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ЗВР Беларуси снизились на 4,7% за февраль

06.03.2020 14:37 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Золотовалютные резервы Беларуси за февраль снизились на 438,2 млн долларов (на 4,7%) и составили на 1 марта 8 804,9 млн долларов в эквиваленте.

Об этом сообщается в пресс-релизе Нацбанка страны.

С начала года резервы снизились уже на 6,3%, или на 588,6 млн рублей.

Как следует из сообщения Нацбанка, ЗВР по итогам февраля снизились из-за погашения правительством и самим Банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму 383,5 млн долларов, а также продажей Нацбанком валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

Уровень международных резервных активов поддерживался благодаря поступлению иностранной валюты в бюджет. Поддержанию ЗВР также способствовали средства от продажи облигаций Минфина в иностранной валюте и увеличение стоимости монетарного золота.

Напомним, на 1 января 2020 года золотовалютные резервы Беларуси, по предварительным данным Нацбанка, составили $9 млрд 393,5 млн, увеличившись за 2019 год на 2,2 млрд долларов (31,2%).

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен был составить не менее 7,1 млрд долларов США, а через год не менее 7,3 млрд долларов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Золотовалютные резервы Беларуси за февраль снизились на 438,2 млн долларов (на 4,7%) и составили на 1 марта 8 804,9 млн долларов в эквиваленте. Об этом сообщается в...
 
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