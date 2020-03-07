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На «Нафтан» начала поступать вторая партия танкерной нефти. На предприятии рассказали, откуда сырье
07.03.2020 12:42 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На «Нафтан» 7 марта начала поступать вторая партия танкерной нефти,
— Очередной состав нефти прибыл на наше предприятие, — прокомментировал генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр Демидов. — Все происходит четко, благодаря совместным слаженным действиям «Белорусской железной дороги», «Литовской железной дороги». Все работают оперативно — отрегулировано взаимодействие с таможенными органами.
Александр Демидов отметил, что все идет в штатном режиме. Для «Нафтана» это стандартные процедуры: процесс слива нефти, лабораторные анализы поступившего сырья.
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