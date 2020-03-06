Агроусадьбам запретят организацию корпоративов и свадеб? Государство хочет изменить указ о сельском туризме

Число агроусадеб, а вместе с ним и иностранных туристов, растет

- Мы видим несомненный рост числа агроусадеб в Беларуси. Это направление развивается. Агротуризм стал одним из брендов, фишек, по которым нас начинают узнавать в мире, – сказал на пресс-конференции в Доме прессы заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Виталий Грицевич.

Спикер отметил, что в 2019 году белорусские усадьбы посетили почти 515 тысяч человек, что на 22% больше, чем в 2018-м. Из них почти 60 тысяч человек – гости из 78 стран. При этом если в предыдущие годы это были в основном россияне, то теперь их доля снижается. Гостями наших агроусадеб были туристы и из экзотических стран, например, Бахрейна, Мозамбика, Сенегала.

- Мы смотрим, в каких странах наш агротуризм наиболее популярен, и приглашаем туда на туристические выставки агроусадьбы, где они продвигают свой продукт. Например, в Россию, Польшу, Прибалтику, Китай, - дополнил Виталий Грицевич.

Он, в частности, отметил, что в Беларуси появляются агротуристические кластеры. Только в прошлом году два из них открылись в Гродненской области. Кроме того, агроусадьбы стали теснее работать с туроператорами.

- Если раньше было немало случаев, когда усадьбы отказывались от приема групп, потому что места были забронированы под проведение корпоративов, то сейчас таких случаев становится все меньше и меньше. Наоборот, хозяева агроусадеб сами выходят на туроператоров и готовятся к приему туристов, - уточнил чиновник. – Например, в прошлом году белорусские усадьбы посетили 97 австралийцев, 82 из них приехали через туроператоров. Две трети канадцев – через туроператоров, 80 процентов финнов – тоже тургруппами.