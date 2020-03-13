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ШДМ выросла в Беларуси в феврале

13.03.2020 17:15 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Широкая денежная масса увеличилась за февраль 1,076 млрд рублей, достигнув 48,4 млрд рублей.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Беларуси.

В банке отметили, что количество наличных средств в обороте в феврале увеличилось. Объем наличности вырос на 30,9 млн рублей до 3,6 млрд рублей. С учетом переводных депозитов денежный агрегат (М1) вырос до 9,4 млрд рублей.

Денежная масса в национальном определении прибавила до 19,08 млрд рублей.

При этом, как отмечает Нацбанк, рублевая денежная масса за февраль увеличилась на 288,7 млн рублей и составляет на 1 марта текущего года 20,67 млрд рублей.

Депозиты драгоценных металлов на начало текущего месяца составляют 40,9 млн долларов США.

Физические лица нарастили депозиты до 7,58 млрд долларов, а юридические - снизили их до 4,05 млрд.

Широкая денежная масса включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках.

 
 
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Широкая денежная масса увеличилась за февраль 1,076 млрд рублей, достигнув 48,4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Беларуси.
 
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