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За 70 тысяч долларов - более 10,6 тысяч кв м в центре Бреста. За что возбудили дело в БФСО «Динамо»

09.03.2020 12:56 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье 428 (служебная халатность) по факту ненадлежащего исполнения неустановленными лицами Белорусского физкультурно-спортивного общество «Динамо». Как рассказал TUT.BY знакомый с ходом дела источник, претензии правоохранительных органов вызвала сделка по продаже половины уставного фонда дочерней компании, в результате чего общество лишилось весьма дорогостоящего имущества.


Фото: Вечерний Брест

В июле прошлого года набсовет БФСО «Динамо» принял решение о продаже своей доли, 50%, в уставном фонде ООО «Динамо Програм Брест». Про проблемы этого швейного предприятия, в частности, про замерзающих швей, не раз писала местная пресса. Доля была продана за 70 тысяч долларов.

Проверка МВД выявила, что действия должностных лиц «Динамо» (а общество курирует как раз МВД, сейчас председатель ЦС БФСО «Динамо» — полковник милиции Игорь Оберемко, 30 января 2020 г. он сменил на этом посту полковника милиции Андрея Боровского) и ОАО «Группа компаний «Полесьежилстрой» повлекли не только незаконное отчуждение доли, но и утрату нематериального вклада «Динамо» в ООО — дорогостоящего имущества. Речь о том, что доля общества в ООО «Динамо Програм Брест» соответствовала нематериальным активам — зданиям и сооружениям площадью более 10,6 тысяч квадратных метров и земельных участков в центре Бреста.

По независимой оценке ОАО «Белреставрация» стоимость этих зданий составляет 2,5 млн долларов, без учета стоимости двух земельных участков площадью 0,2 и 0,8 га кадастровой стоимостью 450 тысяч долларов и 914 тысяч долларов соответственно.

В МВД отмечают, что сделка по продажи доли БФСО «Динамо» в ООО «Динамо Програм Брест» совершена с существенными нарушениями законодательства и в ущерб финансовым интересам «Динамо» и инициируют отмену решения набсовета общества об отчуждении доли.

Расследование дела ведет Генпрокуратура.

Интересно, что «Динамо» БОРОВСКИЙ Андрей Леонидович — председатель ЦС БФСО «Динамо» (февраль 2017 г.- июнь 2019 г.), полковник милиции

 
Теги: Брест
 
 
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Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье 428 (служебная халатность) по факту ненадлежащего исполнения неустановленными лицами Белорусского...
 
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