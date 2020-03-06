ЗВР Беларуси снизились на 4,7% за февраль

Золотовалютные резервы Беларуси за февраль снизились на 438,2 млн долларов (на 4,7%) и составили на 1 марта 8 804,9 млн долларов в эквиваленте.

Об этом сообщается в пресс-релизе Нацбанка страны.

С начала года резервы снизились уже на 6,3%, или на 588,6 млн рублей.

Как следует из сообщения Нацбанка, ЗВР по итогам февраля снизились из-за погашения правительством и самим Банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму 383,5 млн долларов, а также продажей Нацбанком валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

Уровень международных резервных активов поддерживался благодаря поступлению иностранной валюты в бюджет. Поддержанию ЗВР также способствовали средства от продажи облигаций Минфина в иностранной валюте и увеличение стоимости монетарного золота.

Напомним, на 1 января 2020 года золотовалютные резервы Беларуси, по предварительным данным Нацбанка, составили $9 млрд 393,5 млн, увеличившись за 2019 год на 2,2 млрд долларов (31,2%).