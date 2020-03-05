Канопацкая об исключении из праймериз и участии в выборах как независимый кандидат

Источник материала: Tut.by

Анна Канопацкая утверждает, что все подписи, которые она сдала для участия в народном голосовании по выбору единого кандидата в президенты от оппозиции, соответствовали требованиям, поэтому причины исключения из гонки ей не понятны. Решение штаба «Народного голосования» (праймериз) Канопацкая прокомментировала TUT.BY.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, накануне штаб «Народного голосования» (праймериз) заявил , что Анна Канопацкая исключена из гонки на роль «единого» кандидата в президенты от оппозиции. Причин было несколько: недостоверные подписи — в них были не все необходимые данные (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место регистрации подписанта), публичная деятельность и высказывания Канопацкой, которые, по мнению штаба, «не были направлены на усиление доверия к праймериз».

Анна Канопацкая решением штаба «Народное голосование» исключить ее из гонки не удивлена. Экс-депутат подчеркивает: она несколько раз, в том числе в письменной форме просила руководителей штаба дать ей разъяснения и предоставить документы, «определяющие состав и содержание гражданских правоотношений», возникающих между Канопацкой и людьми, входящими в штаб, и легальности процедуры.

— Никаких вразумительных ответов руководством штаба праймериз относительно законности происходящего мне так и не было предоставлено. До сих пор мне не разъяснили, какими документами регламентируются наши отношения, — говорит Канопацкая. В феврале она даже подала в штаб заявление о моратории на участие в праймериз, пока ей не предоставят документы о том, чем регулируются отношения со штабом.



Фото: Анна Канопацкая

Документы от штаба Канопацкая не получила. Но и.о. руководителя штаба Алексей Сигаев ответил ей, что праймериз организован политическими партиями, деятельность которых регулируется законом «О политических партиях».



Фото: Анна Канопацкая

Что касается подписей, то экс-депутат утверждает, что все подписи, которые она сдала, соответствовали требованиям и имели все нужные данные, прописанные правилами праймериз.



Фото: Анна Канопацкая

— Согласно правилам штаба «Народного голосования» (Праймериз), даже наличие в подписи 2020-го года в дате рождения не является браком. Они четко определили в правилах, что брак — это если подписавшийся в течение трех дней не отвечает по трем каналам связи (ни по телефону, ни по имейлу, ни по смс, ни в вайбере), когда ему звонят из штаба, чтобы удостовериться, что он оставлял свою подпись за кандидата, — говорит Канопацкая. В подтверждение она показывает документы, которые ей выдали в штабе, и в которых расписаны требования к подписям.

— Но вы считаете, что к вам отношение некоторых участников праймериз предвзятое, почему в таком случае вы не собирали подписи более тщательно, зная, что ваши документы будут рассматривать под лупой?

— Я еще раз пересмотрела все подписи, и ни я, ни моя команда не нашли 2020-й год в годе рождения кого-то из подписавшихся. Несколько таких подписей изначально и правда были. Я за пару дней собрала за себя 300 подписей, и обнаружила 2020-й год в нескольких документах. Но до того как сдать документы в штаб, мы позвонили этим людям, поблагодарили их за то, что подписались, и исправили их год рождения на правильный. То есть в штаб я подавала уже исправленные документы, 2020-го года там не было, хотя человеческий фактор возможен, — говорит Канопацкая. —

Что касается регистрации подписанта, то в документах штаба просто не указано, что требуется полный адрес места проживания. Но даже это не является основанием признавать подпись браком.

У экс-депутата есть вопросы и к правилам голосования штаба по каждой кандидатуре. Напомним, еще одной причиной исключения Канопацкой из праймериз, стало то, что по ее кандидатуре не был достигнут консенсус по включению ее в список претендентов на единого кандидата. По правилам кампании, за дальнейшее участие в праймериз каждого подавшего заявку голосовали руководители партий и движений, подписавших соглашение об участии в праймериз — ОГП, «За Свободу», БНФ, БСДП (Грамада), БХД. Против Канопацкой проголосвали представители БСДП (Грамада) и ОГП.

— Также вызывает много вопросов момент с голосованием за кандидатуры. Почему в нем принимают участие сами кандидаты в кандидаты? Да, они лидеры партий. Но выходит, что сегодня наша власть намного честнее, чем оппозиция. Она берет на себя смелость и говорит: да, это диктатура, но это диктатура, которая полезна для страны. А лидеры оппозиции говорят, что они демократы и этим вводят в заблуждение европейских коллег. А на самом деле они в своих партиях еще более авторитарные лидеры, чем те, кто стоит у власти.

Пока экс-депутат не получила какого-то уведомления от штаба об исключении из праймериз. Как и 500 евро, которые сдала, как и все кандидаты.



Фото: facebook.com/adziny2020

— На сегодня у меня нет никаких официальных документов, подтверждающих мое исключение из процедуры праймериз: ни протокола, ни выписки, только слова. Мне также не вернули деньги и документы с данными физлиц, которые за меня подписались, — говорит Канопацкая.

Что касается дальнейшего участия в президентской избирательной кампании, пока экс-депутат не готова сказать однозначно, будет ли она выдвигаться как независимый кандидат.

— О своем решении участвовать или нет в президентских выборах я объявлю в сроки и в порядке, определенном действующим законодательством Республики Беларусь, после официального старта президентской кампании, — сказала Анна Канопацкая.