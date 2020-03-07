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«Ошибки правосудия необратимы». В ЕС осудили смертный приговор в Беларуси
07.03.2020 22:53 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Евросоюз осудил Беларусь за новый смертный приговор. Напомним, 6 марта к расстрелу был приговорен Виктор Скрундик, которого признали виновным в убийстве двух пенсионеров и покушении на жизнь третьей. В ЕС
«Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, и является наиболее жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием. Ошибки правосудия, неизбежные в любой судебной системе, необратимы», — отмечается в заявлении представитель внешнеполитической службы ЕС Петера Стана.
В заявлении говорится, что «во всем мире существует тенденция отказаться от смертной казни: в 160 странах не было ни одного казни за последние 10 лет».
«Если бы Беларусь заменила оставшиеся смертные приговоры (на другую меру пресечения. — Прим. ред.) и ввела мораторий на смертную казнь, это было бы очень позитивным первым шагом к ее отмене.
Напомним, 6 марта Виктор Скрундик был признан виновным в убийстве двух пенсионеров и покушении на жизнь третьей. Как и запрашивал прокурор, его приговорили к расстрелу, ему также назначено принудительное лечение от алкоголизма.
Смертная казнь в Беларуси
Беларусь остается единственным в Европе и СНГ государством, где применяется смертная казнь. С 1990 года в Беларуси были расстреляны более 400 приговоренных к высшей мере наказания. За все это время был помилован лишь один человек.
В прошлом году был расстрелян 44-летний Александр Жильников, а с ним, вероятно, и 24-летний Вячеслав Сухарко. Оба были осуждены за Минске">убийство трех человек, в том числе молодой пары в Минске. 17 декабря был приведен в исполнение смертный приговор
В 2019 году в Беларуси вынесли еще два, помимо уже казненного Осиповича, смертных приговора. 48-летний Виктор Сергель
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Евросоюз осудил Беларусь за новый смертный приговор. Напомним, 6 марта к расстрелу был приговорен Виктор Скрундик, которого признали виновным в убийстве двух...
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