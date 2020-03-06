|
ЗВР Беларуси снизились на 4,7% за февраль
06.03.2020 14:37 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Золотовалютные резервы Беларуси за февраль снизились на 438,2 млн долларов (на 4,7%) и составили на 1 марта 8 804,9 млн долларов в эквиваленте.
Об этом сообщается в пресс-релизе Нацбанка страны.
С начала года резервы снизились уже на 6,3%, или на 588,6 млн рублей.
Как следует из сообщения Нацбанка, ЗВР по итогам февраля снизились из-за погашения правительством и самим Банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму 383,5 млн долларов, а также продажей Нацбанком валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.
Уровень международных резервных активов поддерживался благодаря поступлению иностранной валюты в бюджет. Поддержанию ЗВР также способствовали средства от продажи облигаций Минфина в иностранной валюте и увеличение стоимости монетарного золота.
Напомним, на 1 января 2020 года золотовалютные резервы Беларуси, по предварительным данным Нацбанка,
Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Золотовалютные резервы Беларуси за февраль снизились на 438,2 млн долларов (на 4,7%) и составили на 1 марта 8 804,9 млн долларов в эквиваленте. Об этом сообщается в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)