От Конго до Никарагуа. Как белорусские бизнесмены стали почетными консулами и получили красные номера

Источник материала: Tut.by

Более 30 белорусских бизнесменов в статусе почетных консулов представляют интересны других стран в Беларуси, следует из официального справочника МИД Беларуси. Мы отобрали 15 самых известных предпринимателей и попытались выяснить, чем их так завлекает дипломатия.

Кто все эти люди?

Старожилами на консульском поприще можно назвать основного владельца «Санта Бремора» и «Савушкина продукта» Александра Мошенского и председателя правления «Приорбанка» Сергея Костюченко.



Сергей Костюченко. Фото: Reuters

Костюченко является почетным консулом Австрии в Минске. Австрийская группа Raiffeisen в настоящее время владеет почти 88% акций «Приорбанка», а сам банкир имеет недвижимость в альпийской стране и проводит там довольно много времени.

Мошенский — полпред Исландии. Часть морепродуктов, используемых брестским предприятием «Санта-Бремор» для переработки, закупается в этом островном государстве.

В 2015 году основной владелец минской табачной фабрики и сети магазинов «Корона» Павел Топузидис возглавил почетное консульство Греции в Минске. Известный белорусский бизнесмен с греческими корнями увидел «большой потенциал в развитии двухсторонних отношений».

Валентин Байко, назначенный почетным консулом Украины в Гродно, известен как член Совета по развитию предпринимательства при президенте и совладелец одного из крупнейших частных предприятий Беларуси «Конте Спа». Одним из крупнейших рынков сбыта для этой гродненской фабрики является как раз Украина.

Иван Чура с июня 2016 года является почетным консулом Королевства Таиланд в Беларуси. Чура получил образование в Высшей партийной школе по специальности «Управление в экономике». С 1987 года по 1991 год работал в советском загранучреждении. После возвращения в Беларусь основал в 1992 году одну из первых в стране туристических компаний «ТОП-ТУР». Помимо этого является совладельцем транспортной компании по осуществлению международных пассажирских перевозок. Имеет опыт управления собственным ресторанным бизнесом.



Иван Чура

Бизнесмен Юрий Морозов уже несколько лет возглавляет почетное консульство Мексиканских Соединенных Штатов в Беларуси. Он стоял у истоков создания белорусско-германского предприятия «Белфарм». В 2000 году был избран депутатом Палаты представителей, руководил депутатской группой «Единство». В последнее время имя бизнесмена упоминалось в связи с конфликтной ситуацией вокруг легендарного столичного магазина «Лакомка».

Глава фармкомпании «Нативита» Алексей Сычев значится почетным консулом Словакии в Беларуси. С этой страной он начал активно сотрудничать, когда только создал в Витебске компанию «Витвар», занимающуюся поставками лекарств. Стоит сказать, что консульская работа не оберегла его от преследования силовиков. Сычев фигурировал в резонансном деле «медиков». В суде выяснилось: бизнесмен, которого обвиняли в даче взятки, по факсу сообщил, что прийти не сможет, он лежит в витебской больнице. Поэтому рассмотрение дело было приостановлено.

В январе 2019 года почетным консулом Зимбабве в Беларуси стал белорус Александр Зингман. Зимбабвийские СМИ называли его то «советником» главы УДП Виктора Шеймана, то известным белорусским бизнесменом. Однако фамилия Зингман не упоминается не только в рейтинге самых влиятельных предпринимателей Беларуси, но о нем в принципе мало информации в открытых источниках. Как рассказали собеседники TUT.BY, этот непубличный человек уже давно развивает отношения между двумя странами. Занимается поставками разной техники в Африку. Но более известен тем, что его семья управляет фешенебельным рестораном Falcone в Минске. Офис почетного консульства Зимбабве в Минске находится в здании «Президент-Отеля», которым управляет УДП.



Александр Зингман. Фото: БЕЛТА

Основа белорусского экспорта в Бангладеш — калийные удобрения и техника «Амкодор». Несколько лет назад компания Александра Шакутина заключила в этой стране крупный контракт на поставку дорожно-строительной техники. Вместе с местными партнерами было открыто совместное предприятие AMKODOR Palash Industrial Zone, которая реализует белорусскую технику и проводит ее сервисное и гарантийное обслуживание. В итоге Шакутин стал почетным консулом Бангладеш в Беларуси.

В 2018 году почетное консульство Казахстана открыли в Могилеве. Представляет эту страну известный в прошлом борец Сергей Демяшкевич. С 2005 года он имеет вид на жительство в Казахстане и владеет компаниями Торговый дом «Керамин Астана» и «Керамир» (Астана). В списке МИД нет Чермена Шоканова, который ранее был почетным консулом Казахстана. Возможно на это повлияли проблемы в бизнесе.

В Могилеве также базируется почетное консульство Латвии — первое в Беларуси. Полпредом этой балтийской страны стал Алексей Савчук. У него в активах — горецкое предприятие «Молочные горки», производство сыров в Калинковичах «Белсыр», производство мясных продуктов в Молодечно «Акдимол», а также ряд мясомолочных активов в России и Украине, проекты в сфере коммерческой недвижимости в Беларуси.



Алексей Савчук. Фото: Могилевский облисполком

Ранее в СМИ была информация, что брат Савчука ведет крупный бизнес в Эстонии, торгует оборудованием.

Почетным консулом Конго в Беларуси оказался Артур Гранц. Выпускник БГУ свой первый капитал заработал в начале 90-х при продаже сахара. Последние годы он большую часть времени проводит в Украине. Его головная компания BF Capital является совладельцем недвижимости и сети магазинов duty-free в Украине, Грузии, Армении и Беларуси. С середины 2010-х годов Гранца связывают с крупнейшей в Беларуси сетью магазинов ювелирных изделий Ziko. BF Capital также является одним из спонсором Национального олимпийского комитета Беларуси.

Эдуард Целюк, который вместе со своей супругой является совладельцем одной из самых известных в Беларуси школ иностранных языков Streamline, представляет в нашей стране Португалию.

— Я много путешествую, и Португалия всегда была одной из моих любимых стран. Поэтому предложение стать Почетным консулом этой замечательной страны с богатейшей историей и культурой стало для меня большой честью, — говорил Целюк в интервью журналу « Большой ». — В мои обязанности входит представлять Португалию на разных уровнях: защищать интересы португальских граждан в Беларуси, помогать в консультировании португальских бизнесменов при работе на белорусском рынке, содействовать развитию торгово-экономических отношений между странами, а также продвигать португальскую культуру в Беларуси.

В конце 2019 года почетным консулом Грузии в Беларуси стал Сергей Тетерин, который является учредителем компании «БелГлобалСтарт» и председателем Белорусской теннисной федерации.



Резиденция почетного консула Грузиии в Беларуси Сергея Тетерина находится в Александрии Могилевской области. Фото: hc-georgia.by

Компания Тетерина имеет статус специмпортера алкоголя. Одно из направлений — продажа грузинского вина. Бизнесмен также приложил руку к открытию в Минске Дома Грузии. Правда, объект проработал всего день.

Cовладелец магазинов «5 элемент» и салонов «Алло!» Андрей Балабин возглавляет почетное консульство Чили в Беларуси. Бизнесмену не привыкать к общественным нагрузкам — он председатель попечительского совета общественного объединения белорусских суворовцев и кадет, заместитель председателя федерации баскетбола, член попечительского совета Национального художественного музея.

Отметим, что страны Латинской Америки — одни из самых популярных у белорусских бизнесменов для выполнения почетных консульских функций.

Кроме «чилийца» Балабина присутствие духа этого региона в Беларуси обеспечивают владелец «Белфарма» Андрей Щебров (почетный консул Перу) и владелец Expobel Петр Синкевич (почетный консул Никарагуа).

Какие преференции положены почетным консулам?

В дипломатической практике задачами Почетного консульства являются укрепление политических, экономических и культурных связей между странами, оказание поддержки гражданам на консульской территории, содействие при проведении официальных визитов. В отличие от Генерального консульства Почетное консульство не уполномочено рассматривать дела о гражданстве. Если генконсул имеет право выдавать визы, то почетный — нет. Почетные консулы — это нештатные консулы, которые за выполнение консульских функций жалованья не получают. Почетный консул может заниматься коммерческой деятельностью, а штатный консул такого права не имеет.





Все консульские помещения освобождаются от государственных, районных и муниципальных налогов, сборов и пошлин. Правда, это не относится к бизнесу, которым владеет почетный консул.

В Министерстве иностранных дел Беларуси пояснили TUT.BY, что деятельность почетных консулов регламентируется Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года. Почетные консулы назначаются представляемым государством и допускаются к выполнению своих функций Республикой Беларусь. При аккредитации МИД им выдается консульская карточка, а не дипломатический паспорт, как ошибочно принято считать. Если у почетного консула есть служебный автомобиль, то он может пользоваться дипломатическими красными номерами.

Почетный консул имеет определенные иммунитеты и привилегии, но только при исполнении консульских обязанностей. В МИД Беларуси отметили, что почетные консулы не подлежат юрисдикции судебных или административных органов государства пребывания в отношении действий, совершаемых ими при выполнении консульских функций. Однако это не действует в случае «гражданского иска третьей стороны за вред, причиненный несчастным случаем в государстве пребывания, вызванным дорожным транспортным средством, судном или самолетом».

Венская конвенция не содержит права почетных консулов на приобретение товаров в магазинах беспошлинной торговли. Беспошлинный ввоз автомобилей почетными консулами в Беларусь запрещен Таможенным кодексом ЕАЭС.

На вопрос, почему предприниматели так стремятся получить статус почетного консула, они отвечают либо банальными фразами, либо шутят.

— У каждого есть свои причины, — считает источник TUT.BY в бизнес-кругах. — Кому-то данный статус действительно помогает при работе на рынке страны, которые они представляют. Бизнесмена может принять довольно высокопоставленный чиновник. У части из них, допускаю, более приземленные и меркантильные цели. Красные номера на машину позволяют избегать проблем при парковке или пересечении границы. Консульская карта позволяет перевозить крупные суммы наличных денег, не декларируя их при пересечении границы. Багаж почетного консула также освобождается от таможенного досмотра. При этом забот у них по минимуму, потому что с условным Того у Беларуси минимальные отношения. Здесь нет толп туристов, которым надо будет чем-то помочь.