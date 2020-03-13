Квартиры в Минске продолжают дорожать — в феврале цены выросли как в объявлениях, так и в реальных сделках

Наиболее ощутимый рост спроса по сравнению с январём был отмечен в сегменте 3-комнатных квартир. С точки зрения качественных характеристик выделялись хрущевки и брежневки, а также квартиры в типовых 9-этажках советской эпохи.

Около 9% сделок провели с квартирами в готовых новостройках (дому не более года). Таких сделок было особенно много в Центральном районе столицы. Среди других районов повышенным спросом пользовались Ленинский и Московский.

Интересный факт – в феврале доля сделок с квартирами в радиусе километра от метро оказалась одной из самых низких за последние 10 лет.

Хотя в структуре спроса и прослеживался тренд на приобретение более доступного жилья, динамика среднего уровня цен была положительной. Средняя цена проданных квартир выросла за месяц на 1,4% и составила 1384 $/м2.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

· 1-комнатные квартиры: 1498 $/м2 (+2,6% за месяц) — $ 53 000;

· 2-комнатные квартиры: 1336 $/м2 (+0,8%) — $ 63 000;

· 3-комнатные квартиры: 1255 $/м2 (+3,3%) — $ 82 500;

· 4-комнатные квартиры: 1195 $/м2 (-1,7%) — $ 93 750.