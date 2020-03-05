Беларусь отложила размещение евробондов из-за нестабильности рынков на фоне коронавируса

Источник материала: Tut.by

Минфин Беларуси отложил на неопределенный срок размещение нового выпуска евробондов из-за нестабильности финансовых рынков на фоне распространения эпидемии коронавируса, сообщил агентству «Интерфакс-Запад» знакомый с ситуацией источник в финансовых кругах.

«Размещения не будет. Точнее будет, но позже. Рынки с ума посходили из-за коронавируса», — заявил собеседник агентства.

«Эмитент говорит, что выйдет на рынок, как только ситуация наладится», — добавил источник.

Как сообщалось, 2 марта Минфин начал road-show нового выпуска евробондов из двух траншей в долларах и евро.

С понедельника проходят встречи с потенциальными инвесторами в ряде городов США, Франкфурте и Лондоне. Во встречах с инвесторами примут участие, в частности, первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой, министр финансов страны Максим Ермолович, замглавы Минфина Андрей Белковец, заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич.

27 февраля Минфин сообщил, что вся подготовительная работа к размещению выпусков завершена, все необходимые разрешения получены, это начало процедуры фактического размещения ценных бумаг.

Источники в банковских кругах сообщали, что Беларусь рассматривает возможность размещения еврооблигаций, номинированных в долларах США, с погашением в 2035 году, и еврооблигаций, номинированных в евро, с погашением в 2026 или 2028 годах.

Организаторами новых выпусков выступают Citi, Raiffeisen Bank International AG, Societe Generale, Renaissance Capital. Еврооблигации планируется разместить на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Ермолович ранее отмечал, что Беларусь в первом квартале 2020 года может разместить евробонды на $ 1−1,2 млрд при условии благоприятной конъюнктуры рынка.

Ранее также сообщалось, что по оценке экспертов Sberbank CIB доходность нового выпуска еврооблигаций Беларуси в долларах США может составить около 6,2% годовых, в евро — порядка 3,25% годовых.