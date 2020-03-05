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Беларусь готовится к приему нефти из Литвы и Украины. В обоих случаях фигурирует российская нефть

05.03.2020 16:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пока первый состав с российской нефтью для Беларуси готовится к отправке из Клайпеды, участники рынка сообщают об увеличении объемов поставок на южном правлении. По информации ценового агентства Аргус, «Белнефтехим» договорился с Socar Trading, торговым подразделением Госнефтекомпании Азербайджана, о поставке в марте трех партий нефти общим объемом около 250 тыс. тонн в порт Южный (Одесская область).


Фото: DELFI

По данным участников рынка, партия БТД (смесь из всех нефтей, которые попадают в трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан. — Прим.TUT.BY) объемом около 90 тыс. тонн будет отгружена из порта Джейхан (Турция) 6 марта. Смесь БТД схожа по качеству с Азербайджанской легкой, которая экспортируется из порта Супса (Грузия). Ожидается, что до конца марта в Южный поступит еще два груза — 80 тыс. тонн Азербайджанской легкой из Супсы и 80 тыс. тонн российской смеси Юралс из Новороссийска.

Сырье будет прокачано по трубопроводу Одесса — Броды и далее по отрезку «Дружбы» на Мозырский НПЗ.

На днях премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил на встрече с президентом Socar Ровнагом Абдуллаевым о заинтересованности в долгосрочном контракте с этой компанией. Власти Беларуси думают в 2020 году купить до 1 млн тонн азербайджанской нефти.

В «Белнефтехиме» ранее говорили о достигнутых договоренностях с Socar на поставку двух танкеров нефти. Там не подтвердили наличие контракта на поставку третьей партии.

Вчера, 4 марта, в Клайпеду прибыл уже второй в этом году танкер с нефтью для Беларуси. На сей раз в литовский порт поставлена российская нефть, предназначенная для новополоцкого нефтеперерабатывающего завода «Нафтан».

Загрузку судна Front Ocelot, которое ходит под флагом Маршалловых островов, но принадлежит крупной норвежской компании Frontline, осуществляла российская «Транснефть». По неофициальной информации, трейдором выступала швейцарская Glencore, которая находится в хороших отношениях с «Роснефтью».

Представитель Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai), которые перевозят этот груз, Мартинас Бурба сообщил BNS, что загрузка нефти из резервуаров компании Klaipedos nafta в цистерны началась примерно в 11 часов.


Фото: DELFI

— Намечается, что первый состав выдвинется в 22−23 часа вечером 5 марта, и повезет около 3,6 тыс. тонн нефти. Путь до точки передачи на границе займет около 15 часов, — сказал BNS Бурба, сообщает DELFI.

По его словам, нефть ежедневно будет перевозиться двумя составами, в общей сложности примерно 7,2 тыс. тонн. Для перевозки груза одного танкера понадобится 24 состава, он будет доставлен на «Нафтан» за 10−12 дней.

В марте в Клайпеду придут два предназначенных для Беларуси груза по 85 тыс. тонн. Белорусская компания по экспорту нефти БНК в феврале информировала Литовские железные дороги, что танкеры ожидаются 3−4 марта и 13−15 марта.

 
 
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Пока первый состав с российской нефтью для Беларуси готовится к отправке из Клайпеды, участники рынка сообщают об увеличении объемов поставок на южном правлении.
 
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