новостроек Смолевичей. - На дорогу уходит уйма времени - все жду, когда ее доделают. Но в Смолевичах для меня работы нет. А строил тут квартиру, потому что жена стояла на очереди, у нас двое детей, вышло недорого.
Невысокий средний ценник квадратного метра Логойска объясняется не только
Гатово ближе к Минску, но минчане, начитавшись про ароматы, мешающие жить местным, переезжать сюда не стремятся. Все-таки выбирая квартиру в пригороде, люди хотят не только сэкономить, но и получать удовольствие от чистого воздуха. В Гатово с этим вопросы.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Строились, где дешевле, но все равно хотим в Минск". Почему цены на квартиры в пригороде растут быстрее, чем в столице
Жилая недвижимость в Минске подорожала за год на 10%. Мы решили проанализировать, как изменились за этот период цены на жилье в пригороде столицы. В расчет брались...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)