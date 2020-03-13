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Квартиры в Минске продолжают дорожать — в феврале цены выросли как в объявлениях, так и в реальных сделках

13.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Спрос на квартиры в Минске вырос по сравнению с январем на 37% и превысил отметку в 1250 сделок. Рынок остаётся очень активным для начала года — за последнее десятилетие лишь в 2018 году ажиотаж был сильнее.

Объём предложения квартир в феврале сократился на 2,4%. Всего за последний год общий выбор стал меньше на 7,2%.

Квартиры в Минске продолжают дорожать — в феврале цены выросли как в объявлениях, так и в реальных сделках

Наиболее ощутимый рост спроса по сравнению с январём был отмечен в сегменте 3-комнатных квартир. С точки зрения качественных характеристик выделялись хрущевки и брежневки, а также квартиры в типовых 9-этажках советской эпохи.

Около 9% сделок провели с квартирами в готовых новостройках (дому не более года). Таких сделок было особенно много в Центральном районе столицы. Среди других районов повышенным спросом пользовались Ленинский и Московский.

Интересный факт – в феврале доля сделок с квартирами в радиусе километра от метро оказалась одной из самых низких за последние 10 лет.

Хотя в структуре спроса и прослеживался тренд на приобретение более доступного жилья, динамика среднего уровня цен была положительной. Средняя цена проданных квартир выросла  за месяц на 1,4% и составила 1384 $/м2.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

· 1-комнатные квартиры: 1498 $/м2 (+2,6% за месяц) — $ 53 000;

· 2-комнатные квартиры: 1336 $/м2 (+0,8%) — $ 63 000;

· 3-комнатные квартиры: 1255 $/м2 (+3,3%) — $ 82 500;

· 4-комнатные квартиры: 1195 $/м2 (-1,7%) — $ 93 750.

По мере роста цен продавцы и покупатели начинают активнее торговаться. Разрыв между средней ценой предложения и реальных сделок достиг в феврале 4,8%, что является максимальным уровнем за более чем 2 года.


Квартиры в Минске продолжают дорожать — в феврале цены выросли как в объявлениях, так и в реальных сделках

Индекс цен на квартиры в Минске продемонстрировал самый ощутимый месячный рост с 2013 года, поднявшись сразу на 2,7%. Все типы квартир заметно прибавили в цене, лидировали по темпам роста «однушки» (+3,3%).

Почему высокие цены на квартиры не пугают покупателей? — Этот график многое объясняет

Квартиры в Минске продолжают дорожать — в феврале цены выросли как в объявлениях, так и в реальных сделках

Средний уровень цен на квартиры снизился в 7 микрорайонах Минска, в 56 был зафиксирован рост. Еще в трех микрорайонах динамика оказалась нулевой.  Наиболее ощутимый рост цен отмечен на бульваре Шевченко, в Уручье и районе улиц Ваньковича-Жасминовой.


Квартиры в Минске продолжают дорожать — в феврале цены выросли как в объявлениях, так и в реальных сделках

Минск выделяется на фоне соседних столиц высокими темпами роста цен на квартиры. В Киеве, Москве и Варшаве с начала года также было отмечено небольшое повышение, в прибалтийских столицах ценовая динамика пока отрицательная.

Квартиры в Минске продолжают дорожать — в феврале цены выросли как в объявлениях, так и в реальных сделках

 
Теги: Минск
 
 
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Самый короткий месяц в году оказался на редкость результативным по числу заключенных сделок купли-продажи квартир.
 
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