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Анну Канопацкую исключили из праймериз оппозиции на участие в выборе единого кандидата

04.03.2020 12:18 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Анну Канопацкую исключили из праймериз оппозиции на участие в выборе единого кандидата. Кандидатами на «единого» от оппозиции стали пять человек, подавшие заявки. Информацию на пресс-конференции озвучили представители штаба «Народного голосования» (праймериз).


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

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Напомним, на участие в праймериз заявки подали шесть человек: Ольга Ковалькова, Анна Канопацкая, Алексей Янукевич, Юрий Губаревич, Николай Козлов и Павел Северинец. Выдвинуться можно было двумя способами: от организации и самостоятельно. В последнем случае надо было собрать в свою поддержку 200 подписей — так выдвигались Ковалькова и Канопацкая. Их подписи проверял штаб «Народного голосования» (праймериз).

Как рассказал и. о.руководителя штаба «Народное голосование» Алексей Сигаев, Канопацкую не поддержали несколько участников общего голосования.

(Будет дополнено)

Через несколько недель штаб «Народного голосования» планирует озвучить план программы единого кандидата и до конца апреля все желающие смогут добавить в программу свои пункты.

Дальше, согласно процедуре праймериз, все кандидаты на «единого» будут собирать баллы, всего можно набрать 100 баллов: первые 10 баллов будут распределены между партиями, а остальные баллы кандидаты будут «зарабатывать». 30 баллов можно получить во время интернет-голосования, 30 — во время голосования в регионах, 30 — во время конгресса демократических сил.

Как рассказал член штаба Виктор Янчуревич, кандидаты на «единого» для встречи с населением планируют проехать 56 городов. Первая состоится в Городке (Витебская область) 6 марта. Там люди смогут и пообщаться с кандидатами, и проголосовать за них.

Один из руководителей штаба, сопредседатель БХД Виталий Рымашевский напомнил, что в случае нерегистрации единого кандидата в качестве кандидата в президенты, оппозиция будет бойкотировать выборы.

— В случае фальсификации выборов мы будем призывать к перевыборам, — заявил Рымашевский.

Согласно правилам участия в праймериз, кандидат на «единого» должен выступать за:

  • независимость Беларуси и против диктатуры;
  • защиту социальных и экономических прав граждан;
  • выход из ОДКБ и договора о Союзном государстве;
  • развитие белорусского языка и культуры;
  • светскость государства — должен уважать права верующих и не выступать с заявлениями, «которые противоречат традиционным взглядам на семью и общество» и другое.

До 30 марта будет проходить онлайн-голосование за кандидата. Окончательно единый кандидат будет определен на конгрессе демократических сил, который планируется провести между 15 и 30 мая.

 
 
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До 30 марта будет проходить онлайн-голосование за кандидата. Окончательно единый кандидат будет определен на Конгрессе демократических сил, который планируется...
 
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