Минздрав: На контроле по коронавирусу в Беларуси находятся 14,5 тысяч человек

Источник материала: Tut.by

Все заболевшие коронавирусом находятся в удовлетворительном состоянии, имеют практически бессимптомное течение заболевания. Об этом во время совместного брифинга в МИД заявила замминистра здравоохранения Наталья Жукова.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Представитель Минздрава подчеркнула, что превентивные меры помогают сдерживать распространение вируса.

— Три человека из семьи студента из Ирана, не смогли распространять инфекцию по месту работы и жительства. У одного из контактирующих близко вирус был обнаружен уже на следующий день, у остальных — нет. То есть мы предотвратили распространение вируса, — сказала Жукова.

На сегодня у Минздрава на контроле по коронавирусу находятся 14,5 тысяч человек — это те, кто либо находился в окружении заболевших, либо прибыл из стран, где выявены вспышки коронавируса.

Жукова также подчеркнула, что Минздрав не планирует предлагать закрывать границы и прекращать международные контакты. Единственная мера, которую решили предпринять, — перенести массовые мероприятия в стране на более поздние даты.

В МИД на брифинг пригласили представителей дипкорпуса, аккредитованных в Беларуси, чтобы довести до них актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в Беларуси.

Заместитель главы МИД Андрей Дапкюнас рассказал, что несколько дней назад в МИД была создана рабочая группа по предотвращению распространения коронавируса. Возглавил группу замминистра Дапкюнас. В Службе госпротокола также создана координационная группа, которая будет работать круглосуточно, чтобы быть на связи с посольствами, работающими в Беларуси.

Напомним, на середину дня 4 марта в Беларуси зарегистрировано Минске, два — в Витебской области">шесть случаев коронавируса. Четыре — в Минске, два — в Витебской области.

(Будет дополнено)