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«Берем инвестора под руку и работаем с ним». Как в Дзержинском районе развивают местный бизнес

04.03.2020 14:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прошлогодний скромный экономический рост по стране в целом еще больше блекнет на фоне показателей Дзержинского района. Журналисты познакомились с несколькими успешными местными компаниями, которые обеспечивают рост экономики региона.

В Дзержинском районе частные предприятия приносят казне больше 60% налоговых поступлений. Чуть более десяти лет назад от частного сектора приходила треть налоговых доходов. Такими данными поделился с журналистами глава Дзержинского района Николай Артюшкевич во время пресс-тура «2020 — год малой родины. Опыт реализации успешных проектов предприятиями республики».

Успех, по его словам, кроется не только в удачном расположении района, но и в сотрудничестве местных властей с бизнесом.


  • Николай Артюшкевичпредседатель Дзержинского райисполкома

    Когда к нам обращаются за землей или чтобы приобрести имущество неиспользуемое, мы никогда никому не отказываем. Мы сразу, как говорится, берем инвестора под руку и работаем с ним — стараемся создать условия. Это правильно. Это развитие предприятий, дополнительные рабочие места, заработная плата. Как правило, на частных предприятиях высока производительность каждого рабочего места, поэтому работник получает высокую заработную плату.

В Дзержинском районе работает более 20 крупных промышленных предприятий. Промышленность производит продукции под 1 млрд рублей, прирост составил 77%. Компании совершенно разные, от семейного бизнеса до представительства известного в мире игрока машиностроительной отрасли.

Все виды краски под одной маркой

В Дзержинском районе работает крупнейшая белорусская лакокрасочная компания MAV. Начиналось семейное дело в 1993 году, как говорит директор компании Александр Минько, «с ведра и весла». Первым заработал цех по производству лакокрасочных материалов на органической основе. Через пять лет запустилось производство водно-дисперсионных красок и материалов. К тому времени компания уже поставляет продукцию на экспорт. Через год фирма выпускает промышленную краску и материалы для защиты металла, которые покупают отечественные промышленные гиганты. Сейчас здесь делают лаки, краски, эмали, грунтовки.

— Каждая пятая проданная банка [лакокрасочной продукции] в Республике Беларусь — это продукция нашего производства. Мы представлены практически в каждом городе, — рассказал первый заместитель директора MAV Владимир Минько.

В компании работает больше 500 человек, а средняя зарплата здесь 1252 рубля. При этом производство практически полностью автоматизировано. Одну производственную линию может обслуживать всего два работника.


Девиз компании — не останавливаться на достигнутом. Поэтому она стала единственным в стране производителем аэрозольных и порошковых красок. Первые начали выпускать потому, что есть спрос потребителей, которые находили в магазинах только иностранную продукцию, а выпуск вторых диктуют мировые тенденции, которые все больше делают упор на экологичную продукцию и ее производство.

Местные аэрозоли помогли лесным хозяйствам заместить импортную продукцию. Одна линия рассчитана на выпуск более 5 млн баллонов аэрозольной краски в год. В последние месяцы спрос на них вырос и со стороны иностранных клиентов, которые раньше закупали аэрозоли в Китае.


  • Владимир Минькопервый заместитель директора MAV

    К нам пошло много обращений: «Можете ли вы сделать аэрозоли, которые ранее делали китайцы». Есть несколько крупных трейдеров в Российской Федерации, которые много лет работали с Китаем, но сейчас не могут продолжать с ними работать, потому что там заводы остановились. Речь идет о поставках во все крупные сети Российской Федерации. Есть и белорусы, которые массово заказывали технические аэрозоли для автосектора в Китае. Это будут поставки в Европу и Америку под их торговой маркой. Мы стараемся работать по этим контрактам, ведутся переговоры по ценам и по количеству. Уже есть несколько наработок, которые, надеюсь, останутся с нами и в будущем.

Компания старается производить продукцию, соответствующую европейским эко-стандартам. Ставка делается на производство краски с минимальным содержанием летучих органических соединений, которые не разрушают озоновый слой. Благодаря этому удается конкурировать с известными в мире компаниями химической отрасли на представленных рынках.


Так происходит разработка цвета и проверка качества краски

— У нас более 15 тысяч клиентов, а объемы производства — более 10 тысяч тонн готовой продукции. Уровень рентабельности — 10,4%. Прирост экспорта в прошлом году составил 21% к 2018 году. Доля экспорта занимает 30%, — рассказал Владимир Минько.

Продукцию компании знают в России, Украине, Казахстане, странах Балтии, сейчас ведутся переговоры о поставках в Грузию. В другие страны Евросоюза белорусские краски пока не идут из-за бюрократических сложностей.

— Мы гордимся нашей наукой: сюда входит аккредитованная лаборатория, которая входит в перечень 16 лабораторий Таможенного союза, которые вправе и компетентны для проведения сертификационных испытаний, — делится заместитель руководителя компании.

Кроме производственного процесса есть и другая сторона бизнеса. Это обучение будущих специалистов. Компания сотрудничает с профессиональными лицеями, где готовят маляров, штукатуров, отделочников, и учит несколько групп учащихся теории и отработке профессиональных навыков по своей образовательной методике.

Единственный производитель современных электричек

Скоро поезда белорусского производства можно будет увидеть не только в метро Минска, кузова вагонов отправятся даже в метро Барселоны. Стремительно ворвавшийся в прошлом десятилетии в отечественное машиностроение «Штадлер Минск» выполняет заказы не только для внутреннего рынка и стран СНГ, но и для западных — Венгрии, Словении, Испании. До 2018 года объем инвестиций составил 98 млн евро. В 2018 году вложено 12 млн евро, еще по 15 млн евро — в 2019 и 2020 году.

С открытием в Минске новой линии метро там можно будет увидеть десять новых поездов, построенных максимально близко к столице. Шесть четырехвагонных поездов уже обкатывают в метрополитене. Еще четыре, уже пятивагонные, скоро тоже отправятся в столицу.

— Пятивагонные составы по договору мы должны поставить до конца июня. Но фактически начнем поставлять в ближайшее время, — сообщил директор компании «Штадлер Минск» Филипп Бруннер.

Самый первый поезд вышел с конвейера «Штадлер Минск» в декабре 2014 года. С тех продано больше 8 тысяч единиц. В том числе 18 электропоездов курсируют по белорусской железной дороге. Сейчас на заводе заканчиваются конструкторские разработки еще 10 новых поездов для БЖД. Их производство начнется в ближайшие недели. По контракту первый поезд железная дорога должна получить к концу 2020 года, а последний из этой партии в 2021-м.


Поезд для Минского метрополитена

В этом году «Штадлер Минск» планирует запустить завод преобразователей, на которые уже есть заказы из Польши, Чехии, Германии, Швейцарии. А также увеличить производство поездов для иностранных клиентов. Это новая партия для постоянного клиента, венгерского железнодорожного оператора MAV-START. К концу 2022 года компания построит для них дополнительно 21 шестивагонный двухэтажный поезд KISS на общую сумму 313 млн евро. Компания подписала контракт с Азербайджанскими железными дорогами на производство 10 поездов. Запланированы поставки одно- и двухэтажных поездов в Словению.

Всего в этом году предприятие выпустит 390 вагонов, а в 2021-м увеличит производство до 500. Если компании удастся увеличить производственную мощность, как запланировано, на 25%, в 2021 году представительство в Беларуси может стать самым мощным производством из всей группы компаний «Штадлер».

Компания работает с более чем 5000 белорусскими и 400 субподрядчиками из стран СНГ.


  • Филипп Бруннердиректор компании «Штадлер Минск»

    Белорусский завод максимально нацелен на локализацию производства. Но часть элементов неизбежно заказываются у поставщиков. Это двери, компрессоры, кондиционеры, трансформаторы. Минимальный импорт составляющих — 35%. Например, если мы поставляем поезд в Норвегию или Венгрию, они не хотят, чтобы мы покупали элементы в Евразийском экономическом союзе. Тогда уровень локализации будет не больше 25%. А если продукция идет в метро Минска, то уровень локализации производства — уже 50%.

Компания дает 60% объемов экспорта Дзержинского района. И это единственный в Беларуси экспортер железнодорожного пассажирского транспорта. Один из крупнейших клиентов находится в Норвегии, они уже купили 150 поездов.

На предприятии работает 1400 человек, что эквивалентно 8,4% жителей Фаниполя, в котором расположено производство.


Кузов вагона для венгерской железной дороги. На производство одного поезда уходит около 5 месяцев.

Курятина, популярная среди белорусов, россиян и китайцев

Агрокомбинат «Дзержинский» известен не только тем, что его глава, Леонид Заяц, впечатливший президента успехами предприятия, в 2012 году отправился в кресло министра сельского хозяйства. Агрокомбинат входит в десятку ведущих фабрик Беларуси. В год здесь производится больше 86 тысяч тонн птицы. Каждая пятая упаковка куриной продукции попала на прилавки магазинов из «Дзержинского».

Пропуская журналистов на производство, их просят дважды сменить маски и защитную одежду, а также продезинфицировать руки, хотя трогать что-либо в цеху запрещено. После попадания в колбасный цех становится понятно, к чему такая предосторожность. Большая часть работы делается вручную. Часть рабочих орудует ножами, разделывая курятину, другая — упаковывает охлажденную продукцию. Рядом оборудование формует колбасы и сосиски, которые потом отправятся в огромные варочные шкафы и будут ждать на складе отправления на прилавки магазинов.


Мясо разделывают вручную.

—  Мясное производство в основном предполагает ручной труд, потому что в этом деле не все процессы можно механизировать. Вот производство колбасных изделий — да, там более механизированный процесс, так как там уже есть подготовленное мясное сырье, − объясняет начальник колбасного цеха Александр Чугунов.

Агрокомбинат «Дзержинский» использует замкнутый цикл производства: от процесса получения яйца до приготовления готовой продукции и ее реализации через свою и другие торговые сети.


Здесь работает 3600 человек. У компании есть три филиала по производству молока и мяса. На отечественном рынке основная доля продукции реализуется через собственную торговую сеть, в которую входят 70 магазинов. Треть продукции на сумму около 30 млн долларов идет на экспорт. Основные экспортные рынки — это Россия и Китай. В России у агрокомбината есть свой торговый дом.

—  В Китай везем продукцию морем. В основном туда идет разделанное куриное мясо, — рассказала заместитель гендиректора по коммерческим вопросам агрокомбината «Дзержинский» Инна Кордас.

В 2021 году фабрика начнет производить мясо индейки, под это в нынешним году начнется строительство завода в Копыльском районе. Стартует производство с 6 тысяч тонн, но прицел — 20 тысяч тонн индюшатины в год.

Элитное молоко, которое пьют только дети

Продукция молочно-товарного комплекса «Вязынка» филиала «Фалько-Агро», агрокомбината «Дзержинский» считается элитной. Поэтому все местное молоко уходит на Минский молочный завод № 1 для переработки на детское питание.

По словам директора филиала агрокомбината «Дзержинский» СПК «Фалько-Агро» Вадима Кунца, им удалось найти оптимальный баланс, позволяющий иметь высокую рентабельность, неплохие по местным меркам доходы работников, достаточное количество корма и животных.


  • Вадим Кунцглава филиала

    Прежде чем построить этот комплекс, мы объездили много стран. Были даже в Америке. Я до этого работал в Германии. Мы собирали по крупицам информацию — и создали такой комплекс. Сейчас рентабельность нашего молока больше 50%. Филиал занимается производством молока и мяса крупнорогатого скота. Одна корова здесь дает 35 литров молока в день. В год на каждую приходится 12 тонн молока. Всего здесь 86 коров.


Руководитель филиала признает, что живущие в комплексе коровы могут давать до 80 литров молока в день. Но это слишком большая нагрузка на животных, отчего снижается жирность молока и его качество. Поэтому из животных стараются не выжимать максимум, в прямом смысле.

—  Нам нужна низкая себестоимость молока, хорошая рентабельность, чтобы мы зарабатывали деньги, чтобы мой коллектив чувствовал себя хорошо, — объясняет Вадим Кунц. — Средняя зарплата работников комплекса эквивалентна 750 долларам.

Доят коров с помощью установки Карусель. Поэтому процесс почти полностью автоматизирован, работники его только контролируют. А вот музыку, говорит руководитель, коровам не включают, потому что не верят, что животным это нравится.

 
Теги: Минск
 
 
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