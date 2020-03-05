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Макей: «Смысла нет работать над этими дорожными картами»
05.03.2020 19:01 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Нет смысла работать над дорожными картами по интеграции, пока не решены вопросы с нефтью.
Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей журналистам в четверг в Минске,
По словам глав МИД, Беларусь не будет вести диалог о дорожных картах по интеграции Беларусь и России до того времени, пока не решатся вопросы с поставками нефти.
«Давайте решим вопросы с нефтяными поставками, а потом уже будем дальше думать», - отметил Макей, отвечая на вопрос о том, ведется ли работа над дорожными картами.
Он заявил, что рабочая группа сейчас не работает. «Смысла нет работать над этими дорожными картами, пока не будут решены эти вопросы», - сказал он.
Глава МИД имел в виду вопросы об отсутствии поставок нефти от российских крупных компаний. С ними у Беларуси по-прежнему
В конце 2019 года на переговорах президентов Беларуси и РФ вопрос цены на нефть
После этого Беларусь начала искать альтернативные варианты поставок. При этом страны-соседи предлагают помощь в транзите.
Так, 16 января премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш во время переговоров с Лукашенко
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Нет смысла работать над дорожными картами по интеграции, пока не решены вопросы с нефтью.
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