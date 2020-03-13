Жесткий дискаунтер «Грошык» пришел в Солигорск. В ближайших планах - Гомель, Брест, Барановичи

Источник материала: Tut.by

В Солигорске 13 марта открылся второй в стране и первый в городе жесткий дискаунтер «Грошык». Сеть магазинов связана с крупнейшим ритейлером страны «Еврооптом». На очереди — Гомель, Брест и Барановичи, - сообщается в пресс-релизе компании.





Новый магазин в Чижевичах относится к жёстким дискаунтерам, магазинам, где минимиз ированы расход ы на логистику и персонал, то вар поставляется кратно местам для палет, при этом почти все пространство дискаунтера выделено под торговый зал.

Солигорский «Грошык» находится рядом с микрорайоном «Покровка». Под продукты в магазине выделена п лощадь в 1464 кв м . Покупателям предложат около 1400 наименований товаров. Помимо бакалеи, молочной и мясной витрины, хлеба будут фрукты, овощи и замороженная продукция, в том числе рыба и морепродукты,

Управляющая компания «Грошыка» называется ООО «Клондайк Ритейл», это дочернее предприятие «Евроторга». В будущем магазины под товарным знаком «Грошык» будут развиваться на базе уже существующих помещений. Упор в них будет делаться на максимально низкие цены — ниже даже, чем в их «Хите». А ставка — на товары белорусского производства. Основатели компании ставят перед собой задачу потеснить российские дискаунтерные сети, которые сегодня имеют очень сильные позиции в регионах — «Светофор» и «Доброцен».

В Слониме открыли первый в стране жесткий дискаунтер «Грошык». Рассказываем, что там с ценами

Новая сеть планирует охватить все регионы. Напомним, первый магазин сети жестких дискаунтеров «Грошык» открылся 25 февраля в Слониме. Компания продекларировала, что развитие новой сети начнет с районных центров. Ритейлер рассчитывает охватить региональные города с населением около 50 тысяч человек. До конца марта запланировано открытие магазина в Гомеле (ул.Ефремова, 16а), в начале апреля — в Бресте (Я.Купалы, 111е), в апреле — в Барановичах (Тексер, 2а). Есть в планах и Минск.

«Евроторг» является крупнейшим продуктовым ритейлером в Беларуси с 19%-ной долей рынка розничной торговли продуктами питания (2018). Ежедневно магазины сети обслуживают около 1 миллиона покупателей в 323 населенных пунктах Беларуси. Также компания развивает крупнейший сервис по доставке продуктов питания в СНГ с более чем 3,6 млн заказов в 2019 году.