Про обрезку деревьев и закрытый центр. Ландшафтный дизайнер из Великобритании рассказал, как сделать Минск зеленым

– Как иностранцу, мне заметна тенденция засаживать Минск молодыми низкими деревьями. В частности, это было в тех местах, где мне удалось погулять. И это неверное решение. Лесной массив содействует естественному охлаждению города с помощью деревьев. От низких деревьев в этом плане толку мало. Многие города, в частности западноевропейские, делают выбор в пользу максимально высоких экземпляров. Это сделано для того, чтобы экосистема работала, как надо. Я не знаю достоверно, как здесь в Минске обстоят дела, но из того, что видел – в городе огромное количество низких деревьев. Не уверен, что они способны улучшить экосистему мегаполиса, есть сомнения, что они и вовсе выживут.

«В Лондоне не обрезают деревья, пока на это нет достаточных оснований»

Кронирование деревьев – болезненная тема для белорусов. «В городах зелени и так мало, а тут еще и ветки обрезают чуть не под корень», – часто негодуют урбанисты. На проблему отреагировал даже председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, поручив Зеленстрою избирательней подходить к обрезке зеленых насаждений. Как этот вопрос решается за рубежом, рассказал Джеймс Хитчмо:

– Такие проблемы возникают во всем мире, но в других странах используется несколько другой подход к их решению. Как правило, существуют специалисты, которые занимаются управлением лесными массивами в городской среде. Они тщательно проверяют деревья, особенно на обочинах больших дорог и крупных перекрестках, оценивая все риски. Существует целая наука касательно деревьев в городе. Однако, если проанализировать подходы, вы увидите – в том же Лондоне никто не кронирует дерево, пока на это не будет достаточных оснований и доказательств того, что эта ветка завтра может упасть на голову человека. Каждая ситуация изучается в индивидуальном порядке, комиссия оценивает риски, собирается доказательная база. Благодаря этому процессу специалисты принимают решение, обрезать ветку или нет.