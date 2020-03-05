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Беларусь готовится к приему нефти из Литвы и Украины. В обоих случаях фигурирует российская нефть
05.03.2020 16:51 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пока первый состав с российской нефтью для Беларуси готовится к отправке из Клайпеды, участники рынка сообщают об увеличении объемов поставок на южном правлении. По информации ценового агентства
По данным участников рынка, партия БТД (смесь из всех нефтей, которые попадают в трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан. — Прим.TUT.BY) объемом около 90 тыс. тонн будет отгружена из порта Джейхан (Турция) 6 марта. Смесь БТД схожа по качеству с Азербайджанской легкой, которая экспортируется из порта Супса (Грузия). Ожидается, что до конца марта в Южный поступит еще два груза — 80 тыс. тонн Азербайджанской легкой из Супсы и 80 тыс. тонн российской смеси Юралс из Новороссийска.
Сырье будет прокачано по трубопроводу Одесса — Броды и далее по отрезку «Дружбы» на Мозырский НПЗ.
На днях премьер-министр Беларуси Сергей Румас
В «Белнефтехиме» ранее говорили о достигнутых договоренностях с Socar на поставку двух танкеров нефти. Там не подтвердили наличие контракта на поставку третьей партии.
Вчера, 4 марта, в Клайпеду
Загрузку судна Front Ocelot, которое ходит под флагом Маршалловых островов, но принадлежит крупной норвежской компании Frontline, осуществляла российская «Транснефть». По неофициальной информации, трейдором выступала швейцарская Glencore, которая находится в хороших отношениях с «Роснефтью».
Представитель Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai), которые перевозят этот груз, Мартинас Бурба сообщил BNS, что загрузка нефти из резервуаров компании Klaipedos nafta в цистерны началась примерно в 11 часов.
— Намечается, что первый состав выдвинется в 22−23 часа вечером 5 марта, и повезет около 3,6 тыс. тонн нефти. Путь до точки передачи на границе займет около 15 часов, — сказал BNS Бурба, сообщает
По его словам, нефть ежедневно будет перевозиться двумя составами, в общей сложности примерно 7,2 тыс. тонн. Для перевозки груза одного танкера понадобится 24 состава, он будет доставлен на «Нафтан» за 10−12 дней.
В марте в Клайпеду придут два предназначенных для Беларуси груза по 85 тыс. тонн. Белорусская компания по экспорту нефти БНК в феврале информировала Литовские железные дороги, что танкеры ожидаются 3−4 марта и 13−15 марта.
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Пока первый состав с российской нефтью для Беларуси готовится к отправке из Клайпеды, участники рынка сообщают об увеличении объемов поставок на южном правлении.
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