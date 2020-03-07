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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (2-8 марта 2020 года)
07.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Рост цен на вторичном рынке жилья немного сбавил темп. За минувшую неделю
Цены за Минском
Жилая недвижимость в Минске подорожала за год на 10%. Мы решили проанализировать, как изменились за этот период цены на жилье в пригороде столицы. В расчет брались цены на квартиры вторичного рынка, в том числе построенные недавно (значения февраля 2020 года к февралю 2019-го). И пригород удивил. Из 15 поселков и городов вблизи столицы рост цен наблюдается в 12. В четырех населенных пунктах квартиры дорожали даже
Агломерация
28 февраля в Республиканском доме архитектора прошла дискуссия о Минской агломерации, организованная учреждением «Ваколица» и Белорусским союзом архитекторов. Свое мнение о развитии земель между МКАД и МКАД-2 высказали проектировщики, специалисты из БНТУ, представители Академии наук и правозащитно-просветительского учреждения «Ваколица». Оказалось, что
Долгострой
Строительство
Сегодня в Беларуси, к сожалению, существует десяток относительно законных способов не заплатить подрядчику. Например: заказчики устно одобряют, а затем отказываются подписывать документы на дополнительные работы; заказчики не вносят изменения в проектную документацию; генподрядчиками становятся организации, у которых есть только стул, стол и круглая печать, и т. д. Как подрядчику обезопасить себя и не уйти в банкротство —
Так в Сухарево
В общем стройки идут. И идут даже там, где, казалось, уже и так много построено. Например, недовольным жителям Каменной горки ответили, что
А жителям Колодищ вообще
Земля
На аукционе по участкам в Смолевичах из восьми лотов
3 апреля с аукциона разыграют 26 новых участков возле Минска. Стартовые цены лотов варьируются от 3,3 до 80 тыс. рублей.
Деньги
Туризм и отдых
На начало 2020 года в Беларуси было зарегистрировано 2760 агроусадеб, что на 11,6% больше, чем год назад. Отрасль развивается в нескольких направлениях, появляются кластеры, кооперативы, увеличивается число иностранных туристов, которые хотят снять агроусадьбу, а не номер в гостинице. Но по какому пути этот бизнес будет развиваться дальше?
Инвестиции
Проценты по кредитам белорусских деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных предприятий в 2020 году
В свободной экономической зоне «Минск» зарегистрирован четвертый в 2020 году резидент: компания «ВИПинжиниринг» будет реализовывать инвестиционный проект по созданию
Регионы
В Бресте
В Гродно
Дачи и частные дома
У нас есть
Коммерческая недвижимость
На месте снесенной легендарной общественной бани № 1 в Минске
В столице вот-вот должны начаться строительство Национального футбольного стадиона и реконструкция существующего стадиона «Трактор». Проект не готов ни на первый, ни на второй объект, но вот площадку под стройку уже «подготовили»,
«Великий камень» сдает в аренду офисы от $12 за «квадрат», и
Главный производственный корпус опытного завода в Минске
В 2020-м Беларусь
Жилье и инфраструктура
По данным аналитического центра Realt.by, за первый месяц 2020 года средний чек покупки «однушки» составил $53.000. Отыскать среди объявлений достойную однокомнатную квартиру дешевле $50 тысяч очень сложно. Но мы совершили практически невозможное и
Дизайн и ремонт
Джеймс Хитчмо входит в десятку лучших ландшафтных дизайнеров Великобритании. Эксперт приехал в Беларусь впервые для участия в «Минском Ландшафтном Форуме». Realt.by
Аренда
Аренда квартиры — дело чрезвычайно хлопотное. Обычно нервы у тех, кто занят поиском квартиры, и так на пределе (особенно если нужный вариант никак не находится). А если в процесс еще и вмешиваются не совсем чистые на руку люди, то вообще пиши пропало. К счастью, большинство историй поиска квартиры все-таки заканчиваются удачно. Тем не менее, важно знать
Офтоп
62-летний мошенник из Минска обманом получил 150 тысяч рублей, перепродавая недвижимость.
Редакция Realt.by
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Почему цены на жилье в пригороде поднимаются быстрее чем в Минске, рост задолженности по кредитам на недвижимость и новый стадион в Минске. Все самое интересное за...
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