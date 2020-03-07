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На «Нафтан» начала поступать вторая партия танкерной нефти. На предприятии рассказали, откуда сырье

07.03.2020 12:42 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На «Нафтан» 7 марта начала поступать вторая партия танкерной нефти, сообщает издание «Вестник Нафтана». Это российское от трейдеров, первый танкер которой прибыл в Клайпеду 4 марта, как и планировалось. Ожидается еще один танкер. Общий объем партии — 160 тысяч тонн.


Фото: Reuters

— Очередной состав нефти прибыл на наше предприятие, — прокомментировал генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр Демидов. — Все происходит четко, благодаря совместным слаженным действиям «Белорусской железной дороги», «Литовской железной дороги». Все работают оперативно — отрегулировано взаимодействие с таможенными органами.

Александр Демидов отметил, что все идет в штатном режиме. Для «Нафтана» это стандартные процедуры: процесс слива нефти, лабораторные анализы поступившего сырья.

20 февраля в концерне «Белнефтехим» сообщили, что Беларусь закупает два танкера российской нефти у трейдеров без премии с перевалкой в Клайпеде.

Напомним, в конце января на «Нафтан» начала поступать первая партия норвежской нефти.

С начала этого года нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке работают на минимальной загрузке. Диверсифицировать поставки нефти Минску пока не удалось.

7 марта Александр Лукашенко провел совещание с вице-премьером Юрием Назаровым и главой «Белнефтехима» Андреем Рыбаковым. Президент заявил, что «поступил ряд предложений по поставкам нефти и переработке в Беларуси». По его словам, предложенные объемы превышают 6 миллионов тонн. Президент заявил, что «нам надо принимать решение, и уже с понедельника-вторника (9−10 марта. — Прим ред.) собирать эту нефть, потому что объемы большие — более 6 миллионов тонн».

Доставка нефти дешевле всего обходится трубопроводным транспортом. Ранее первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой говорил, что существовали определенные ограничения по допуску к нефтепроводу «Дружба», а президент России на переговорах в Сочи 7 февраля пообещал эти ограничения снять. То есть любая компания, которой будет выгодно и интересно работать с белорусскими НПЗ, получит допуск к «трубе», транзиту, поставкам через «Транснефть» как агента. В этой связи в правительстве Беларуси ожидают, что интерес к белорусскому рынку со стороны мелких и средних нефтяных компаний России повысится.

 
Теги: Минск
 
 
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На «Нафтан» 7 марта начала поступать вторая партия танкерной нефти. Это российское от трейдеров, первый танкер которой прибыл в Клайпеду 4 марта. Ожидается еще один...
 
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