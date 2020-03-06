За красные руки Пушкина - 62 рубля. Активисту Шаврову выставили обвинение

Источник материала: Tut.by

Активисту Филиппу Шаврову, задержанному за то, что выкрасил руки памятника Пушкину, выставили обвинение и определили нанесенный ущерб. Об этом «Радыё Свабода» рассказала жена активиста.



Фото: агентство «Минск-Новости»

Как рассказала Ольга со ссылкой на адвоката, дело ее мужа состоит из трех эпизодов, его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса.

Какие это эпизоды?

Выкрасил красной краской руки памятника Пушкину. Нарисовал бело-красно-белый флаг на памятнике погибшим при исполнении долга милиционерам и военнослужащим внутренних войск МВД Беларуси. Нанес граффити «Свабоду Севярынцу».

За первые два проступка Филипп Шавров обвинен в хулиганстве. Максимальное наказание — до 2 лет лишения свободы. По третьему эпизоду (осквернение и порча имущества) максимальное наказание — до 3 месяцев ареста.

Сумма ущерба — 230 рублей

Ольга Шаврова также сообщила, что уже оплатила нанесенный Филиппом ущерб:

за памятник Пушкину — 62 рубля 88 копеек;

за памятник милиционерам — 67 рублей 87 копеек;

за граффити «Свабоду Севярынцу» — 98 рублей 18 копеек.

Ольга говорит, что не знает, почему «Севярынца» оценили дороже всего. Эти деньги пошли «Водоканалу», а за Пушкина и памятник милиционерам — «Ремавтодору», так как их сотрудники отмывали памятники от краски.

Она также сообщила, что Филипп по-прежнему находится в СИЗО на Володарского: меру пресечения ему не изменили. По ее словам, дело в суд еще не передавали.



Фото взято со страницы Дениса Урбановича в Facebook

Что произошло?

Инцидент, напомним, случился в середине января: прохожие сообщили в милицию, что кто-то разрисовал красной краской руки памятника Пушкину. Вскоре выяснилось, что это сделал активист «Молодого Фронта» Филипп Шавров — парень сам явился в милицию с признанием.

24 января стало известно , что минчанину предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса (Хулиганство). Известно, что, кроме того, активиста подозревали в нанесении граффити «Свабоду Севярынцу».

— Я думаю, что публичное осуждение этого поступка в среде литераторов, писателей, интеллигентных людей, которыми славится Беларусь, должно стать самым большим наказанием для этого человека, — прокомментировал инцидент с памятником российский посол Дмитрий Мезенцев.