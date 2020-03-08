Технологини: топ-25 самых высокотехнологичных бизнесвумен Беларуси

Елена БинецкаяHealthy Networks

Елена Бинецкая возглавляет, а Юлия Нарушевич руководит разработками в компании Healthy Networks, которая с 2017 года занимается разработкой продукта для определения и мониторинга заболеваний дыхательной системы Lung Pass.

Компанию Healthy Networks они и еще несколько партнеров создали в 2017 году (в 2018 года Healthy Networks стала резидентом Парка высоких технологий). Елена Бинецкая в конце 2000-х- начале 2010-х годов работала на белорусском телевидении, а потом в двух известных IT-компаниях — Qulix Systems и Gurtam. Выпускница БГУИР Юлия Нарушевич — выходец из Itransition.