Минск отказывается покупать украинскую электроэнергию. Киев хочет «работать на паритетных условиях»

Источник материала: Tut.by

Украина обсуждает возможности экспорта электроэнергии в Россию и Беларусь, однако прогресс по данному вопросу отсутствует. Об этом в интервью УНИАН заявил министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Мы активно дискутируем с белорусской стороной, менее активно — с российской, по поставкам нашей электроэнергии. В ночные часы, когда «Энергоатом» готов продавать электричество, у нас на него достаточно низкая цена, мы можем быть более конкурентоспособными на тех рынках. Но есть отказ, — сказал Оржель.

По его словам, это несправедливо, ведь и Россия и Беларусь хотят поставлять свое электричество в Украину, но от Киева свои рынки закрывают.

Глава Минэнерго Украины заявил о необходимости «работать на паритетных условиях».

В «Белэнерго» отказались от комментариев.

По данным компании «Укрэнерго», в 2019 году из Беларуси импортировано 851,2 млн киловатт-часов электроэнергии. Поставки начались в июле, когда в Украине был либерализован рынок электроэнергии. В 2014-м, 2015-м и первой половине 2019 года электроэнергия в Беларуси не закупалась, а в 2016—2018 годах импорт был незначительным — по 1,1 млн кВт·ч.

По данным Белстата, в 2019-м Беларусь поставила в соседние страны 2,37 млрд киловатт-часов электроэнергии, заработав на этом 123,5 млн долларов. В частности, в Литву было поставлено 1,5 млрд кВт·ч на 77,2 млн долларов, в Украину — 852,838 млн кВт·ч на 45,6 млн долларов.

В январе нынешнего года Украина импортировала из Беларуси 93,013 млн кВт·ч электроэнергии.

19 декабря 2019 года гендиректор «Белэнерго» Павел Дрозд говорил, что технические возможности белорусской энергосистемы позволяют нарастить поставки электроэнергии на украинский рынок 5−6 млрд кВт·ч. Однако использовать потенциальные возможности Беларусь в 2020 году не сможет, так как энергетический баланс Украины предусматривает на этом году импорт электроэнергии в объеме всего лишь 2,1 млрд кВт·ч Хотя это не означает, что весь объем поставит Беларусь. «Все будет зависеть от того, с какой ценой, с какой себестоимостью будем предлагать электроэнергию на рынок Украины», — сказал Дрозд.