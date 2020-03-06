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Агроусадьбам запретят организацию корпоративов и свадеб? Государство хочет изменить указ о сельском туризме
06.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На начало 2020 года в Беларуси было зарегистрировано 2760 агроусадеб, что на 11,6% больше, чем год назад. Отрасль развивается в нескольких направлениях, появляются кластеры, кооперативы, увеличивается число иностранных туристов, которые хотят
Число агроусадеб, а вместе с ним и иностранных туристов, растет
- Мы видим несомненный рост числа агроусадеб в Беларуси. Это направление развивается. Агротуризм стал одним из брендов, фишек, по которым нас начинают узнавать в мире, – сказал на пресс-конференции в Доме прессы заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Виталий Грицевич.
Спикер отметил, что в 2019 году белорусские усадьбы посетили почти 515 тысяч человек, что на 22% больше, чем в 2018-м. Из них почти 60 тысяч человек – гости из 78 стран. При этом если в предыдущие годы это были в основном россияне, то теперь их доля снижается. Гостями наших агроусадеб были туристы и из экзотических стран, например, Бахрейна, Мозамбика, Сенегала.
- Мы смотрим, в каких странах наш агротуризм наиболее популярен, и приглашаем туда на туристические выставки агроусадьбы, где они продвигают свой продукт. Например, в Россию, Польшу, Прибалтику, Китай, - дополнил Виталий Грицевич.
Он, в частности, отметил, что в Беларуси появляются агротуристические кластеры. Только в прошлом году два из них открылись в Гродненской области. Кроме того, агроусадьбы стали теснее работать с туроператорами.
- Если раньше было немало случаев, когда усадьбы отказывались от приема групп, потому что места были забронированы под проведение корпоративов, то сейчас таких случаев становится все меньше и меньше. Наоборот, хозяева агроусадеб сами выходят на туроператоров и готовятся к приему туристов, - уточнил чиновник. – Например, в прошлом году белорусские усадьбы посетили 97 австралийцев, 82 из них приехали через туроператоров. Две трети канадцев – через туроператоров, 80 процентов финнов – тоже тургруппами.
Судьбу агроусадеб решит новый указ?
Виталий Грицевич также проинформировал, что в этом году должны быть подготовлены изменения в Указ Президента №365 «О развитии агроэкотуризма» по дальнейшему регулированию этой сферы.
Напомним, что указ значительно расширил права сельских жителей. До принятия документа оказывать услуги в сфере агроэкотуризма могли только люди, имеющие в пользовании земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства. Сейчас заниматься агроэкотуризмом можно без изменения целевого назначения участков. Указом расширен и перечень услуг, которые могут оказывать субъекты. В частности, они получили право на проведение банкетов, юбилеев, презентаций.
- Нам предстоит подготовить и внести предложения о судьбе указа – продлевать, закрывать или видоизменять. Мы планируем провести как минимум два-три форума с участием хозяев агроусадеб. Возможно, кредитная поддержка со стороны государства больше не будет нужна, - отметил спикер.
К концу 2020 года – в начале 2021-го проект обновленного указа должен быть внесен в правительство.
По мнению председателя правления белорусского общественного объединения «Отдых в деревне» Валерии Клицуновой, даже если Белагропромбанк прекратит финансирование агроусадеб, на их развитие будут направляться деньги доноров и собственные средства хозяев. «Все усадьбы уже более-менее развились, и отрасль работает», - подчеркнула председатель правления БОО.
- Агроэкотуризм очень много делает для повышения имиджа Беларуси. Поэтому содержательную часть указа надо усиливать. Владельцы агроусадеб платят в год всего одну базовую величину. Но на их плечи ложится очень много косвенных налогов. Люди построили вторую, третью усадьбу, прекрасную инфраструктуру, залы для торжеств, мероприятий. Стройматериалы они купили в Беларуси с уплатой НДС 20%. Появляются новые рабочие места. По мировым стандартам, для создания одного рабочего места в сельской местности надо 100–120 тысяч евро. У нас много усадеб, где работают по две-три семьи. Многие из членов потом становятся фермерами. Все это новые рабочие места. Я уже не говорю о возрождении традиций. Люди, которые приезжают к нам, хотят видеть белорусскую усадьбу. Хочешь не хочешь, а придется вникать в историю своего края. Сельский туризм – это прекрасная площадка для развития деревни. Указ прекрасно работает. Если мы его оставим, то это будет замечательно, - сказала Валерия Клицунова.
Виталий Грицевич также считает, что указ важен для развития сельского туризма.
- Но когда были внесены изменения и в тексте прописали возможность проведения в агроусадьбах корпоративов, банкетов и других торжественных мероприятий, мы открыли маленький, но ящик Пандоры. Количество жалоб только в департамент от соседей на шум значительно выросло. Мы увидели в этом недочет указа. Я не против сохранить ту же налоговую ставку. Но надо сделать указ полезным для тех усадеб, которые активно работают в отрасли. Думаю, надо пресечь бизнес по проведению мероприятий с выплатой одной базовой, когда мешают соседям спокойно жить, – высказал свою точку зрения Виталий Грицевич.
Что касается Белагропромбанка, который по указу является агентом правительства, то, по словам директора Департамента корпоративного бизнеса банка Андрея Джумкова, он рассматривает данный проект как социальный.
- Коммерческого интереса проект не имеет, потому что хозяевами агроусадеб выступают физические лица. Они в основном организовывают бизнес за свои деньги. С точки зрения агроусадеб стартап-бизнес будет достаточно рисковый. Если в 2014 году мы заключили 49 кредитных договоров, в 2015-м - 42, то в 2018-2019 годах всего было 16 договоров. Сам по себе бизнес, скорее всего, уже сформировался. На рынке остались те, кто может на нем работать и развиваться. А это только порядка 500 агроусадеб. Мы видим, что этот рынок будет развиваться только за счет собственного инвестирования, - сказал Андрей Джумков.
Банк разработал дорожную карту на этот год для привлечения в страну иностранцев.
- Есть конкретные запросы со стороны туристов из Великобритании, Швейцарии и других стран, чтобы приезжать в страну, где можно увидеть нетронутую природу, и путешествовать по всей Беларуси. Для этого собственники агроусадеб должны быть партнерами между собой и тесно сотрудничать с туроператорами, - дополнил директор департамента банка. – Банк готов кредитовать отрасль и дальше, но проект должен быть коммерческим.
Сами собственники агроусадеб, присутствовавшие на пресс-конференции, ратовали за то, чтобы они могли оказывать услуги как физические лица. В противном случае, этот бизнес может не выжить.
В Браславском районе разработан новый туристический маршрут
В пресс-конференции приняли участие владельцы нескольких агроусадеб. Например, хозяин двух агроусадеб в д. Устье («Устье LIFE» и «У Борисовича») на Браславщине Юрий Жерко. Эти усадьбы предлагают гостям увлекательные водные экскурсии на моторной лодке по Браславским озерам. Также постояльцам предлагаются конные прогулки, в ходе которых можно познакомиться с местными достопримечательностями (анимационный маршрут с квестом «Рустяговский шлях»).
Вместе с партнерами по бизнесу разработан новый туристический маршрут «Браславская Кругосветка», в ходе которого туристы посещают магазин сувениров ручной работы «Остров подарков», кафе национальной белорусской кухни «Струстянский Прытулак», «Музейчик кота Брасика» (арт-студия «Хозяин Дома»), где взрослым и детям предлагается посмотреть спектакль о любви трех королей на браславской земле. В ходе маршрута гости также посещают усадьбу «Королевская», специализирующуюся на выращивании овощей, фруктов, цветов, молочной продукции. Есть здесь и контактный дворик с домашними животными.
- Мы рады, что в Беларуси появилась кластерная система. Хочется верить, что скоро кластер будет создан и на Браславщине, - дополнил Юрий Жерко.
Иметь желание, много работать и идти к своей цели – формула успеха Андрея Абрамова
Хозяин агроэкоусадьбы «Хутор Ёдишки» в Браславском районе Андрей Абрамов
- Наши туристы пользуются и дополнительными услугами – это рыбалка, экскурсии. На хуторе создан деревенский контактный зоопарк с домашними животными. Они находятся в полях, куда можно доехать на велосипеде, бричке, джипе или прогуляться пешком. Люди знакомятся с технологией производства натуральных продуктов в замкнутом цикле – от обработки земли до говяжьего стейка. В небольшом ресторанчике я провожу мастер-классы по приготовлению блюд, в основном стейков. Эта технология очень интересна горожанам, - рассказал Андрей.
В то же время Абрамов отметил, что, несмотря на «красивые» цифры, он видит в отрасли много проблем и очень неэффективное использование инструмента агроэкотуризма.
- В Браславском районе зарегистрировано 280 агроусадеб, а работающих на самом деле – не более 20-30. Мы можем отчитываться цифрами, но эффективность работы агроусадеб очень низкая. Браславщина имеет огромный потенциал, потому что сюда едут туристы. Всплеск их активности был в 2014-2015 годах. В основном это были россияне. Сейчас поток туристов резко снизился. Я – москвич, но уже 12 лет живу в Беларуси и болею за свое дело. Но эффекта от своей деятельности, который мы планировали получить, безусловно, пока не имеем, - сказал Андрей. – За 10 лет наше сообщество продвинулось только далеко вниз, но никак не вверх.
Большинство усадеб отрабатывают в сезон по два месяца и больше ни о чем не заботятся. Сплошь и рядом на агроусадьбах продукты «Евроопта» преподносят, как продукцию фермерского хозяйства. Практически все используют слова «эко», «зеленая». Но все это сплошная бутафория. Когда приезжает турист, который понимает, что такое агроэкотуризм, а ему курицу из «Евроопта» преподносят, как свою деревенскую, то какого результата можно ожидать? Я всем пытаюсь донести: если вы хотите иметь экопродукцию – так займитесь ей! Если хотите зеленую экономику, то занимайтесь зеленой экономикой! Если хотите, чтобы развивалось село, а это земля, труд, капитал - так займитесь землей!
Хозяин «Хутора Ёдишки» побывал на многих агроусадьбах Беларуси, изучал их опыт работы и пришел к выводу, что деньги на агротуризме можно заработать только в том случае, если усадьбу посещает огромное количество людей.
- Чтобы преломить ситуацию, нашим гражданам надо для начала хотя бы объяснить, что такое агротуризм. А агротуризм – это мягкий вид туризма, когда человек приезжает в гости на усадьбу, знакомится и окунается в сельский быт. А в Беларуси большинство собственников усадеб всячески пытаются угодить постояльцам. Если только сдавать в аренду усадьбу, мы потеряем свое лицо, - уточнил Абрамов.
В год «Хутор Ёдишки» по договорам с проживанием посещает 300-350 человек. Еще как минимум столько же, а то и 500, берут экскурсию, чтобы познакомиться с хозяйством.
- К нам на хутор приезжает исключительно целевая аудитория. Поэтому количество отдыхающих не меняется, но размер среднего чека растет, - сказал Абрамов.
«Мы стремимся развивать инфраструктуру села»
Павел Мазовка, хозяин агроусадьбы «Болочанка» (д. Красный Октябрь Пуховичского района Минской области) также говорит о том, что понятие агроусадьбы сегодня подменяется и не имеет ничего общего с сельским отдыхом в деревне. Он ссылается на указ №372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь»от 2006 года, где говорится, что агроэкотуризм – это отдых в деревне, в доме у хозяев, которые должны обеспечить туристов своими продуктами питания, выращенными в личном подсобном хозяйстве на приусадебном участке.
- За 10 лет агроусадьбы уже появились не только в городских поселках, но и больших городах, например Минске, Бресте. Но это отдых в городе, который не имеет ничего общего с понятием сельского туризма. Мы на селе стремимся развивать инфраструктуру, - дополнил Павел Мазовка.
На своей усадьбе «Болочанка» он работает вместе с женой. Семья выращивает овощи, разводит рыбу, держит пасеку и предлагает гостям свои натуральные домашние экологически чистые продукты.
- Моя жена только из свинины готовит более 30 блюд. Гостям они очень нравятся. У нас были туристы из Голландии, Израиля и других зарубежных стран. Мы организовываем экскурсии, показываем туристические комплексы и музеи в Пуховичах и Пуховичском районе. Сейчас готовимся открывать новый туристический маршрут, - поделился планами Павел Мазовка.
В 2009-2010 годах усадьбу «Болочанка» посетили в год порядка 300-400 человек, в 2019 году гостями стало не более 250 человек.
В Воложинском районе кластер перерос в кооперацию
Владелец
- Мы дали возможность зарабатывать всем владельцам агроусадеб. Если каждый станет заниматься разведением скота, то не будет успевать принимать гостей. Есть фермеры, у которых мы все покупаем свинину, говядину, яйца, сыр, а овощи выращиваем сами. Но самое главное, мы создали 9 туристических маршрутов и из кластера «Воложинский гостинец» уже переросли в потребительский кооператив. Мы практически каждый день общаемся между собой и придумываем что-то новое, - рассказал Анатолий Ганец.
С апреля на базе усадьбы «Ганка» будут проводиться мастер-классы для детей и взрослых по выпечке хлеба.
Отвечая на вопрос корреспондента Realt.by, Виталий Грицевич согласился с тем, что диспропорция между зарегистрированными и активно работающими агроусадьбами в Беларуси действительно большая.
- Но я считаю, что право на жизнь могут иметь все агроусадьбы. Для некоторых агротуризм может быть второстепенным видом деятельности. В выходные дни хозяева таких усадеб принимают гостей, а в рабочие дни, например, работают в колхозе, - ответил чиновник.
Со своей стороны Валерия Клицунова привела пример известной ткачихи из Малориты, декоратора агроусадьбы, которая славится своим мастерством.
- Зачем ей разводить скот? Она поддерживает вековые традиции белорусской деревни, - дополнила председатель правления БОО «Отдых в деревне».
- Когда мы говорим о развитии агроэкотуризма, то надо учитывать особенности региона. В Браславском районе создать такой кластер, как в Воложинском, невозможно, - сказал Андрей Абрамов. - Местные власти инертны, а людям ничего не нужно. Поэтому у нас путь только один: семья должна иметь небольшое подсобное хозяйство и заниматься мягким туризмом. В Воложинском районе занимаются организацией шоу, развлекательных мероприятий. Конечно, это тоже должно быть, но главное предназначение агроусадьбы другое.
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Агроусадьбам запретят организацию корпоративов и свадеб? Государство хочет изменить указ о сельском туризме
На начало 2020 года в Беларуси было зарегистрировано 2760 агроусадеб, что на 11,6% больше, чем год назад. Отрасль развивается в нескольких направлениях, появляются...
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