Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (2-8 марта 2020 года)

Строительство

Сегодня в Беларуси, к сожалению, существует десяток относительно законных способов не заплатить подрядчику. Например: заказчики устно одобряют, а затем отказываются подписывать документы на дополнительные работы; заказчики не вносят изменения в проектную документацию; генподрядчиками становятся организации, у которых есть только стул, стол и круглая печать, и т. д. Как подрядчику обезопасить себя и не уйти в банкротство — обсуждали специалисты на круглом столе «Строительный подряд. Работаем эффективно». Но ждать изменений слишком долго, поэтому все рискуют и стройки все равно продолжаются.

Так в Сухарево продают 296 квартир для нуждающихся. Еще 202 квартиры в Лошице-8.1 продает УКС Мингорисполкома. А в ЖК «Левада», тем временем, появились «двушки» с отделкой . Также стали известны цены на трехэтажки в английском стиле в Малиновке от МАПИДа (он, кстати, на ремонт своих общежитий потратил в прошлом году 460 тысяч рублей).

В общем стройки идут. И идут даже там, где, казалось, уже и так много построено. Например, недовольным жителям Каменной горки ответили, что уплотнение идет «по плану» .

А жителям Колодищ вообще отказались предоставить информацию о состоянии воздуха в их поселке. Но они все равно борются против многоэтажек.

Земля

На аукционе по участкам в Смолевичах из восьми лотов торги прошли только по двум .

3 апреля с аукциона разыграют 26 новых участков возле Минска. Стартовые цены лотов варьируются от 3,3 до 80 тыс. рублей. Показываем , как выглядят вакантные участки возле Заславского и Дубровского водохранилищ.

Деньги

60% долгов белорусов перед банками — кредиты на недвижимость. Именно доступные кредиты поддерживают сейчас высокие цены на жилье - с поддержкой банков люди готовы платить больше . А учитывая, что скоро на рынок придут немаленькие деньги от семейного капитала , то снижения цен придется ждать еще долго...

Туризм и отдых

На начало 2020 года в Беларуси было зарегистрировано 2760 агроусадеб, что на 11,6% больше, чем год назад. Отрасль развивается в нескольких направлениях, появляются кластеры, кооперативы, увеличивается число иностранных туристов, которые хотят снять агроусадьбу, а не номер в гостинице. Но по какому пути этот бизнес будет развиваться дальше? Вопрос пока остается открытым.

Инвестиции

Проценты по кредитам белорусских деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных предприятий в 2020 году уплатят из бюджета . Соответствующее постановление Совета Министров от 3 марта 2020 года № 129 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В свободной экономической зоне «Минск» зарегистрирован четвертый в 2020 году резидент: компания «ВИПинжиниринг» будет реализовывать инвестиционный проект по созданию производства каркасно-модульных строений.

Регионы

В Бресте презентовали проект жилого комплекса, похожего на «Новую Боровую». А в Могилеве презентовали проект нового торгового центра.

В Гродно с аншлагом состоялось торжественное открытие ТРК TRINITI.

Дачи и частные дома

У нас есть история о том, как молодая семья не испугалась и с тремя детьми переехала в глухую деревню в 50 километрах от Минска. За три года Мария и Александр построили дом и необычную усадьбу, где сегодня может переночевать любой желающий.

Коммерческая недвижимость