Технологини: топ-25 самых высокотехнологичных бизнесвумен Беларуси

Некоторые фамилии из этого списка уже известны всему миру, некоторые — пока только в узком кругу. При этом у них много общего, и главное — это смелость идей, которые они наравне с мужчинами реализовывают в высокотехнологичных отраслях. TUT.BY составил топ-25 бизнесвумен Беларуси, которые являются владельцами и совладельцами высокотехнологичных компаний и стартапов страны.
Итак, кто они — главные технологини Беларуси.
Любовь Пашковская и Наталья Бахарь
Любовь ПашковскаяСовладелец Verv
Эти девушки — сооснователи и совладельцы компании Verv, которая разрабатывает и продает мобильные приложения для здоровья и фитнеса. Любовь Пашковская начинала карьеру еще во время учебы в БГУИР — в рекламном отделе Prime Media Group. Первым «айтишным» местом работы для нее стала в 2007 году компания Synesis, куда ее взял Александр Шатров в качестве тестировщицы. В 2010 года Любовь Пашковская перешла в компанию еще одних сегодняшних гуру белорусской IT-отрасли — Viaden Media Виктора Прокопени и Юрия Гурского. Там она встретила своих будущих партнеров Наталью Бахарь и Игоря Юдина и приобрела бесценный опыт для того, чтобы через некоторое время создать собственный бизнес.
Наталья БахарьСовладелец Verv
В 2013 году бывший руководитель департамента мобильных разработок Viaden Media Любовь Пашковская, экс-исполнительный директор этой же компании Наталья Бахарь и бывший глава отдела разработок фитнес-приложений Игорь Юдин создали свою компанию Red Rock Apps и вскоре вывели на рынок первый продукт — приложение для бега Weight Loss Running. Он получился удачным, число разгрузок за короткое время превысило несколько десятков миллионов и принесло его создателям cash flow и известность. В 2018 году партнеры провели ребрендинг компании, переименовав Red Rock Apps в Verv и расширив деятельность на другие сегменты «здорового рынка». В числе приложений, которые уже вошли в портфель компании — Weight Loss Walking, Weight Loss Fitness, Meditation & Sounds, Sleep & Sounds, Verv. В 2018 году Любовь Пашковская вошла в «Топ-50 женщин-технологических предпринимателей из Европы», составленный Forbes. Бизнесвумен была отмечена составителями престижного рейтинга в категории «Потребительские технологии».
Елена Бинецкая и Юлия Нарушевич
Елена БинецкаяHealthy Networks
Елена Бинецкая возглавляет, а Юлия Нарушевич руководит разработками в компании Healthy Networks, которая с 2017 года занимается разработкой продукта для определения и мониторинга заболеваний дыхательной системы Lung Pass.
Компанию Healthy Networks они и еще несколько партнеров создали в 2017 году (в 2018 года Healthy Networks стала резидентом Парка высоких технологий). Елена Бинецкая в конце 2000-х- начале 2010-х годов работала на белорусском телевидении, а потом в двух известных IT-компаниях — Qulix Systems и Gurtam. Выпускница БГУИР Юлия Нарушевич — выходец из Itransition.
Юлия Нарушевич Healthy Networks
Уже в первый год своей деятельности Healthy Networks привлекла 100 тыс. долларов от российского венчурного фонда Spacemind Capital. В конце прошлого года разработчики Lung Pass получили почти 1 млн долларов от известного немецкого производителя медицинских приборов Beurer, венчурного фонда Verge HealthTech Fund и частных инвесторов.
Эти средства планируется направить на запуск в этом году беспроводного стетоскопа и приложений.
Дарья Данилова
Дарья Данилова RocketData.io
Руководитель и сооснователь сервиса по управлению онлайн-присутствием бизнеса RocketData.io окончила БГЭУ и в конце 2000-х годов трудоустроилась в отдел продаж портала TUT.BY, который в итоге через некоторое времяи возглавила.
«ТУТ Бай Медиа» стал первым инвестором в ее проект, который она начала реализовывать вместе с несколькими партнерами в 2017 году. В 2018 году компания «Дата деливери», которая занимается разработкой сервиса, привлекла на развитие 500 тыс. долларов при оценке бизнеса в 3 млн долларов. Наибольший ресурс поступил от российско-белорусского государственного венчурного фонда RBF Ventures. Деньги позволили компании Дарьи Даниловой укрепить позиции на российском рынке. В настоящее время бизнесвумен ищет источники ресурса на развитие в объеме 1−1,5 млн долларов.
Ирина Чваркова
Ирина ЧварковаSkybuffer
Выпускница БГУ, физик-инженер и экономист Ирина Чваркова возглавляет небольшую IT-компанию Skybuffer, центральный офис которой расположен в норвежском Ставангере.
Skybuffer была создана в 2013 году белорусскими программистами для разработок и внедрения программмных решений в промышленности, энергетике, транспорте, банковской и IT отраслях. Компания является официально сертифицированным центром экспертизы компании SAP, с которой давно сотрудничает Ирина Чваркова.
В середине 2000-х годов она возглавляла Центр интеллектуальных компьютерных систем в БГУ, а потом несколько лет работала в белорусских офисах таких известных компаний как EPAM Systems и LeverX.
Инна Игонтова
Инна ИгонтоваTapLab
В сферу высоких технологий она пришла с дипломом специалиста по PR, рекламе и прочим коммуникациям с общественностью.
Первым местом работы в IT-сфере для Инны Игонтовой стала должность SEO-менеджера в одном из отечественных гигантов-аутсорсеров Itransition. Потом она работала исключительно в продуктовых бизнесах — Game Insight, Viaden Media, IG, Playgendary. С 2018 года она возглавляет маркетинг в собственном бизнесе — компании TapLab. TapLab, являющаяся резидентом ПВТ, создает мобильные приложения.
Татьяна Керимова и Алена Мельченко
Татьяна КеримоваOrangeSoft
Зарегистрированная в Бресте компания OrangeSoft появилась в конце 2000-х годов по инициативе выпускницы ЕГУ Татьяны Керимовой, бывшего HR-консультанта в нескольких зарубежных и отечественных IT-компаниях Алены Мельченко и их партнеров.
Алена МельченкоOrangeSoft
В офисах в Бресте и Минске несколько десятков сотрудников OrangeSoft выпускали и выпускают собственные и под заказ бизнес-приложения, мессенджеры, геолокационные и фото-приложениия, анимированные книги и игр.
Галина Косаревская
Галина Косаревская«Мапсофт»
Компания «Мапсофт», правление которой возглавляет Галина Косаревская, является одним из старейших игроков на белорусском рынке разработок программного обеспечения.
Галина Косаревская создала «Мапсофт» в 1993 году и одной из первых сделала ставку на работу с бюджетными организациями. «Мапсофт» занимает в этом сегменте одно из лидирующих мест.
Анна Жихарь
Анна Жихарь«Туринг Апп»
Анна Жихарь — один из основателей сервиса Eightydays.me, пользователи которого могут выстроить систему бюджетных маршрутов, планы рейсов самолетов, поездов, автобусов, паромов до отелей и аренды жилья через Airbnb и Booking.com. Проект стартовал в 2015 году, привлек инвестиции и сегодня им пользуются сотни тысяч путешественников. В прошлом году компания-разработчик «Туринг Апп» стала резидентом ПВТ.
Выпускница БГЭУ до 2018 года параллельно работала в белорусском проекте MeetnGreetMe.
Наталья Пилько
Наталья ПилькоSoftacom
Наталья Пилько является совладелицей семейной IT-компании Softacom, в которой занимает должность директора по развитию бизнеса.
До своей «айтишной» карьеры выпускница нархоза занималась торговлей — сначала в журнале «Тендер», потом в мебельной компании «Волис».
Softacom была создана в 2008 году (в 2018 году стала резидентом ПВТ) и специализируется на разработке решений в области маркетинга и работой под заказ.
Екатерина Лазаревич
Екатерина ЛазаревичDigiteum
Екатерина Лазаревич окончила в 2005 году БГУИР и практически сразу трудоустроилась в известную сегодня компанию Intetics. Там она проработала почти пять лет и, уйдя с должности директора по управлению проектами, стала соучредителем IT-компании Digiteum. Ее партнером стал бывший совладелец Intetics Михаил Гребенников.
Digiteum занимается разработкой веб и мобильных приложений, с 2018 год компания входит в ПВТ.
Оксана Михайловская
Оксана МихайловскаяeComCharge и belPaid
В проектах eComCharge и belPaid Оксана Михайловская, имеющая корочки иняза и нархоза, отвечает за маркетинг. До этого она была главой маркетингового департамента в «Корпорации М8», а начинала карьеру в качестве менеджера по роумингу в мобильном операторе life.
belPaid — это разработчик и оператор системы по приему и обработке платежей, которая работает на белорусском рынке. Что касается eComCharge, то эта компания разрабатывает и внедряет платежные технологии для международных операторов на рынках стран СНГ, Европы и других государств мира.
Елена Шкарубо
Елена ШкарубоDemium
Одна из самых известных женских персон в белорусском IT-мире училась в БГЭУ и БГУ и начинала в банковской сфере — в 2005 году в «Приорбанке». В конце 2000-х — начале 2010-х годов около года Елена Шкарубо проработала в компании «Системные технологии», разрабатывавшей программное обеспечение для «Приорбанка», а потом снова ушла в финансы — в ВТБ Банк (Беларусь) и в российский «МТС-Банк».
В 2014 году она начала создавать сервис для путешественников MeetnGreetMe. С 2019 года Елена Шкарубо возглавляет программу бизнес-инкубатора Demium, который имеет представительства в Испании, Беларуси, Греции, Португалии, Украине, Польше и Венгрии.
В 2012—2014 годах в дополнение к белорусским вузам она закончила Kingston London University.
Мария Бондаренко
Мария БондаренкоGP Solutions
Выпускница БГУ Мария Бондаренко имеет более чем пятнадцатилетний опыт работы в IT-сфере. До того, как в 2006 году прийти Generation_P, через несколько лет ставшей GP Solutions, она около трех лет проработала в SaM Solutions.
«Джи-Пи Солюшнс», как и его предшественник «Дженерэйшнс-Пи Консалтинг», специализируется на разработке решений для туристического бизнеса.
С 2007 года GP Solutions является резидентом ПВТ.
Инна Хмельницкая
Инна ХмельницкаяARtoMED
Инна Хмельницкая получила степень кандидата экономических наук в нархозе, а в IT-бизнесе и связанных с ним сферах находится с начала 2010-х годов.
Некоторое время она была IT-советником министра экономики, потом после нескольких должностей в частных и государственных организациях стала советником по развитию бизнеса Innowise Group и сооснователем стартапа Voka.io. Voka.io — это система медицинского назначения, которая использует технологию 3D-моделирования и дополненной реальности. Она предназначена для того, чтобы видеть поврежденные кости или органы пациента.
В настоящее время Инна Хмельницкая развивает новый стартап — ARtoMED. Это платформа на базе технологий дополненной реальности для использования при операциях или обучении в медвузах.
Оксана Юнова
Оксана ЮноваSaM Solutions
Один из миноритариев и топ-менеджеров SaM Solutions получила образование в минском радиотехе в середине 1980-х годов.
В 1994 году Оксана Юнова пришла в компанию, которую начал создавать Андрей Бахирев, и отдала ей уже свыше 25 лет. SaM Solutions является одним из крупнейших в Беларуси бизнесов, работающих по аутсорсинговой модели.
Ксения Попова
Ксения ПоповаIT Band Systems
Исполнительный директор компании IT Band Systems и операционный директор британской IDS Group получила экономическое образование в отечественном нархозе. Первой ее работой стала компании «Геопортал», а в 2012 году она трудоустроилась в разработчике веб-приложений Coding Staff.
С 2013 года Ксения Попова работает в IT-компании IT Band Systems с офисом в Лидсе и является одним из ее совладельцев. IT Band Systems, в частности, занимается разработкой собственного продукта в области веб-безопасности Dhound.
Наталья Рачек
Наталья Рачек«Академ и К»
В IT-бизнесе гродненская бизнесвумен Наталья Рачек — с 2001 года. Созданная и возглавляемая ею компания «ЭтикетСервис» является партнером российской «1С» и поставщиком и интегратором ее управленческих и бухгалтерских программ на белорусском рынке.
В 2011 году в рамках группы была создана компания-разработчик «Академ и К», а в 2018 года она стала резидентом ПВТ.
Мария Ефимова
Мария ЕфимоваJET BI
Мария Ефимова — исполнительный директор и соучредитель JET BI, с 2013 года занимающейся разработкой корпоративного программного обеспечения для бизнес-аналитики и автоматизации процессов. Она училась в БГУ и еще во время учебы начала работать в компании Itransition. Потом в ее карьере были различные должности в Tieto и в его преемнике в Беларуси Sciеnce Vision (группа ScienceSoft).
Инна Пономарчук
Инна ПономарчукWerbot
Минский лингвистический университет стал альма-матер для молодой IT-предпринимательницы Инны Пономарчук.
Она работала в нескольких не IT-компаниях, а первым опытом в IT стала должность в MECA Soft International. Инна Пономарчук прошла через школу Y Combinator и в 2018 году стала одной из соучредителей стартапа Werbot — проекта в области компьютерной безопасности.
Вера Решетина
Вера РешетинаWorkee
Математик из БГУ не только создала, но уже удачно продала свой IT-бизнес. В 2006 году она возглавила и вместе с супругом Андреем стала соучредителем компании CactusSoft, разрабатывающей программное обеспечение под заказ.
В 2017 году белорусского разработчика купил его ключевой партнер бельгийская компания Litussoft. После сделки Решетины ушли в новые сферы. Андрей Решетин создал мебельный бизнес, а Вера — стартап Workee в Дании. Workee предназначен для упрощения процесса найма сотрудников.
Вероника Шендо и Алена Рындова
Вероника ШендоSpiritUP.me
Выпускница иняза, FernUniversität in Hagen, бизнес-школы ИПМ и нескольких стартап-инкубаторов Вероника Шендо много лет работала в офлайн-проектах, включая католическую благотворительную организацию Caritas, собственную кофейню и небольшое маркетинговое агентство. Алена Рындова — социолог, окончила БГУ и трудилась в рекламном агентстве PR3.
Алена РындоваSpiritUP.me
С 2019 года они — соучредители проекта SpiritUP.me, в рамках которого хотят на основе новейших технологий помочь бизнесменам преодолевать стрессовые ситуации.