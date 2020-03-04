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Танкер с нефтью для Беларуси прибыл в порт Клайпеды — «Белнефтехим»

04.03.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Танкер с нефтью для Беларуси прибыл в порт Клайпеды — «Белнефтехим»

Танкер с российской нефтью от трейдеров прибыл в порт Клайпеды (Литва), сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«Первый из двух танкеров уже прибыл в порт Клайпеды, вечером он станет на разгрузку. Поставка в Беларусь по железной дороге начнется завтра, 5 марта», — сказал Александр Тищенко.

Эта нефть будет перерабатываться в ОАО «Нафтан».

Как сообщалось, Беларусь договорилась о поставке 160 тыс. т российской нефти для белорусских НПЗ, которая была куплена через трейдеров без премии.

Кроме того, азербайджанская компания Socar поставит еще два танкера нефти — около 170 тыс. т. В Беларусь сырье будет доставлено через Украину по нефтепроводу Одесса — Броды. Socar планирует отправить первый танкер с нефтью для Беларуси из турецкого порта Джейхан 5-6 марта. Ориентировочно 20 марта планируется второй танкер из грузинского порта Супса.

Помимо этого в марте нефть без премии будут поставлять шесть российских компаний, среди которых «Сафмар» и пять новых для Беларуси поставщиков. В частности, группа компаний «Сафмар» поставит 300 тыс. т нефти, «УДС нефть» — 50 тыс. т.

Общий объем поставок на белорусские НПЗ в марте составит около 1 млн т нефти. В январе и марте заводы работали на загрузке 50% и переработали около 1,8 млн т нефти.

https://www.belta.by

 
 
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Танкер с российской нефтью от трейдеров прибыл в порт Клайпеды (Литва), сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко....
 
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