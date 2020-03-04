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Минтруда: в прошлом году более 760 женщин получили субсидии на открытие собственного дела

04.03.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Минтруда: в прошлом году более 760 женщин получили субсидии на открытие собственного дела

В Беларуси в 2019 году более 760 женщин получили субсидии на открытие собственного дела, сообщила журналистам заместитель начальника управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Марина Артеменко, передает корреспондент БЕЛТА.

«В 2019 году 767 женщинам оказана финансовая поддержка государства в виде субсидии для организации предпринимательской деятельности, что составило 44% от общего количества граждан, которым выдана субсидия», — сказала Марина Артеменко.

https://www.belta.by

 
 
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В Беларуси в 2019 году более 760 женщин получили субсидии на открытие собственного дела, сообщила журналистам заместитель начальника управления народонаселения,...
 
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