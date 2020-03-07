На выборах единого кандидата в президенты от оппозиции в Витебске победил Павел Северинец

Источник материала: Tut.by

На выборах единого кандидата в президенты от оппозиции в Витебске со значительным перевесом победил сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец. Голосование прошло по итогам встречи с претендентами в отеле «Лучеса» 7 марта.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На встречу с избирателями в рамках выбора единого кандидата в президенты от оппозиции в Витебске пришли около 140 человек, преимущественно предпенсионного и пенсионного возраста, активисты оппозиционных партий. В зале не хватило мест, потому претенденты отдали свои стулья и стояли в течение всей встречи.

Проголосовал 101 человек. Бюллетени участники голосования опускали в открытую урну, затем публично были подсчитаны голоса. Председатель счетной комиссии, лидер партии «Зеленые» Дмитрий Кучук демонстрировал каждый бюллетень и объявлял, за кого отдан голос.

Голоса распределились следующим образом: сопредседатель оргкомитета БХД Павел Северинец — 66; и. о. председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов — 15; глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич — 15; заместитель председателя Партии БНФ Алексей Янукевич — 4. Сопредседатель оргкомитета БХД Ольга Ковалькова не получила ни одного голоса. Один бюллетень был испорчен.

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«Большое спасибо Витебску, люди показали, что они готовы защищать свой выбор, они показали, что готовы выходить на массовые мирные протесты. Это сигнал властям, что надо снимать Ермошину, Лукашенко не должен выдвигаться. „Лукашенко, уходи!“ — сказал Витебск», — прокомментировал БелаПАН результаты голосования Северинец.

Соглашение о процедуре праймериз подписали Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), Партия БНФ, Объединенная гражданская партия, оргкомитет БХД и движение «За Свободу». Организаторы выдвигают ряд требований, которым должен соответствовать претендент в случае избрания единым кандидатом в президенты. Он, в частности, должен выступать за независимость Беларуси и против диктатуры; за защиту социальных и экономических прав граждан; за выход из ОДКБ, денонсацию договора о Союзном государстве с Россией и вывод иностранных военных объектов с территории Беларуси; за развитие белорусского языка и культуры; за добрососедские равноправные отношения с ЕС, США, Россией и другими странами. Единый кандидат должен считать недопустимым вмешательство внешних сил во внутренние дела Беларуси.

В качестве претендентов на избрание единым кандидатом в президенты зарегистрированы: зампредседателя Партии БНФ Алексей Янукевич, и. о. председателя ОГП Николай Козлов, сопредседатель оргкомитета БХД Павел Северинец и глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич. Все они выдвигались от своих организаций. Претендентом на участие в праймериз также зарегистрирована сопредседатель оргкомитета БХД Ольга Ковалькова, которая выдвигалась путем сбора подписей.

Первая встреча в рамках региональных поездок участников праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции прошла 6 марта в Городке (Витебская область). За претендентов проголосовали восемь человек, с перевесом в один голос победил Губаревич.

В середине марта начнет работу платформа для интернет-голосования. Окончательно единый кандидат от оппозиции будет определен на Конгрессе демократических сил в конце мая.

Президентские выборы должны состояться не позднее 30 августа.