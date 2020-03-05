ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В рейтинге Freedom House Беларусь по-прежнему остается в категории несвободных стран

05.03.2020 13:08 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Беларусь остается в списке несвободных стран. Об этом говорится в докладе «Свобода в мире — 2020», который ежегодно готовит американская правозащитная организация Freedom House.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В докладе оценивается ситуация с гражданскими и политическими свободами в 195 странах. Мы, как и в прошлом году, набрали 19 баллов (5 за политические и 14 за гражданские свободы) из 100 возможных.

Компанию в списке несвободных стран Беларуси составляют Сирия, Туркменистан, Эритрея, Южный Судан, Северная Корея, Экваториальная Гвинея, Саудовская Аравия, Сомали, Таджикистан, Ливия, Узбекистан, Китай, Центрально-Африканская Республика, Азербайджан, Бахрейн, Йемен, Судан, Бурунди, Лаос, Куба, Венесуэла, Чад, ОАЭ, Иран, Камерун, Демократическая Республика Конго (Киншаса), Эсватини (ранее — Свазиленд), Вьетнам, Республика Конго, Египет, Руанда, Габон, Казахстан, Оман, Эфиопия, Джибути, Катар, Камбоджа, Афганистан, Бруней, Зимбабве, Мьянма, Ирак, Никарагуа, Ангола, Таиланд, Турция, Уганда.

Из наших соседей к группе несвободных стран отнесли также Россию. Украина находится в списке «частично свободных стран», Литва, Латвия и Польша отнесены к свободным странам.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В докладе оценивается ситуация с гражданскими и политическими свободами в 195 странах. Мы, как и в прошлом году, набрали 19 баллов (5 за политические и 14 за гражданские...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусь отложила размещение евробондов из-за нестабильности рынков на фоне коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика