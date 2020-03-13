Компания Bosch представила новую линейку высокоэффективных ксеноновых ламп

Компания Bosch продолжает пополнять линейку ламп повышенной эффективности для фар головного света, улучшая конструкцию ламп всех типов. В 2020 году семейство ламп Gigalight пополнили ксеноновые лампы Xenon Gigalight HID с улучшенными характеристиками.

В новую линейку вошли лампы популярных типов D1S и D2S для легковых и грузовых автомобилей и мотоциклов. Улучшенная конструкция Xenon Gigalight HID позволила добиться более высокой интенсивности излучения. Новые лампы обеспечивают до 70% больше света по сравнению со стандартными ксеноновыми лампами.

Полученный в результате модернизации конструкции нейтральный белый свет с температурой 4 400 К соответствует по восприятию яркому дневному освещению. Благодаря этой особенности в темное время суток водитель получает возможность управлять автомобилем в более комфортных условиях. Улучшенное освещение позволяет распознавать потенциально опасные ситуации на несколько десятков метров раньше и реагировать быстрее.

Новая линейка ксеноновых ламп Xenon Gigalight HID отвечает всем требованиям европейских стандартов безопасности дорожного движения и сертифицирована для российского рынка. В дополнение лампы получили черный цвет упаковки, отличающий премиальную линейку автомобильных запчастей Bosch.