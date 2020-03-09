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Надвигается шторм. И, кажется, не только в экономике

09.03.2020 12:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


Артем Шрайбман, политический обозреватель. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Очередной кризис в Беларуси подкрадывается не то чтобы совсем неожиданно, но как-то сразу со всех сторон. Пикантность ситуации еще и в том, что проблемы начинаются прямо накануне нервного времени президентских выборов и это может иметь непредсказуемые и опасные последствия.

На уровень жизни белорусов уже давит нефтяной кризис в отношениях с Россией — экономика начала падать в первые месяцы года, и никакого возврата к прошлой реальности не просматривается. Смежные отрасли с нефтянкой почувствовали или еще почувствуют этот удар. Ускорился рост цен на бензин. Бюджет ждут новые урезания расходов.

Теперь еще прилетели колебания на мировых рынках из-за коронавируса и ценовой войны Саудовской Аравии против России. Обвал цен на нефть, как обычно, вызывает падение курса белорусского рубля, что провоцирует панику и еще больше раскручивает это падение.

На этом фоне белорусские власти решили немного пострелять себе в ногу и изменили порядок начисления зарплат бюджетникам. Это уже привело к массовому недовольству, которое признал даже Лукашенко.

Никто сейчас не знает, как будет развиваться ситуация дальше с точки зрения экономической конъюнктуры. Может, нам удастся перехватить где-то дешевую нефть, что затормозит рост цен на бензин. Может, Россия станет уступчивее на этом фоне. Может, рынки отскочат назад так же быстро, как и рухнули. Дальнейший спад не предопределен, но он точно так же может и продолжиться до новых глубин.

Невезение для белорусской власти в том, что все это происходит прямо перед самым главным политическим стресс-тестом системы — президентскими выборами.

Интриги в том, кто выиграет, не стало больше. Бюджетники в избиркомах вряд ли успеют дойти до той фазы отчаяния, чтобы провести логическую связь между тем, как они считают голоса, и какие у них зарплаты.

Риски тут другого свойства. Социальное недовольство в стране в последний раз выплеснулось в массовые протесты в 2017 году из-за декрета о тунеядстве. Власть подавила их смесью кнута и пряника — заморозила декрет и начала разгонять протесты с посадками их лидеров.

Теперь же почти все триггеры закипающего социального недовольства — внешние. Президент не может указом вернуть отношения с Россией в докризисные времена или декретом остановить панику на валютном или нефтяном рынке.

Это значит, что если и когда новые протесты возникнут перед выборами, власть будет намного сильнее полагаться на кнут, чем на пряник. Пряников в загашнике просто не осталось.

Добавьте к этому усиление «ястребов» как во власти, так и в оппозиции. С одной стороны, в декабре администрацию президента возглавил выходец из КГБ Игорь Сергеенко, который в своей прежней должности как раз курировал работу с оппозицией.

То есть внутреннюю политику страны теперь администрирует человек, который профессионально боролся с «пятой колонной» все последние годы. Нельзя назвать его предшественницу Наталью Кочанову либералом. Но содержание докладных на столе Лукашенко явно не стало более вегетарианским от этой кадровой перестановки.

Плюс и сам президент уже несколько месяцев в каждом втором выступлении готовит свой госаппарат к тому, что внешние враги будут раскачивать страну и поэтому всем надо собраться и напрячься. Эта культивация угрозы, мобилизация на силовые сценарии, которая как чеховское ружье на сцене ждет своего момента, чтобы выстрелить.

С другой стороны, мы видим что самая большая коалиция в оппозиции, судя по всему, выдвинет Павла Северинца единым кандидатом. Северинец — уличный политик, который открыто анонсирует, что в ответ на его нерегистрацию или первые репрессии он будет призывать к бойкоту выборов и массовым протестам. Впрочем, протесты он обещает в любом случае.

В унисон с Северинцем будет выступать Николай Статкевич, который сразу говорит, что задача на эту кампанию для него и соратников — лишь уличные акции, без рюшечек и игры в регистрацию своих кандидатов.

Власть, конечно, может зарегистрировать кого-то помягче от «Говори правду» и вдруг услышать, как Статкевич и Северинец ругаются матом у себя на крыльце, чтобы изолировать их на время кампании.

Но это не изменит того факта, то именно протестная тактика и ее сторонники сегодня в тренде среди противников власти. Северинец и Статкевич с большим отрывом выигрывают все онлайн-опросы в оппозицонных группах в соцсетях. Социальный кризис в стране, растущее недовольство бедностью и ростом цен — это ветер в их паруса.

На выходе мы имеем довольно гремучий коктейль из кризиса в стране, кризиса вокруг страны, безденежья и безнадеги среди людей, особенно в регионах, и все более нервную власть. Даже интересно, какую реинкарнацию лозунга «За стабильность и процветание» в такой ситуации решится выбрать штаб Александра Лукашенко для кампании по его переизбранию этим летом.

Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.

 
 
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Если перед выборами начнутся новые протесты, власть будет намного сильнее полагаться на кнут, чем на пряник. Пряников уже не осталось
 
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