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Про обрезку деревьев и закрытый центр. Ландшафтный дизайнер из Великобритании рассказал, как сделать Минск зеленым
05.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Джеймс Хитчмо входит в десятку лучших ландшафтных дизайнеров Великобритании. Эксперт приехал в Беларусь впервые для участия в «Минском Ландшафтном Форуме». Realt.byне упустил возможности узнать у профессионала, как сделать Минск зеленым и комфортным для жизни.
«В большом городе нельзя высаживать низкие деревья»
В полной мере прогуляться по Минску Джеймс еще не успел. Все, что пока видел ландшафтный дизайнер – дорога из аэропорта в гостиницу, вечерний город, главные проспекты. Первое впечатление – Минск мало чем отличается от других больших городов:
– Досконально изучить город я еще не успел. Из того, что заметил – ландшафт Минска очень похож на любой большой город, к примеру, Москву. Насколько мне известно, во время Второй мировой войны Минск был практически полностью разрушен. Тогда пострадала не только недвижимость, но и зеленые массивы. С тех пор прошло достаточно много времени. Что-то удалось восстановить, большую часть города отстраивали заново. Вокруг появляются новые здания, целые кварталы, современная архитектура интегрирована в сохраненную историческую застройку. Куда меньше, на мой взгляд, уделено внимание биоразнообразию города.
– Как иностранцу, мне заметна тенденция засаживать Минск молодыми низкими деревьями. В частности, это было в тех местах, где мне удалось погулять. И это неверное решение. Лесной массив содействует естественному охлаждению города с помощью деревьев. От низких деревьев в этом плане толку мало. Многие города, в частности западноевропейские, делают выбор в пользу максимально высоких экземпляров. Это сделано для того, чтобы экосистема работала, как надо. Я не знаю достоверно, как здесь в Минске обстоят дела, но из того, что видел – в городе огромное количество низких деревьев. Не уверен, что они способны улучшить экосистему мегаполиса, есть сомнения, что они и вовсе выживут.
«В Лондоне не обрезают деревья, пока на это нет достаточных оснований»
Кронирование деревьев – болезненная тема для белорусов. «В городах зелени и так мало, а тут еще и ветки обрезают чуть не под корень», – часто негодуют урбанисты. На проблему отреагировал даже председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, поручив Зеленстрою избирательней подходить к обрезке зеленых насаждений. Как этот вопрос решается за рубежом, рассказал Джеймс Хитчмо:
– Такие проблемы возникают во всем мире, но в других странах используется несколько другой подход к их решению. Как правило, существуют специалисты, которые занимаются управлением лесными массивами в городской среде. Они тщательно проверяют деревья, особенно на обочинах больших дорог и крупных перекрестках, оценивая все риски. Существует целая наука касательно деревьев в городе. Однако, если проанализировать подходы, вы увидите – в том же Лондоне никто не кронирует дерево, пока на это не будет достаточных оснований и доказательств того, что эта ветка завтра может упасть на голову человека. Каждая ситуация изучается в индивидуальном порядке, комиссия оценивает риски, собирается доказательная база. Благодаря этому процессу специалисты принимают решение, обрезать ветку или нет.
Про место машин в центре города
Проблема парковки также хорошо знакома практически всем крупным городам, в том числе и Минску. По мнению эксперта, компромисса в этом вопросе нет. Проблему можно решить лишь ограничением въезда транспорта в центр города:
– Работа в этом направлении ведется практически во всех странах мира. Цель одна – допускать как можно меньше транспорта в центр города. Лично я вижу только два варианта решения проблемы: перехватывающие парковки на периферии и развитие железнодорожного транспорта, линий метро. Понятно, что это дорогое удовольствие, но другого пути нет. В Лондоне своя система: для того, чтобы въехать в центр, надо заплатить. Чтобы избежать трат, люди доезжают на автомобилях до перехватывающих парковок, оставляют там машины, продолжая путь на рейсовых автобусах.
Что касается эко-парковок (стоянки, засеянные газонной травой и укрепленные решеткой), то я не думаю, что это лучший вариант для города. Вряд ли там вырастет трава, в конечном итоге все превратится в грязь. Знаю, что в некоторых странах автостоянки «заливают» водопроницаемым материалом – бетонным щебнем. Как по мне, этот вариант не идеальный, но более экологичный. Через поверхность стоянки просачивается вода, проникая в низменности и водосточные каналы, регулируя необходимые процессы в природе.
«Если не позаботиться о почве, то высаживать деревья – бесполезно»
Наиболее остро нехватка деревьев ощущается в новых районах города. Часто новостройки называют «каменными джунглями», где кроме стекла и бетона ничего нет. Далеко не всех застройщиков вообще беспокоит вопрос озеленения, максимум – предписанные законом компенсационные посадки. При этом Джеймс отмечает – без хорошей почвы дереву не выжить, а значит, и эта работа нередко проведена зря:
– Пересадка дерева – сложный процесс. И важно соблюсти множество факторов, чтобы оно прижилось и простояло более 100 лет. Иначе это будут потраченные без пользы время, силы и деньги. Безусловно, приживется дерево или нет, зависит от его состояния. Важно приобретать здоровые экземпляры очень хорошего качества из проверенных надежных питомников.
Второй момент – почва, именно ее качеством очень часто пренебрегают градостроители. А ведь это взаимосвязанный процесс. Застройщики часто экономят на почве, высаживая деревья прямо на стройплощадке. В итоге они не приживаются, чахнут и погибают, а жители остаются ни с чем.
Чтобы дерево простояло долго, надо инвестировать в этот процесс, нанимать специалистов и заниматься вопросом всесторонне. Иначе озеленить город не получится.
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Про обрезку деревьев и закрытый центр. Ландшафтный дизайнер из Великобритании рассказал, как сделать Минск зеленым
Джеймс Хитчмо входит в десятку лучших ландшафтных дизайнеров Великобритании. Эксперт приехал в Беларусь впервые для участия в «Минском Ландшафтном Форуме». Realt.by...
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