Источник материала: Ивьевский край

Более 760 белорусок получили субсидии на открытие собственного дела. При этом традиционно больше всего женщин сегодня работают в сфере образования — около 80 %. А меньше — в промышленности и строительстве. В руководстве организаций наблюдается полный паритет среди мужчин и женщин. Белорусские женщины благодаря своим лидерским качествам широко представлены в парламенте. В национальном собрании их более 34%. Более 90% процентов женщин, которые сегодня воспитывают детей, задействованы на рынке труда.