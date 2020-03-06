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Конкуренции вместо тепличных условий госсектору подстегнет экономику. Эксперт посчитал, на сколько

06.03.2020 17:16 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Отказ от протекционизма госпредприятий и развитие здоровой конкуренции во многих отраслях экономики дадут 1,3−3,5% экономического роста. К такому выводу привели расчеты директора инвестиционной компании ЮНИТЕР Романа Осипова, презентованные на семинаре Центра экономических исследований BEROC и Нацбанка «От стабильности к экономическому росту: эффективность рынков».


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Разделение экономики и привилегированное положение государственных предприятий не позволяют установиться качественной конкуренции и повысить доходы самих компаний и представляемых отраслей. На предприятия с превалирующей долей государства приходится свыше 50% совокупной выручки секторов экономики. При этом эффективность самих госкомпаний ниже чем частных. Сравнение рентабельности продаж и производительности труда показывает, что практически везде первые более эффективны. 

Тепличные условия для госпредприятий, спускание показателей сверху и недостаточное давление на менеджмент по развитию технологий сейчас не стимулирют их развиваться и становиться более прибыльными. 

Подсчет того, сколько долларов предприятия молочной промышленности зарабатывают с переработки одного литра сырого молока, показывает, что у частных компаний отдача в 1,4 раза выше.

—  Не за счет более сложных механизмов и торговых домов, а за счет инновационности, работы с брендом, —  комментирует Роман Осипов.

Аналогичная ситуация в деревообработке.

—  Простой показатель —  сколько долларов выходит из куба спиленного леса. У нас это 60−70 долларов на куб спиленного леса. В Польше − 150−170, в Финляндии − 200, в Румынии — 100. Вот он - потенциал прироста добавленной стоимости, который доступен деревообработке. Это 1 млрд долларов, которые переработка способна дать на этом сырье, —  посчитал Роман Осипов.

Этих доходов нет из-за отсутствия конкуренции и следующих из этого пробелов в развитии компаний. Чтобы улучшить показатели той же деревообработки, потребуется 3−4 млрд долларов вложений. Такие инвестиции придут, если будут честные и устойчивые правила игры. Пока инвесторов отпугивают разные условия для частных и государственных компаний и риск того, что в любой момент правила доступа к сырью поменяются. 

—  Инвестор хочет быть уверенным, что его не лишат возможности закупать ту же древесину на рыночных условиях на бирже, что в какой-то момент ее не закроют и не вернутся к директивному распределению ресурсов, —  комментирует глава компании ЮНИТЕР.

Развитие конкуренции в деревообработке приведет к росту цены на сырье, лес станет дороже, а это большие поступления в бюджет.

Уход от привилегий для госкомпаний и развитие честной конкуренции способствует постоянному развитию бизнеса и стимулирует инновации. Это при том, что потенциал для прироста у многих секторов большой, как и инвестоемкость, отмечаетя эксперт. Поэтому развитие конкуренции во всей экономике, отказ от монополий и привилегий для госсектора, за которыми последует приток инвестиций, дадут 1,3−3,5% прироста ВВП в год.

 
 
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Монополии и отсутствие конкуренции лишают экономику 1,3−3,5% ВВП потенциального роста.
 
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