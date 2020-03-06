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За красные руки Пушкина - 62 рубля. Активисту Шаврову выставили обвинение
06.03.2020 22:58 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Активисту Филиппу Шаврову, задержанному за то, что выкрасил руки памятника Пушкину, выставили обвинение и определили нанесенный ущерб. Об этом «Радыё Свабода»
Как рассказала Ольга со ссылкой на адвоката, дело ее мужа состоит из трех эпизодов, его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса.
Какие это эпизоды?
За первые два проступка Филипп Шавров обвинен в хулиганстве. Максимальное наказание — до 2 лет лишения свободы. По третьему эпизоду (осквернение и порча имущества) максимальное наказание — до 3 месяцев ареста.
Сумма ущерба — 230 рублей
Ольга Шаврова также сообщила, что уже оплатила нанесенный Филиппом ущерб:
Ольга говорит, что не знает, почему «Севярынца» оценили дороже всего. Эти деньги пошли «Водоканалу», а за Пушкина и памятник милиционерам — «Ремавтодору», так как их сотрудники отмывали памятники от краски.
Она также сообщила, что Филипп по-прежнему находится в СИЗО на Володарского: меру пресечения ему не изменили. По ее словам, дело в суд еще не передавали.
Что произошло?
Инцидент, напомним, случился в середине января: прохожие сообщили в милицию, что кто-то
24 января
— Я думаю, что публичное осуждение этого поступка в среде литераторов, писателей, интеллигентных людей, которыми славится Беларусь, должно стать самым большим наказанием для этого человека, —
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Активисту Филиппу Шаврову, задержанному за то, что выкрасил руки памятника Пушкину, выставили обвинение и определили нанесенный ущерб. Об этом «Радыё Свабода»...
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