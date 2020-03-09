|
За 70 тысяч долларов - более 10,6 тысяч кв м в центре Бреста. За что возбудили дело в БФСО «Динамо»
09.03.2020 12:56 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье 428 (служебная халатность) по факту ненадлежащего исполнения неустановленными лицами Белорусского физкультурно-спортивного общество «Динамо». Как рассказал TUT.BY знакомый с ходом дела источник, претензии правоохранительных органов вызвала сделка по продаже половины уставного фонда дочерней компании, в результате чего общество лишилось весьма дорогостоящего имущества.
В июле прошлого года набсовет БФСО «Динамо» принял решение о продаже своей доли, 50%, в уставном фонде ООО «Динамо Програм Брест». Про проблемы этого швейного предприятия, в частности, про
Проверка МВД выявила, что действия должностных лиц «Динамо» (а общество курирует как раз МВД, сейчас председатель ЦС БФСО «Динамо» — полковник милиции Игорь Оберемко, 30 января 2020 г. он сменил на этом посту полковника милиции Андрея Боровского) и ОАО «Группа компаний «Полесьежилстрой» повлекли не только незаконное отчуждение доли, но и утрату нематериального вклада «Динамо» в ООО — дорогостоящего имущества. Речь о том, что доля общества в ООО «Динамо Програм Брест» соответствовала нематериальным активам — зданиям и сооружениям площадью более 10,6 тысяч квадратных метров и земельных участков в центре Бреста.
По независимой оценке ОАО «Белреставрация» стоимость этих зданий составляет 2,5 млн долларов, без учета стоимости двух земельных участков площадью 0,2 и 0,8 га кадастровой стоимостью 450 тысяч долларов и 914 тысяч долларов соответственно.
В МВД отмечают, что сделка по продажи доли БФСО «Динамо» в ООО «Динамо Програм Брест» совершена с существенными нарушениями законодательства и в ущерб финансовым интересам «Динамо» и инициируют отмену решения набсовета общества об отчуждении доли.
Расследование дела ведет Генпрокуратура.
Интересно, что «Динамо» БОРОВСКИЙ Андрей Леонидович — председатель ЦС БФСО «Динамо» (февраль 2017 г.- июнь 2019 г.), полковник милиции
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье 428 (служебная халатность) по факту ненадлежащего исполнения неустановленными лицами Белорусского...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)