В рейтинге Freedom House Беларусь по-прежнему остается в категории несвободных стран

Источник материала: Tut.by

Беларусь остается в списке несвободных стран. Об этом говорится в докладе «Свобода в мире — 2020» , который ежегодно готовит американская правозащитная организация Freedom House.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В докладе оценивается ситуация с гражданскими и политическими свободами в 195 странах. Мы, как и в прошлом году , набрали 19 баллов (5 за политические и 14 за гражданские свободы) из 100 возможных.

Компанию в списке несвободных стран Беларуси составляют Сирия, Туркменистан, Эритрея, Южный Судан, Северная Корея, Экваториальная Гвинея, Саудовская Аравия, Сомали, Таджикистан, Ливия, Узбекистан, Китай, Центрально-Африканская Республика, Азербайджан, Бахрейн, Йемен, Судан, Бурунди, Лаос, Куба, Венесуэла, Чад, ОАЭ, Иран, Камерун, Демократическая Республика Конго (Киншаса), Эсватини (ранее — Свазиленд), Вьетнам, Республика Конго, Египет, Руанда, Габон, Казахстан, Оман, Эфиопия, Джибути, Катар, Камбоджа, Афганистан, Бруней, Зимбабве, Мьянма, Ирак, Никарагуа, Ангола, Таиланд, Турция, Уганда.

Из наших соседей к группе несвободных стран отнесли также Россию. Украина находится в списке «частично свободных стран», Литва, Латвия и Польша отнесены к свободным странам.