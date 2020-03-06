Министр труда объяснила причины снижения январских зарплат бюджетников

Источник материала: Полесская правда



С этого года в Беларуси действует новый порядок оплаты труда работников бюджетной сферы. Недавно широкую огласку получили случаи снижения зарплаты в январе по сравнению с предыдущими месяцами. Вопрос о том, как сейчас решается данная проблема, ведущий программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ Марат Марков задал министру труда и социальной защиты Ирине Костевич.

Ирина Костевич: «Новая система отплаты труда, которая заработала с 1 января 2020 года, не была нацелена на повышение заработной платы. Она нацелена на совершенствование системы оплаты труда. Главное – не допустить снижения заработной платы в равных условиях, а именно при одинаковом количестве дней, при одинаковой нагрузке. Какие вопросы решила эта новая система? Тарифная ставка – 41 рубль. Если посмотреть к минимальной зарплате, то всего чуть больше 12% удельный вес тарифной части. С 1 января 2020 года мы перешли на базовую ставку – и это 185 рублей. Мы усилили удельный вес постоянной тарифной гарантированной части в заработной плате. Это очень важно».

Как рассказала министр труда и социальной защиты, на практике были зафиксированы случаи ошибок при расчёте заработной платы, причиной которых зачастую становился так называемый человеческий фактор. Чтобы инициировать проверку корректности начисления заработной платы, ведомству достаточно знать лишь название организации.

Ирина Костевич: «Отрабатывая расчетники, мы видели, что люди видят цифру «Итого», но перед «Итого» есть все составляющие заработной платы. В образовании к элементу заработной платы относили материальную помощь, но это не элемент зарплаты. Премия, которую давали за счет экономии. Не может быть экономии в январе, так как это начало года. Фонд оплаты труда как сформировался, такой он и есть. А в бюджете фонд оплаты труда на 2020 год заложен с ростом 15%. Это уже второй элемент в зарплате. То есть первый элемент – изменить систему, сделать ее проще и прозрачней. Второй – социальная политика роста заработной платы в бюджетной сфере».

Как отметила Ирина Костевич, по оценкам, зарплата в бюджетной сфере по итогам 2020 года будет 930 рублей, прирост – 10%. Гостья программы подчеркнула, что в Министерстве труда и социальной защиты открыта телефонная линия (80173064181), позвонив на которую, можно задать вопросы о начислении заработной платы.