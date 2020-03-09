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На торгах 9 марта доллар и евро перекрыли исторические максимумы на фоне обвала цен на нефть
09.03.2020 13:13 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 9 марта прошли очередные торги валютами.
Доллар вырос на BYN 0,1122 — до 2,3518 рубля.
Евро укрепился на BYN 0,1572 — до 2,675 рубля.
Российский рубль подешевел на BYN 0,1587 — до 3,1628 рубля за 100 российских рублей.
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Резкое падение курса белорусского рубля началось вслед за российским, который так отреагировал на обвал мировых цен на нефть.
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