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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (2-8 марта 2020 года)

07.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Рост цен на вторичном рынке жилья немного сбавил темп. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,4% и составил 1464 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,2% и составила 1334 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен на первичном и вторичном рынках достиг 130 $/м2, что является максимумом за 5 лет.

Цены за Минском

Жилая недвижимость в Минске подорожала за год на 10%. Мы решили проанализировать, как изменились за этот период цены на жилье в пригороде столицы. В расчет брались цены на квартиры вторичного рынка, в том числе построенные недавно (значения февраля 2020 года к февралю 2019-го). И пригород удивил. Из 15 поселков и городов вблизи столицы рост цен наблюдается в 12. В четырех населенных пунктах квартиры дорожали даже быстрее, чем в Минске.

Агломерация

28 февраля в Республиканском доме архитектора прошла дискуссия о Минской агломерации, организованная учреждением «Ваколица» и Белорусским союзом архитекторов. Свое мнение о развитии земель между МКАД и МКАД-2 высказали проектировщики, специалисты из БНТУ, представители Академии наук и правозащитно-просветительского учреждения «Ваколица». Оказалось, что ситуация плачевная, и вопросов к освоению «золотых» земель очень много. Ответы могли бы дать чиновники, но они в последний момент отказались участвовать в дискуссии.

Долгострой

Исполнилось 10 лет долгострою, который стоит возле улицы Хмельницкого за кинотеатром «Октябрь». Когда-то здесь располагалось Минское государственное художественное училище им. А. К. Глебова (в народе известное как «Глебовка»). В 2010 году власти решили «реконструировать» здание, но что-то пошло не так. До сих пор знаменитое среди художников бывшее училище (с 1992 года училище было преобразовано в колледж) не имеет собственных стен.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (2-8 марта 2020 года)

Строительство

Сегодня в Беларуси, к сожалению, существует десяток относительно законных способов не заплатить подрядчику. Например: заказчики устно одобряют, а затем отказываются подписывать документы на дополнительные работы; заказчики не вносят изменения в проектную документацию; генподрядчиками становятся организации, у которых есть только стул, стол и круглая печать, и т. д. Как подрядчику обезопасить себя и не уйти в банкротство — обсуждали специалисты на круглом столе «Строительный подряд. Работаем эффективно». Но ждать изменений слишком долго, поэтому все рискуют и стройки все равно продолжаются.

Так в Сухарево продают 296 квартир для нуждающихся. Еще 202 квартиры в Лошице-8.1 продает УКС Мингорисполкома. А в ЖК «Левада», тем временем, появились «двушки» с отделкой. Также стали известны цены на трехэтажки в английском стиле в Малиновке от МАПИДа (он, кстати, на ремонт своих общежитий потратил в прошлом году 460 тысяч рублей).

В общем стройки идут. И идут даже там, где, казалось, уже и так много построено. Например, недовольным жителям Каменной горки ответили, что уплотнение идет «по плану».

А жителям Колодищ вообще отказались предоставить информацию о состоянии воздуха в их поселке. Но они все равно борются против многоэтажек.

Земля

На аукционе по участкам в Смолевичах из восьми лотов торги прошли только по двум.

3 апреля с аукциона разыграют 26 новых участков возле Минска. Стартовые цены лотов варьируются от 3,3 до 80 тыс. рублей. Показываем, как выглядят вакантные участки возле Заславского и Дубровского водохранилищ.

Деньги

60% долгов белорусов перед банками — кредиты на недвижимость. Именно доступные кредиты поддерживают сейчас высокие цены на жилье - с поддержкой банков люди готовы платить больше. А учитывая, что скоро на рынок придут немаленькие деньги от семейного капитала, то снижения цен придется ждать еще долго...

Туризм и отдых

На начало 2020 года в Беларуси было зарегистрировано 2760 агроусадеб, что на 11,6% больше, чем год назад. Отрасль развивается в нескольких направлениях, появляются кластеры, кооперативы, увеличивается число иностранных туристов, которые хотят снять агроусадьбу, а не номер в гостинице. Но по какому пути этот бизнес будет развиваться дальше? Вопрос пока остается открытым.

Инвестиции

Проценты по кредитам белорусских деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных предприятий в 2020 году уплатят из бюджета. Соответствующее постановление Совета Министров от 3 марта 2020 года № 129 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В свободной экономической зоне «Минск» зарегистрирован четвертый в 2020 году резидент: компания «ВИПинжиниринг» будет реализовывать инвестиционный проект по созданию производства каркасно-модульных строений.

Регионы

В Бресте презентовали проект жилого комплекса, похожего на «Новую Боровую». А в Могилеве презентовали проект нового торгового центра.

В Гродно с аншлагом состоялось торжественное открытие ТРК TRINITI.

Дачи и частные дома

У нас есть история о том, как молодая семья не испугалась и с тремя детьми переехала в глухую деревню в 50 километрах от Минска. За три года Мария и Александр построили дом и необычную усадьбу, где сегодня может переночевать любой желающий.

Коммерческая недвижимость

На месте снесенной легендарной общественной бани № 1 в Минске уже возвышаются два этажа новой. Кроме того, в Минске возобновляет работу автовокзал «Восточный», который пустовал почти 4 года.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (2-8 марта 2020 года)

В столице вот-вот должны начаться строительство Национального футбольного стадиона и реконструкция существующего стадиона «Трактор». Проект не готов ни на первый, ни на второй объект, но вот площадку под стройку уже «подготовили», вырубив добрую часть парка 50-летия Октября.

«Великий камень» сдает в аренду офисы от $12 за «квадрат», и свободных площадей почти не осталось.

Главный производственный корпус опытного завода в Минске сняли с аукциона.

В 2020-м Беларусь хочет продать 370 объектов госнедвижимости за одну базовую, а также отдать 37 бесплатно.

Жилье и инфраструктура

По данным аналитического центра Realt.by, за первый месяц 2020 года средний чек покупки «однушки» составил $53.000. Отыскать среди объявлений достойную однокомнатную квартиру дешевле $50 тысяч очень сложно. Но мы совершили практически невозможное и нашли «двушки» в «живом» состоянии, которые продаются меньше, чем за полсотни тысяч долларов.

Дизайн и ремонт

Джеймс Хитчмо входит в десятку лучших ландшафтных дизайнеров Великобритании. Эксперт приехал в Беларусь впервые для участия в «Минском Ландшафтном Форуме». Realt.by не упустил возможности узнать у профессионала, как сделать Минск зеленым и комфортным для жизни.

Аренда

Аренда квартиры — дело чрезвычайно хлопотное. Обычно нервы у тех, кто занят поиском квартиры, и так на пределе (особенно если нужный вариант никак не находится). А если в процесс еще и вмешиваются не совсем чистые на руку люди, то вообще пиши пропало. К счастью, большинство историй поиска квартиры все-таки заканчиваются удачно. Тем не менее, важно знать о некоторых неприятных ситуациях, в которые можно попасть, пытаясь снять квартиру.

Офтоп

62-летний мошенник из Минска обманом получил 150 тысяч рублей, перепродавая недвижимость. Кто узнает лицо, сообщите органам.

Редакция Realt.by

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Почему цены на жилье в пригороде поднимаются быстрее чем в Минске, рост задолженности по кредитам на недвижимость и новый стадион в Минске. Все самое интересное за...
 
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