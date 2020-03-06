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Мясникович словом «фантастика» оценил прошлую работу российского премьер-министра
06.03.2020 15:45 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович высоко оценил прошлую работу премьер-министра России Михаила Мишустина. Это следует из стенограммы их встречи в Москве, которую
Накануне Мясникович посетил Федеральную налоговую службу РФ, ознакомился с тем, как функционирует налоговая цифровая платформа, цифровые сервисы, сказал во вступительном слов Мишустин. «Фантастика!» — отреагировал глава Коллегии ЕЭК.
До назначения на пост премьер-министра Михаил Мишустин 10 лет возглавлял ФНС.
Ранее Мясникович посетил с рабочими визитами Беларусь, Армению, Казахстан и Кыргызстан, где встретился с руководством государств. На встрече с премьер-министром России он отметил, что существует разрыв между политическими решениями, которые приняты главами государств и правительств, и практическими делами.
— Этот разрыв мы попытались устранить с помощью инструментов и механизмов проекта стратегических направлений развития до 2025 года. Ценность этого документа, на мой взгляд, в первую очередь заключается в том, что там, как правило, заложены нормы прямого действия. То есть здесь меньше декларативности, меньше очередных пафосных заявлений, а непосредственно уже предлагается, даже в самом названии того или иного мероприятия, направленность дальнейших действий, — отметил Михаил Мясникович.
Обсудить доработанный проект планируется 10 апреля в Минске на заседании Евразийского межправительственного совета.
Михаил Мишустин заверил, что российская сторона абсолютно открыта к новым инициативам по совершенствованию работы союзных органов, и Москва готова взять на себя «функции локомотива евразийской интеграции».
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До назначения на пост премьер-министра Михаил Мишустин 10 лет возглавлял Федеральную налоговую службу
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