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На торгах 9 марта доллар и евро перекрыли исторические максимумы на фоне обвала цен на нефть

09.03.2020 13:13 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Белорусской валютно-фондовой бирже 9 марта прошли очередные торги валютами. 

Доллар вырос на BYN 0,1122 — до 2,3518 рубля.

Евро укрепился на BYN 0,1572 — до 2,675 рубля.

Российский рубль подешевел на BYN 0,1587 — до 3,1628 рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк Беларуси использует режим плавающего курса. Резкое падение курса белорусского рубля началось вслед за российским, который так отреагировал на обвал мировых цен на нефть.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Резкое падение курса белорусского рубля началось вслед за российским, который так отреагировал на обвал мировых цен на нефть.
 
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