Сохранившаяся история. В Беларуси есть предприятия старше ста лет

Источник материала: Tut.by

В мире насчитывается более 5 тысяч предприятий в «возрасте» более двухсот лет. А какие компании самые старые в Беларуси?

Карту самых старых из действующих компаний в мире разработал BusinessFinancing.co.uk . Старейшее из них расположено в Японии. Это строительная компания Kongō Gumi, основанная в 578 году. В Европе самый возрастной бизнес — это ресторан St. Peter Stifts Kulinarium в Зальцбурге, открывшийся еще в 803 году. Беларуси не так повезло. Здесь не сохранилось предприятий и заведений старше XIX века. Среди белорусских компаний ресурс называет старейшей «Аливарию». Но есть на территории Беларуси и более древние компании. TUT.BY составил список десяти работающих поныне предприятий, основанных в XIX веке.

Бумажная фабрика «Альбертин» Пусловского. Слоним. 1806



Ворота, ведущие в имение Пусловских. 2009 год

Семья Пусловских, одна из богатейших династий на белорусских землях XIX века, вела бизнес по разным направлениям. У них были кирпичный завод, лесопилка, мельница, суконная мануфактура, электроламповый завод, бумажная фабрика. Есть версия, что глава семьи Войтех Пусловский назвал предместье и промышленный комплекс в честь одного из сыновей, трагически погибшего Альберта.

Официальным годом основания бумажной фабрики называют 1927-й, когда она возобновляет свою работу после многих лет перебоев в работе, связанных в том числе с революцией и войной. Но построили ее именно в 1806 году.

В 1930 годы Пусловские продают фабрику В.Гурвичу и С.Войцеховскому.

В СССР — это единственная фабрика, где производят переплетный прессшпан.

Восстановленная в 1946 году после войны, бумажная фабрика продолжает работать. С 1961 года носит название «Беларусь», в 1970-х называется просто бумажно-картонным комбинатом и заводом. С 1988 года — народное предприятие «Альбертин».

В 1995 году становится открытым акционерным обществом «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин».

Табачная фабрика Шерешевских. Гродно. 1862



Рекламный проспект фабрики Шерешевского 1888 года. Изображение: plakaty.ru

Известная нынче под названием «Неман», табачная фабрика в Гродно была создана купцом Лейбой Шерешевским. Так как Шерешевский не имеет купеческих прав, разрешение на открытие фабрики в 1861 году получает его партнер Абрам Гордон. Уже в первый год работы здесь выпущено 48 тысяч папирос, 9 тысяч сигар и 446 тысяч килограмм курительного и нюхательного табака. В первые годы производство меняет несколько адресов, пока в 1878 не начинается строительство своего здания на Мостовой 31.

Фабрика по тем временам оснащена максимально современно. Она первой на территории дореволюционной Беларуси начинает производить сигары и папиросы.

В начале 1890-х владельцем фабрики становятся сын Лейбы Шерешевского Иосель и его компаньон Файвель Руссота. Они выводят фабрику в число ведущих табачных производителей в регионе. Ее продукцию презентуют на выставках в столице, в странах Европы и в США. К концу 1890-х годов на производстве трудится более тысячи человек.

В 1892 году при фабрике открывается двухклассное училище для девушек.

В 1907 компанию преобразуют в открытое акционерное общество «И. Л. Шерешевский». В это время ручной труд активно заменяют механическими машинами. Фабрике принадлежит 17 помещений. А в 1912-1913 годах партнеры покупают небольшую табачную фабрику «Неман». Завод имеет свои магазины в Вильно, Варшаве, Двинске, Симферополе и других городах. 1920 год становится для Шерешевского и его партнера последним, когда фабрика принадлежит им. Польские власти монополизирует табачную отрасль и одним из первых выкупают производство, размещенное в Гродно и обеспечивающее продукцией польских потребителей. За свою фабрику Иосель Шерешевский получает 2,7 млн злотых. После присоединения Западной Беларуси к СССР предприятие переходит в руки советской власти, в годы войны ей управляют немцы, потом снова советы. А в начале 1990-х фабрика достается в наследство белорусскому государству.

Сейчас это открытое акционерное общество «Гродненская табачная фабрика «Неман».

Пивоварня Фрумкиной. Минск. 1864



Часть завода, построенная Чапским. Фото: Куприч Николай, TUT.BY

В 1864 Рохля Фрумкина строит в Минске деревянную пивоварню и начинает производить первое пиво. Она предлагает минчанам три сорта: «Баварское», «Столовое» и «Пильзенское». После смерти Фрумкиной в начале 1880-х мануфактурой управляют ее наследники. А в 1893 году пивоварню покупает минский губернатор граф Карл Чапский, расширяет и модернизирует ее, создав на этом месте завод «Богемия». Под руководством Чапского завод получает новое здание, через дорогу от деревянного, а процесс варения пива переходит на более современное производство. Чапский устанавливает новое оборудование, организует электрическое освещение, ставит паровую машину и котел. В старом здании оборудуют холодильник для созревания пива.

В 1899 году завод покупает семья Лекерт. В 1910 году они строят каменное здание для хранения пива, которое позже станет основным производственным корпусом. После 1917 года завод переходит в руки государства и получает название «Беларусь».

Во время Второй мировой войны завод берут в свои руки немцы и снабжают напитком своих солдат. Именно поэтому здание оказалось среди немногих, которые уцелели после бомбежек.

С 1994 года это открытое акционерное общество «Пивзавод Оливария», а с 2018 — «Пивоваренная компания Аливария».

Писчебумажная фабрика Паскевича. Добруш. 1872



Добрушская писчебумажная фабрика Паскевичей. Фото: pastvu.ru

Князь Федор Паскевич считается первым производителем бумаги в белорусских губерниях. В 1872-1873 годах здесь производят бумагу для упаковки сахара и табака, писчую, печатную, спичечную и газетную. В 1877 году Паскевич акционирует предприятие. Теперь это Товарищество Добрушской фабрики, которым управляет Антон Стульгинский.

Чтобы не зависеть от поставок сырья, в 1882 году фабрика начинает перерабатывать солому, сначала при Гомельском сахарном заводе Пасквича, а потом прямо в Добруше. Позже на заводе устанавливают самые мощные на то время паровые машины. В этом же году она получает государственный герб, высший знак отличия, присуждаемый торгово-промышленным предприятиям Российской империи. В 1893 году Паскевич выкупает доли других акционеров и до 1903 года, до самой смерти, продолжает самостоятельно владеть заводом. Управленцем остается все тот же Стульгинский. Он был одним из первых, кто ввел на предприятии восьмичасовой рабочий день. К этому времени здесь работает более 900 человек, а производимая бумага конкурирует с западными компаниями. Продукция настолько популярна и престижна, что на рынке встречаются ее подделки.

После смерти Паскевича фабрика переходит в наследство его вдове Ирине. Впрочем, она предпочитает заниматься благотворительными проектами, а управлять производством до самой своей смерти в 1915 году продолжает Антон Стульгинский, а после его — сын Генрих. В 1919 году наследие Паскевича ждет национализация Гомельским губсовнархозом, а в 1922-м фабрика получает свое нынешнее название — «Герой труда».

Пивзавод семьи Пупко. Лида. 1876



Этикетка пива «Столовое» завода Пупко. Изображение: Lida.info

Пивоварня Носеля Пупко открывается третьей в Лиде. Здесь варят три сорта — «Баварское», «Пильзенское» и «Мартовское». Семья владеет производством на протяжении трех поколений. К концу XIX века местное пиво продается в пивных лавках и через склады не только в Лиде, но также в Белостоке, Кобрине, Пинске, Городище, Ляховичах и Городее.

В 1919 году завод начинает выпускать квас. После смерти главы семьи заводом сначала управляют его четверо сыновей, а впоследствии он остается в руках одного из братьев Мейлаха Пупко. После семейным бизнесом владеют уже его сыновья Марк и Семен. Они дополняют ассортимент газировкой.

Когда в 1939 году завод национализируют, оба владельца остаются здесь простыми рабочими.

В 1976 году завод получает самую престижную для предприятий советскую награду «Знак почета». После распада СССР он становится ЗАО «Лидский пивзавод».

В 2008 году рабочие продают свои акции финскому концерну Olvi Oyj, который и остается его собственником.

Фанерная фабрика «Товарищество бр. Л. и А. Лурье». Пинск. 1880



Фото: pinsk-history.ru

Каждое поколение представителей австрийских бизнесменов Лурье занимается бизнесом. Например, почетный гражданин Пинска Моисей Лурье — крупный торговец и промышленник, а также занимается банковским делом. Но самым известным в династии стало фанерное производство, созданное им, и развитое его сыновьями Александром и Леопольдом Лурье.

История компании начинается с небольшой мануфактурной мастерской, где делали сапожные шпильки и ящики из фанеры. За десять лет мастерская вырастает до полноценной фабрики, открываются новые корпуса, где из ольхи производят фанерные листы, коробки и бочонки.

В 1987 году предприятие становится крупнейшим нанимателем и налогоплательщиком в Пинске. Здесь работает 314 человек, объем производства достигает 161 тысяч рублей. В 1903 году фабрика производит изобретенную здесь фанеру Tobal для производства мебели, спрос на которую так велик, что Лурье открывают дочернее предприятие в Вене.

Позже, перед Первой мировой войной, туда переезжает старший из братьев Александр.

С 1921 по 1939 годы фабрика продолжает работать уже на территории Польши. А в 1939 году с присоединением Западной Беларуси к СССР все компании семьи национализируют. После практически полного разрушения в годы Второй мировой войны предприятие восстанавливается и преобразуется в Пинский фанерно-спичечный комбинат.

В 1990-е годы коллектив предприятия перевел его на арендную форму хозяйствования, а потом приватизировал.

С 2008 года это ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев».

Винокуренный и дрожжевой завод Стругачей. Ошмяны. 1880



Усадьба семьи Стругач в наше время. Фото: twitter.com

Лейба Стругач — один из самых богатых людей своего времени. В 1880 году получает разрешение Ошмянского уездного полицейского управления запустить винодельный завод.

Стругачи владели Ошмянах винодельно-дрожжевым заводом, были акционерами Лидского пивоваренного завода, рижского акционерного общества «Дрожжи». После смерти Лейбы Стругача в 1906 году дело продолжили его сыновья Абрам и Давид. В 1913 году они основывают «Товарищество Л. Стругач».

В 1920-е годы они находятся в числе лидирующих поставщиков дрожжей и спирта на западных территориях Беларуси и в Восточной Польше. Развивают оставленный отцом бизнес до 1939 года, когда все предприятия Стругачей оказываются национализированы. А в 1942 году семья расстреляна в Ошмянском гетто.

В 1970-х предприятие стало филиалом «Минского дрожжевого комбината».

В 1990-е образуется ОАО «Дрожжевой комбинат» с теми же Минским и Ошмянским дрожжевыми предприятиями.

Стекольный завод Столле. Березовка. 1891



Фото: 1prof.by/

Чешские мигранты Юлиус (Юлиуш) и Юзефа Столле (фото Юлиус и Юзефа Столле) с компаньоном Вильгельмом Краевским берут у лидского помещика Ленона Ленского в аренду гуту. Покупают локомобиль, устанавливают новую печь и начинают делать хрустальное стекло. За пять последующих лет достраивают и открывают собственный завод. Старый называют «Неман А», а новый «Неман Б». В 1899 году Столле и Краевский выкупают завод, а год спустя приобретают и производство своего конкурента Андрея Квецинского. После модернизации производства и реорганизации бизнеса они закрывают самое старое здание, название «Неман А» присваивается предприятию в урочище Березовка.

В 1905 году Краевский погибает. До 1927 года дело продолжает Юлиус Столле, а позже его сыновья Феликс и Бронислав. Промышленный комплекс на тот момент включает стекольный, лесопильный и кирпичный заводы. Еще один стекольный завод расположен в Ганцевичах.

В 1930-х здесь производят более 2 тысяч различных хрустальных изделий: выдувную, парфюмерную, лабораторную, посуду, ламповое и оконное стекло. Продукцию экспортируют в страны Европы, на Ближний Восток, в США, Канаду, Аргентину и даже в Африку. В это же время Столле строят несколько важных для города объектов — школу, госпиталь, пожарную часть, помогают строить мост через Неман и жилье для своих работников.

В 1936 году в компании работают 550 человек. В 1939, как и множество других предприятий, национализировано. После войны сохраняется только один из трех заводов, где и продолжает свою историю стеклозавод «Неман».

Сейчас ОАО «Стеклозавод «Неман».

«Витебский трамвай» Гильона. Витебск. 1896



Трамвайный вагон на Соборной площади. Начало ХХ века

Француз Фернан Гильон в 1895 году предложил городской думе Витебска проект электрической железной дороги для трамваев. Он основывает акционерное общество «Витебский трамвай» и выпускает 12 тысяч акций. Из разных стран Европы сюда поставляют вагоны, рельсы и другие элементы будущих трамвайных путей. Год спустя начинается создание первого на белорусской земле трамвая. Строят его бельгийский холдинг «Союз трамваев» и немецкая компания по электрификации «Шукерт и К».

В июне 1898 строительство двух линий общей протяженностью в 10 километров завершается. В депо насчитывается 18 моторных и 16 прицепных вагонов. Толпы людей собираются на запуск первого трамвая. За каждый следовавший по городу вагон «Витебский трамвай» уплачивается в казну города налог.

К новому транспорту город привыкает долго, оттого нередко случаются несчастные случаи. Но вскоре спрос на перевозки растет, и снаружи вагонов приходится вывешивать таблички об отсутствии свободных мест. Самое современное по тем временам транспортное сообщение меняет облик города — появляются новый мост через реку, электростанция, транспортное депо, павильоны для пассажиров, в городе активно электрифицируют здания.

Сначала за проезд платят монетами, а после сильной инфляции 1915 года вводятся абонементные книжки. Вплоть до 1930-х годов у местных трамваев вместо номеров вывешены таблички с конечной остановкой, как сейчас у поездов минского метро.

В 1918 году «Витебский трамвай» национализируют. В 1920 году после нескольких сложных лет работы с перебоями и нехватки средств, транспорт ходит регулярно, добавляются вагоны для перевозки грузов, появляются агиттрамваи для спектаклей-митингов. Чуть позже авангардное художественное объединение УНОВИС разрисовывает вагоны в стиле супрематизма. Сеть трамвайных путей расширяется.

Сейчас в Витебске самая разветвленная трамвайная сеть в Беларуси.

Бумажная фабрика Горнштейна. Шклов. 1898



Шкловская писчебумажная фабрика. Фото: kalmikoffandkrevulinfamily.weebly.com

Фабрику, специализирующуюся на выпуске картона, основывает землевладелец Аполлон Кривошеин. Он управляет производством до самой смерти в 1902 году. Позже у семьи Кривошеиных фабрику арендует украинский купец Гурарий Горнштейн.

Уже Горнштейн превращает фабрику в одно из крупнейших предприятий бумажной отрасли в регионе. Здесь стоят двигатели общей мощностью 900 лошадиных сил. Предприятие производит бумагу для сахарной и табачной отраслей, оберточную и товарную копировальную и альбомную. А также налаживает производство древесной массы. Товар продается в Москве, Киеве, Варшаве, Одессе.

В 1914 году становится акционерным обществом «Шкловская писчебумажная фабрика», которое спустя четыре года национализируют.

В 1922 году фабрику переименовывают в «Спартак». В 1940 году здесь выпускают 10 400 тонн бумаги. Разрушена в военные годы и восстановленная в 1947-м, в будущем продолжая расширять производство.

Сейчас ОАО «Бумажная фабрика «Спартак».