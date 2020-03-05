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Макей: «Смысла нет работать над этими дорожными картами»

05.03.2020 19:01 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Нет смысла работать над дорожными картами по интеграции, пока не решены вопросы с нефтью.

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей журналистам в четверг в Минске, передает БЕЛТА.

По словам глав МИД, Беларусь не будет вести диалог о дорожных картах по интеграции Беларусь и России до того времени, пока не решатся вопросы с поставками нефти.

«Давайте решим вопросы с нефтяными поставками, а потом уже будем дальше думать», - отметил Макей, отвечая на вопрос о том, ведется ли работа над дорожными картами.

Он заявил, что рабочая группа сейчас не работает. «Смысла нет работать над этими дорожными картами, пока не будут решены эти вопросы», - сказал он.

Глава МИД имел в виду вопросы об отсутствии поставок нефти от российских крупных компаний. С ними у Беларуси по-прежнему не договоренностей.

В конце 2019 года на переговорах президентов Беларуси и РФ вопрос цены на нефть не был решен. С 1 января подача нефти на белорусские НПЗ была остановлена.

После этого Беларусь начала искать альтернативные варианты поставок. При этом страны-соседи предлагают помощь в транзите.

Так, 16 января премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш во время переговоров с Лукашенко подтвердил возможность поставок нефти в Беларусь «со всего мира» через латвийские порты.

21 января Беларусь закупила партию норвежской нефти объемом 80 тысяч тонн для переработки на ОАО «Нафтан».

В январе 500 тыс.т нефти в Беларусь поставила группа компаний «Сафмар», принадлежащая российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву. В феврале было поставлено еще 250 тыс.т, в марте тоже планируются поставки.

27 февраля в «Белнефтехиме» сообщили, что в марте в Беларусь, кроме «Софмара», будут поставлять нефть 5 компаний, с которыми ранее не было договоренностей.

 
Теги: Минск
 
 
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Нет смысла работать над дорожными картами по интеграции, пока не решены вопросы с нефтью.
 
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Макей об интеграции с Россией: Нет смысла работать над дорожными картами, пока не решен нефтяной вопрос
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