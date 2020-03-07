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Более 760 белорусок получили субсидии на открытие собственного дела

07.03.2020 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Более 760 белорусок получили субсидии на открытие собственного дела. При этом традиционно больше всего женщин сегодня работают в сфере образования — около 80 %. А меньше — в промышленности и строительстве. В руководстве организаций наблюдается полный паритет среди мужчин и женщин. Белорусские женщины благодаря своим лидерским качествам широко представлены в парламенте. В национальном собрании их более 34%. Более 90% процентов женщин, которые сегодня воспитывают детей, задействованы на рынке труда.

 
 
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Более 760 белорусок получили субсидии на открытие собственного дела. При этом традиционно больше всего женщин сегодня работают в сфере...
 
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