Макей об интеграции с Россией: Нет смысла работать над дорожными картами, пока не решен нефтяной вопрос

Источник материала: Tut.by

Беларусь не видит целесообразности в продолжении работы над дорожными картами по интеграции с Россией до решения нефтяных вопросов. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Владимир Макей, отвечая на вопрос ТАСС.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Давайте решим вопрос с нефтяными поставками, а потом уже будем дальше думать. Не работает сейчас рабочая группа, и смысла нет сейчас работать над этими дорожными картами, пока не будут решены эти [нефтяные] вопросы, — сказал Владимир Макей.

В декабре 2018 года президенты РФ и Беларуси приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. Планировалось, что 31 дорожная карта будет согласована до конца 2019 года. По результатам работы сторонам не удалось согласовать вопросы по нефти, газу и налогам.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок на этот год. Из всех российских компаний, поставлявших нефть в Беларусь, экспорт не прекратил только «Сафмар». 26 февраля «Белнефтехим» сообщил, что с марта нефть на белорусские НПЗ по рыночной цене без премии, помимо компаний группы «Сафмар», начнут поставлять пять новых российских предприятий.

В Беларуси также ожидают прибытия двух танкеров с 160 тыс. тонн азербайджанской нефти, которая будет доставлена в Одессу, а затем по нефтепроводу перегнана на Мозырский НПЗ. Также в марте через порт Клайпеды в Новополоцк на ОАО «Нафтан» будет поставлено около 160 тыс. тонн нефти, закупленной через трейдеров.