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Заместитель генерального директора МАГАТЭ посетил Белорусскую АЭС

05.03.2020 — Новости Экономики | Единство  
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Источник материала: Единство

В сопровождении заместителя министра энергетики Республики Беларусь Михаила Ивановича Михадюка и генерального директора государственного предприятия «Белорусская АЭС» заместитель генерального директора МАГАТЭ посетил информационный центр атомной электростанции, ознакомился с подготовкой персонала в учебно-тренировочном центре АЭС, изучил ход сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС.

В заключительной части визита состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам реализации белорусской ядерной энергетической программы.

http://www.belaes.by

 
 
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2 марта 2020 года государственное предприятие «Белорусская АЭС» посетил заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Валентинович Чудаков.
 
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