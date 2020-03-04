Минтруда: в прошлом году более 760 женщин получили субсидии на открытие собственного дела

Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси в 2019 году более 760 женщин получили субсидии на открытие собственного дела, сообщила журналистам заместитель начальника управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Марина Артеменко, передает корреспондент БЕЛТА .

«В 2019 году 767 женщинам оказана финансовая поддержка государства в виде субсидии для организации предпринимательской деятельности, что составило 44% от общего количества граждан, которым выдана субсидия», — сказала Марина Артеменко.

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