ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Компания Bosch представила новую линейку высокоэффективных ксеноновых ламп

13.03.2020 17:22 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Компания Bosch продолжает пополнять линейку ламп повышенной эффективности для фар головного света, улучшая конструкцию ламп всех типов. В 2020 году семейство ламп Gigalight пополнили ксеноновые лампы Xenon Gigalight HID с улучшенными характеристиками.

В новую линейку вошли лампы популярных типов D1S и D2S для легковых и грузовых автомобилей и мотоциклов. Улучшенная конструкция Xenon Gigalight HID позволила добиться более высокой интенсивности излучения. Новые лампы обеспечивают до 70% больше света по сравнению со стандартными ксеноновыми лампами.

Полученный в результате модернизации конструкции нейтральный белый свет с температурой 4 400 К соответствует по восприятию яркому дневному освещению. Благодаря этой особенности в темное время суток водитель получает возможность управлять автомобилем в более комфортных условиях. Улучшенное освещение позволяет распознавать потенциально опасные ситуации на несколько десятков метров раньше и реагировать быстрее.

Новая линейка ксеноновых ламп Xenon Gigalight HID отвечает всем требованиям европейских стандартов безопасности дорожного движения и сертифицирована для российского рынка. В дополнение лампы получили черный цвет упаковки, отличающий премиальную линейку автомобильных запчастей Bosch.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Bosch продолжает пополнять линейку ламп повышенной эффективности для фар головного света, улучшая конструкцию ламп всех типов. В 2020 году семейство ламп...
 
Новости дня
Новости экономики
 
ШДМ выросла в Беларуси в феврале
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика