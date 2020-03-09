Как власти Беларуси оценивают скачки на нефтяном и валютном рынках

Источник материала: Tut.by

В правительстве считают, что еще рано оценивать все последствия для Беларуси от девальвации российского рубля и резкого снижения цен на нефть. Об этом TUT.BY сказали в пресс-службе Совмина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Румаса.



Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

— Будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Россияне выпустили заявление, что Минфин будет продавать валюту. Это такое неординарное решение. И первые несколько дней этой недели покажут, как будет развиваться ситуация с российским рублем. Соответственно, и наш Национальный банк исходя из этого будет выстраивать свою стратегию, — отметил премьер-министр.

В феврале Национальный банк Беларуси возобновил продажу валюты на биржевых торгах после длительного перерыва. Это стало одним из факторов снижения золотовалютных резервов страны.

— Национальный банк будет следовать рыночным тенденциям и не будет искусственно сдерживать белорусский рубль, — считает Румас. — Если Национальный банк будет ориентироваться на рыночную конъюнктуру спроса и предложения, то это не будет приводить к излишнему расходованию золотовалютных резервов. В этом заключается его стратегия.

В Нацбанке сказали, что наблюдают за ситуацией.

Что касается падения цен на нефть, то Сергей Румас отметил, что это дополнительная возможность договориться как с Российской Федерацией, так и с альтернативными поставщиками нефти.

В субботу, 7 марта, Александр Лукашенко заявил , что ему поступило предложение о покупке более 6 млн тонн нефти. Однако продавец не был назван.

В концерне «Белнефтехим» сказали, что пока оценивает ситуацию с ценами на мировом нефтяном рынке.

— В субботу была одна ситуация, в понедельник — уже другая. Мы процесс закупки не форсируем, а изучаем тенденции. Смотрим на реакцию основных игроков. Саудовская Аравия готова снижать цены, остальные тоже могут среагировать, — сказал TUT.BY пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

Ранее первый вице-премьер Дмитрий Крутой говорил, что если котировки нефти ниже, то для Беларуси цена покупки самой нефти лучше.

— Но зеркально падает рынок нефтепродуктов, хоть там и есть определенный лаг до трех месяцев. Хотя, как наши макроэкономисты считают, если смотреть через весь платежный баланс, то нефть, допустим, по 70 долларов за баррель для нас лучше, чем нефть по 40−50 долларов. Именно из-за корзины нефтепродуктов, эффекта добавленной стоимости. Сейчас — примерно 55 долларов — это вообще абсолютно нейтральный уровень, — говорил Крутой 10 февраля.

В Минфине Беларуси пока воздерживаются от комментариев из-за неопределенности.

В понедельник, 9 марта, цена нефти Brent упала более чем на 27%, ниже 32 долларов за баррель, а цена нефти WTI упала ниже 30 долларов за баррель. На этом фоне курс доллара составил около 75 российских рублей, курс евро возрос до 85 российских рублей.

Российский рубль дешевеет на фоне развала сделки ОПЕК+ о сокращении добычи и последовавшем падении нефтяных котировок. Сейчас торги российским рублем идут на не очень ликвидном рынке Форекс, поэтому вопрос о том, как курс поведет себя во вторник (когда откроются торги на Московской бирже), открыт, сказал РБК главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Чувствительность российского рубля к доллару в условиях, когда цены на нефть падают ниже 42 долларов, может соответствовать чувствительности в период, когда бюджетное правило еще не работало, — тогда для движения доллара на один рубль достаточно было изменения цены нефти на один доллар, говорит он.