«Обнуление», референдум, изменение Конституции. Как президенты оставались у власти

Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин согласился обнулить президентские сроки, если это одобрит Конституционный суд и проголосуют граждане страны. На постсоветском пространстве лидеры государств используют три вполне рабочих варианта, чтобы остаться у власти: «обнуляются», проводят референдумы и меняют Конституцию, чтобы исключить из нее ограничения по президентским срокам.

TUT.BY посмотрел, какие инструменты чаще всего используют президенты соседних государств, чтобы обойти ограничения, вписанные в Конституцию, и остаться у власти больше, чем на два срока.



Россия: вариант рокировки

В российской Конституции, как и у многих соседей, прописано, что одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Поэтому в 2008 году после двух сроков подряд Владимир Путин произвел рокировку с премьер-министром Дмитрием Медведевым и на четыре года занял пост премьера. За это время президент Медведев внес поправки в Конституцию, увеличив срок полномочий президента до шести лет.



Фото: Reuters

В 2012 году Владимир Путин снова стал президентом и сейчас отрабатывает второй срок. О том, что он будет искать варианты, чтобы остаться у власти, говорили давно. В январе этого года во время послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести радикальные изменения в Конституцию, а также расширить полномочия многих госорганов, в том числе Совета безопасности. Эксперты и политологи тут же предположили, что Путин пойдет по казахскому сценарию и будет управлять страной с поста руководителя Совета безопасности.

Но уже 10 марта стало понятно, что президент России выбрал вариант «обнулиться» — он согласился с предложением депутата Валентины Терешковой обнулить его президентские сроки после внесения изменений в Конституцию. Если это произойдет, Владимир Путин будет президентом России как минимум еще два срока подряд — до 2036 года.

Украина: один из пяти президентов с двумя сроками

Украина — одна из немногих соседок, где почти все президенты отрабатывали лишь один срок из двух возможных по Конституции. Второй президент Леонид Кучма был пока единственным из шести глав государства, кто занимал свой пост два срока подряд.



Фото: Reuters

Правда, у него была возможность остаться и на третий срок — Конституционный суд страны в 2003 году принял решение, что на тот момент действующий президент Кучма может баллотироваться на президентских выборах в 2004 году, поскольку свои первые выборы Кучма выиграл еще до принятия новой Конституции.

Но Леонид Кучма этой возможностью не воспользовался, заявив в 2003 году: «Я никуда не собираюсь и ни в какие игры играть не буду».

Беларусь: одно обнуление, два референдума

В Беларуси положение, ограничивающее право одного лица избираться президентом более чем на два срока, было исключено из Конституции в 2004 году во время референдума.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

До этого, в 1996 году, Александр Лукашенко «обнулил» свои сроки, проведя референдум по поправкам в Конституцию (тогда голосовали за смертную казнь, День независимости 3 июля, изменения, касающиеся баланса сил между главой государства и парламентом). Референдум позволил первому президенту независимой Беларуси, который до того уже управлял страной почти два с половиной года, начать новый отсчет срока своих полномочий. Мол, Конституция-то новая. В итоге вторые президентские выборы в Беларуси состоялись не в 1999 году, как полагалось бы по графику, а только в 2001-м.

После исключения ограничений двух подряд сроков Александр Лукашенко выдвигался в президенты три раза.

Казахстан: для первого президента — исключение

Бывший президент Казахстана, а ныне председатель Совета безопасности Нурсултан Назарбаев правил страной 30 лет и за это время успел воспользоваться всеми вариантами для продления своих полномочий: провел референдум, поменял Конституцию и «обнулился» из-за нее.



Нурсултан Назарбаев, 19 марта 2019 года. Фото: Reuters

1 декабря 1991 года в стране состоялись первые всенародные выборы президента. Единственный кандидат на пост главы государства Нурсултан Назарбаев получил 98,78% голосов при явке избирателей 88,2%. В апреле 1995 года, в Казахстане провели референдум по продлению полномочий президента Нурсултана Назарбаева до 1 декабря 2000 года.

Второй раз для продления полномочий Назарбаева в Казахстане решили менять Конституцию. Спустя четыре месяца после президентских выборов, 30 августа 1995 года, на референдуме была принята новая Конституция. В основном документе страны прописали, что один и тот же человек может избираться на пост президента не более двух сроков подряд. Но уже через три года из Конституции Казахстана убрали ограничение на срок пребывания на посту, а срок полномочий президента увеличили до семи лет.

10 января 1999 года в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы, на которых победил независимый кандидат Нурсултан Назарбаев. Поскольку эти выборы проходили по уже обновленной Конституции, Назарбаев обнулил все свои сроки — Конституционный совет в июне 2000 года признал для Назарбаева этот президентский срок первым.

21 мая 2007 года в главный закон страны вновь внесли изменения. Срок полномочий главы государства сократили до пяти лет. И была принята главная поправка: на первого президента Казахстана не распространялось ограничение об избрании более двух раз подряд. После этого Назарбаев наделил себя правом объявлять внеочередные выборы и два раза подряд воспользовался им. В 2019 году первый президент Казахстана покинул свой пост и стал серым кардиналом страны — возглавил главный управляющий страной орган — Совет безопасности.

Туркменистан: не старше 70 лет

В Конституции страны ограничений по президентским срокам нет. До 2016 года в главном законе страны было прописано лишь одно ограничение и то возрастное: кандидат в президенты должен быть моложе 70 лет. Но четыре года назад в Конституцию внесли изменения: возрастное ограничение убрали, срок полномочий президента увеличили до семь лет.



Сапармурат Ниязов. Фото: alhadeel.net

До всех этих изменений была довольно интересная история с первым президентом Туркменистана, который тоже «обнулялся», а после был вечным президентом.

После распада СССР на первых президентских выборах в 1990 году, которые проходили на безальтернативной основе, главой республики был избран Сапармурат Ниязов, первый секретарь ЦК Компартии Туркменистана. За него проголосовали 98,3% избирателей, явка составила 96,7%.

В 1992 году Ниязов «обнулился»: в стране поменяли Конституцию, провели выборы и у Ниязова начался первый президентский срок.

Очередные президентские выборы должны были состояться в 1997 году, но в 1993 году Демократическая партия Туркменистана (бывшая Компартия) выступила с инициативой продлить полномочия Ниязова до 2002 года. Для этого был проведен референдум и 99,9% избирателей проголосовали за предложение Демпартии.

Но на этом высшие госорганы не остановились. В 1999 году парламент страны предоставил Ниязову особые полномочия находиться на посту президента без ограничения срока. А через три года высший представительный орган республики — Народный совет принял решение сделать президентский срок Ниязова пожизненным. Правда, вот на это президент уже не согласился и заявил, что президентские выборы должны состояться после 2008 года.

До выборов Ниязов не дожил — он скончался 21 декабря 2006 года от острой сердечной недостаточности.

В 2007 году в республике были проведены внеочередные выборы, на которых победу одержал и. о. президента Туркменистана, заместитель председателя кабинета министров Гурбангулы Бердымухамедов, который может править страной без каких-либо ограничений по числу сроков.

Узбекистан: два раза подряд нельзя, но не Каримову

В Конституции Узбекистана прописано, что одно и то же лицо не может быть президентом более двух сроков подряд. Но Исламу Каримову удалось обойти это ограничение и править страной с момента обретения ею независимости в 1991 году вплоть до своей смерти в 2016 году. Срок своих полномочий Каримов продлевал с помощью национальных референдумов в 1995 и 2002 годах.



Ислам Каримов. Фото: Reuters

Азербайджан: ограничений нет

До 2009 года в Конституции Азербайджана имелось ограничение по президентским срокам. Но президент Ильхам Алиев, в начале второго срока провел референдум, который снял ограничения на два срока для президента.



Фото: Reuters

В 2016 году новый конституционный референдум увеличил президентский срок с пяти до семи лет. В 2018 году Алиев переизбрался президентом в четвертый раз.