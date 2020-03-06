Поощрены лучшие работники животноводства

Источник материала: Ивьевский край

В рамках акции “Наш животновод” за декабрь 2019 г. профкомами хозяйств поощрены:

Татьяна Иосифовна Авижиц - оператор машинного доения МТФ "Князиковцы" КСУП "Агро-Липнишки";

Ирина Болеславовна Кодис - оператор машинного доения МТК "Липнишки" КСУП "Агро-Липнишки";

Дмитрий Чеславович Казакевич - животновод фермы "Добовичи" филиала "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро";

Наталья Леонидовна Кривицкая - животновод МТФ "Барово" филиала "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро";

Елена Ивановна Ракова - оператор машинного доения МТФ "Дуничи" КСУП "Юратишки";

Александр Викторович Лобачев - животновод МТФ "Дуничи" КСУП "Юратишки";

Татьяна Вячеславовна Веленцевич - оператор машинного доения МТК "Геранены" КСУП "Баума";

Тамара Михайловна Иванова - оператор машинного доения МТК "Геранены" КСУП "Баума";

Елена Францевна Горбачевская - животновод фермы "Браги" КСУП "Трабы";

Владимир Михайлович Горбачевский - животновод фермы "Браги" КСУП "Трабы";

Виктор Владиславович Усс - начальник МТК "Субботники" КСУП "Субботники";

Александра Михайловна Казар - животновод МТФ "Жемыславль" КСУП "Субботники";





Профкомами хозяйств поощрены за январь 2020 г.:

Виктория Францевна Федорович - животновод МТФ "Князиковцы" КСУП "Агро-Липнишки";

Елена Станиславовна Францук - животновод МТК "Липнишки" КСУП "Агро-Липнишки";

Юрий Валерьевич Чекавый - животновод фермы "Центральная" филиала "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро";

Светлана Владимировна Абрамчик - оператор машинного доения МТФ "Морино" филиала "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро";

Таиса Ивановна Барановская - оператор машинного доения МТФ "Центральная" КСУП "Юратишки";

Иван Иосифович Кишкель - животновод МТФ "Центральная" КСУП "Юратишки";

Ирина Иосифовна Доменяко - животновод (телятница) МТФ "Меляхи" КСУП "Баума";

Татьяна Ивановна Леончик - животновод (телятница) МТК "Геранены" КСУП "Баума";

Галина Владимировна Чернявская - оператор машинного доения МТФ "Трабы" КСУП "Трабы";

Иван Евгеньевич Буйницкий - животновод МТФ "Трабы" КСУП "Трабы";

Людмила Брониславовна Сысоева - бригадир производственной бригады в животноводстве МТФ "Галимщина" КСУП "Субботники";

Иван Казимирович Матылевич - животновод МТФ "Вигушки" КСУП "Субботники";

Райкомом профсоюза работников агропромышленного комплекса совместно с управлением сельского хозяйства и продовольствия поощрены по итогам работы за январь:

Чеслав Брониславович Бородын - животновод фермы "Нацковичи" КСУП "Субботники";

Марина Владимировна Магильницкая - животновод фермы "Ровбовичи" КСУП "Баума".

По итогам работы за февраль:

Ольга Яновна Ладыко - животновод МТК "Липнишки" КСУП "Агро-Липнишки";

Аделаида Сергеевна Кучко - ветеринарный врач КСУП "Субботники";

Татьяна Осиповна Ленцевич - оператор машинного доения МТФ "Лежневичи" филиала "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро".

Профкомами хозяйств за февраль 2020 г. поощрены:

Людмила Генриховна Нарбут - животновод фермы "Еденцы" КСУП "Субботники";

Елена Иосифовна Макуцевич - животновод МТК "Субботники" КСУП "Субботники";

Галина Станиславовна Кибилда - животновод фермы "Дайнова" КСУП "Баума";

Анна Ивановна Стефанович - животновод фермы "Заболоть" КСУП "Баума";

Иван Александрович Красовский - животновод фермы "Ченевичи" КСУП "Трабы";

Лилия Брониславовна Мацкевич - животновод фермы "Ченевичи" КСУП "Трабы";

Жанна Петровна Воробей - животновод фермы "Тенюковщина" КСУП "Юратишки";

Тамара Филимоновна Смирнова - животновод фермы "Тенюковщина" КСУП "Юратишки".

Женский вклад в животноводство

Представляем лучших работников животноводческой сферы:

Ольга Яновна Ладыко - животновод МТК "Липнишки"

КСУП "Агро-Липнишки".





17 лет работает в хозяйстве, два последних года - телятницей. Работала пять лет поваром в хозяйстве, готовила обеды для липнишковских аграриев в период посевной, уборочной страды. Два года работала в полеводстве. Молодая мама - двенадцать лет ребенку.

Как матери, ей легче следить за своими питомцами и на ферме - объектом ухода являются 400 телят. Все одинаковые, все любимые и одинаково требуют ухода - избранных нет. Работают вдвоем с Терезой Ивановной Бабнис.

Работа телятницы ей нравится. Напоить, накормить, раздать муку - так рабочий день проходит в хлопотах. Из еще совсем молодых телят, неокрепших и неуверенно стоящих на ногах, вырастают грациозные животные, обеспечивающие нас молоком и мясом.

За время работы Ольга Яновна поощрялась руководством хозяйства за свой добросовестный труд.

Аделаида Сергеевна Кучко - ветеринарный врач

КСУП "Субботники", молодой специалист.





Всего второй год, как после окончания вуза она приехала в Субботники. Но уже успела завоевать авторитет и уважение. Выступала от молодых специалистов на районном форуме в прошлом году.

Ее трудовая биография только начинается.

Так получилось, что на недавнем республиканском семинаре в Горецкой сельскохозяйственной академии, она представляла животноводов Ивьевщины. Мероприятие было хорошо организовано.

Встретилась не только молодежь агрокомплекса республики, но и многие руководители аграрного сектора, представители разных профессий. Даже были недавние выпускники сельскохозяйственных вузов, более того, ее однокурсники.

Работа в животноводстве ей нравится. Хотелось бы, чтобы более значимыми были результаты, отдача от работы животноводов.

И это все впереди.

П.ВЛАДИН.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.