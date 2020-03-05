Заместитель генерального директора МАГАТЭ посетил Белорусскую АЭС

В сопровождении заместителя министра энергетики Республики Беларусь Михаила Ивановича Михадюка и генерального директора государственного предприятия «Белорусская АЭС» заместитель генерального директора МАГАТЭ посетил информационный центр атомной электростанции, ознакомился с подготовкой персонала в учебно-тренировочном центре АЭС, изучил ход сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС.
В заключительной части визита состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам реализации белорусской ядерной энергетической программы.