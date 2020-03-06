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Поощрены лучшие работники животноводства

06.03.2020 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В рамках акции “Наш животновод” за декабрь 2019 г. профкомами хозяйств поощрены:

Татьяна Иосифовна Авижиц - оператор машинного доения МТФ "Князиковцы" КСУП "Агро-Липнишки";
Ирина Болеславовна Кодис - оператор машинного доения МТК "Липнишки" КСУП "Агро-Липнишки";
Дмитрий Чеславович Казакевич - животновод фермы "Добовичи" филиала "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро";
Наталья Леонидовна Кривицкая - животновод МТФ "Барово" филиала "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро";
Елена Ивановна Ракова - оператор машинного доения МТФ "Дуничи" КСУП "Юратишки";
Александр Викторович Лобачев - животновод МТФ "Дуничи" КСУП "Юратишки";
Татьяна Вячеславовна Веленцевич - оператор машинного доения МТК "Геранены" КСУП "Баума";
Тамара Михайловна Иванова - оператор машинного доения МТК "Геранены" КСУП "Баума";
Елена Францевна Горбачевская - животновод фермы "Браги" КСУП "Трабы";
Владимир Михайлович Горбачевский - животновод фермы "Браги" КСУП "Трабы";
Виктор Владиславович Усс - начальник МТК "Субботники" КСУП "Субботники";
Александра Михайловна Казар - животновод МТФ "Жемыславль" КСУП "Субботники";

Поощрены лучшие работники животноводства

Профкомами хозяйств поощрены за январь 2020 г.:

Виктория Францевна Федорович - животновод МТФ "Князиковцы" КСУП "Агро-Липнишки";
Елена Станиславовна Францук - животновод МТК "Липнишки" КСУП "Агро-Липнишки";
Юрий Валерьевич Чекавый - животновод фермы "Центральная" филиала "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро";
Светлана Владимировна Абрамчик - оператор машинного доения МТФ "Морино" филиала "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро";
Таиса Ивановна Барановская - оператор машинного доения МТФ "Центральная" КСУП "Юратишки";
Иван Иосифович Кишкель - животновод МТФ "Центральная" КСУП "Юратишки";
Ирина Иосифовна Доменяко - животновод (телятница) МТФ "Меляхи" КСУП "Баума";
Татьяна Ивановна Леончик - животновод (телятница) МТК "Геранены" КСУП "Баума";
Галина Владимировна Чернявская - оператор машинного доения МТФ "Трабы" КСУП "Трабы";
Иван Евгеньевич Буйницкий - животновод МТФ "Трабы" КСУП "Трабы";
Людмила Брониславовна Сысоева - бригадир производственной бригады в животноводстве МТФ "Галимщина" КСУП "Субботники";
Иван Казимирович Матылевич - животновод МТФ "Вигушки" КСУП "Субботники";

Райкомом профсоюза работников агропромышленного комплекса совместно с управлением сельского хозяйства и продовольствия поощрены по итогам работы за январь:

Чеслав Брониславович Бородын - животновод фермы "Нацковичи" КСУП "Субботники";
Марина Владимировна Магильницкая - животновод фермы "Ровбовичи" КСУП "Баума".
По итогам работы за февраль:
Ольга Яновна Ладыко - животновод МТК "Липнишки" КСУП "Агро-Липнишки";
Аделаида Сергеевна Кучко - ветеринарный врач КСУП "Субботники";
Татьяна Осиповна Ленцевич - оператор машинного доения МТФ "Лежневичи" филиала "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро".
Профкомами хозяйств за февраль 2020 г. поощрены:
Людмила Генриховна Нарбут - животновод фермы "Еденцы" КСУП "Субботники";
Елена Иосифовна Макуцевич - животновод МТК "Субботники" КСУП "Субботники";
Галина Станиславовна Кибилда - животновод фермы "Дайнова" КСУП "Баума";
Анна Ивановна Стефанович - животновод фермы "Заболоть" КСУП "Баума";
Иван Александрович Красовский - животновод фермы "Ченевичи" КСУП "Трабы";
Лилия Брониславовна Мацкевич - животновод фермы "Ченевичи" КСУП "Трабы";
Жанна Петровна Воробей - животновод фермы "Тенюковщина" КСУП "Юратишки";
Тамара Филимоновна Смирнова - животновод фермы "Тенюковщина" КСУП "Юратишки".

Женский вклад в животноводство

Представляем лучших работников животноводческой сферы:
Ольга Яновна Ладыко - животновод МТК "Липнишки"
КСУП "Агро-Липнишки".

Поощрены лучшие работники животноводства

17 лет работает в хозяйстве, два последних года - телятницей. Работала пять лет поваром в хозяйстве, готовила обеды для липнишковских аграриев в период посевной, уборочной страды. Два года работала в полеводстве. Молодая мама - двенадцать лет ребенку.
Как матери, ей легче следить за своими питомцами и на ферме - объектом ухода являются 400 телят. Все одинаковые, все любимые и одинаково требуют ухода - избранных нет. Работают вдвоем с Терезой Ивановной Бабнис.
Работа телятницы ей нравится. Напоить, накормить, раздать муку - так рабочий день проходит в хлопотах. Из еще совсем молодых телят, неокрепших и неуверенно стоящих на ногах, вырастают грациозные животные, обеспечивающие нас молоком и мясом.
За время работы Ольга Яновна поощрялась руководством хозяйства за свой добросовестный труд.

Аделаида Сергеевна Кучко - ветеринарный врач
КСУП "Субботники", молодой специалист.

Поощрены лучшие работники животноводства

Всего второй год, как после окончания вуза она приехала в Субботники. Но уже успела завоевать авторитет и уважение. Выступала от молодых специалистов на районном форуме в прошлом году.
Ее трудовая биография только начинается.
Так получилось, что на недавнем республиканском семинаре в Горецкой сельскохозяйственной академии, она представляла животноводов Ивьевщины. Мероприятие было хорошо организовано.
Встретилась не только молодежь агрокомплекса республики, но и многие руководители аграрного сектора, представители разных профессий. Даже были недавние выпускники сельскохозяйственных вузов, более того, ее однокурсники.
Работа в животноводстве ей нравится. Хотелось бы, чтобы более значимыми были результаты, отдача от работы животноводов.
И это все впереди.

П.ВЛАДИН.
Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 

 
 
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В рамках акции “Наш животновод” за декабрь 2019 г. профкомами хозяйств поощрены: Татьяна Иосифовна Авижиц - оператор машинного доения МТФ...
 
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