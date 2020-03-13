Премиальный комплекс возле «Динамо», где возник «призрак» Бакиева, погряз в судебных спорах

Источник материала: Tut.by

Летом возле стадиона «Динамо» в Минске должен открыться многофункциональный комплекс Centropol. Но сейчас интересные события происходят за пределами строительной площадки — в зданиях судов. Пикантности истории добавляет тот факт, что к проекту могут быть причастны родственники бывшего президента Кыргызстана.



Фото: Павел Садовский, Realt.by

В чем суть спора?

В 2011 году компания «Гермес Констракшн» заключила инвестдоговор с Мингорисполкомом на строительство «Многофункционального гостиничного комплекса в Минске» на пересечении улиц Свердлова и Ульяновской рядом со стадионом «Динамо». Но сроки строительства постоянно переносились. В 2017 году были внесены изменения в инвестдоговор. Сумма инвестиций снизились с 80 млн долларов до 31,6 млн евро, ресурсы должны были поступить от компаний Кипра, Беларуси и Польши. Забегая вперед скажем, что основные средства выделил белорусский госбанк.

Генподрядчиком строительства Centropol стала компания «Термотехстрой» Евгения Жуковского. За 1,5 года компания построила комплекс «на 81−84%». В июне 2019 года заказчик расторг договор генподряда «из-за несоблюдения сроков реализации проекта». Хотя в «Термотехстрой» утверждают, что «работы велись с опережением графика».

Расчет с генподрядчиком за выполненные работы был произведен только в конце февраля 2020 года с помощью органов принудительного исполнения.

«Термотехстрой» также потребовал у «Гермес Констракшн» вернуть 10 млн рублей. Займ на такую сумму генподрядчик выдал заказчику в 2018 году.

В конце 2019 года Экономический суд Минска признал договор займа недействительным. На основании этого «Термотехстрой» подал иск о взыскании с «Гермес Констракшн» 10 млн рублей. 21 февраля 2020 год суд удовлетворил требования бывшего генподрядчика. Однако «Гермес Констракшн» направил в суд ходатайство об отсрочке исполнения указанного решения до 30 августа 2020 года. Компания констатировала, что не может в полном объеме исполнить обязательства «из-за необходимости активного финансирования завершающих работ». Арест на сумму 10 млн рублей на счетах организации «сделает невозможным реализацию проекта в установленные сроки». «Гермес Констракшн» обязалась рассчитаться с «Термотехстрой» до 30 августа 2020 года. К тому времени компания намерена завершить строительство объекта и реализовать ряд площадей, за счет которых и планирует рассчитаться с бывшим генподрядчиком.

12 марта суд отказал «Гермес Констракшн» в удовлетворении ходатайства.

Адвокат «Гермес Констракшн» в ходе судебных разбирательств сказал, что его клиент обосновал нежелание «Термотехстрой» отстрочить выплату займа попыткой «рейдерского захвата» компании.





В «Термотехстрой» называют эти упреки беспочвенными. Свое желание получить деньги как можно быстрее они обосновывают двумя моментами. Компания терпит «огромные издержки». Прибыль «Термотехстрой» в 2019 году по сравнению с 2018 годом снизилась почти в 20 раз. Компания вынуждена была взять кредит в Банке БелВЭБ для пополнения оборотных средств и уже заплатила свыше 40 тысяч евро процентов за пользование кредитом. «Термотехстрой» несет убытки из-за роста курса доллара к белорусскому рублю.

В «Термотехстрой» считают, что «Гермес Констракшн» будет всячески затягивать исполнение решения суда, чтобы «успеть завершить строительство, распродать площади, рассчитаться с „Белагропромбанком“ и подать на банкротство». Это вторая причина, почему бывший генподрядчик торопится получить деньги. Потому что после ввода объекта в эксплуатацию «вернуть деньги будет почти нереально», считают в «Термотехстрой».

Важно также отметить, что договор займа был заключен «в счет оплаты договора на создание объекта долевого строительства на сумму 5 млн долларов». По-простому говоря, «Термотехстрой» после завершения строительства рассчитывала получить в собственность часть площадей Centropol. Поэтому в ходе судебных прений представитель бывшего генподрядчика заявил, что «Гермес Констракшн» «ничто не препятствует провести взаимозачет встречных обязательств без уплаты 10 млн рублей». Нюанс в том, что, по предварительной информации, к части этих площадей уже имеет отношение другая компания — нынешний генподрядчик «Стройдиапазон», что нашло свое отражение в ходе разбирательств в суде. А это значит, что на горизонте может замаячить новый спор.

Так, а причем тут Бакиев?

В «Термотехстрой» называют «Гермес Констракшн» «так называемым инвестором», который, «несмотря на предоставление огромных преференций от Республики Беларусь, вложил в проект минимум собственных средств».



Фото: Павел Садовский, Realt.by

В ходе суда выяснилось, что подконтрольный государству «Белагропромбанк» выделил на строительство комплекса два кредита на сумму почти 17,5 млн долларов. Еще 2,25 млн долларов вложила шотландская компания Forpaton Resource. Согласно выписке из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Беларуси, «Гермес Констракшн» на 100% принадлежит кипрской компании D-Business Solutions Limited, которая через вышеназванный шотландский офшор контролируется 25-летним гражданином Беларуси Русланом Петровым, свидетельствует информация в британском регистре. На основании ряда фактов naviny.by пришли к выводу, что за Русланом Петровым может скрываться внук бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. Руслан Бакиев — сын Марата Бакиева, который был экс-помощником председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана. В 2015 году «Радио Свобода» нашла в деревне Раубичи под Минском апартаменты разыскиваемого Интерполом старшего сына Бакиева.

В «Термотехстрой» заявляют, что «не видели и не знакомы ни с Петровым, ни с Бакиевым», а все вопросы адресуют «Шихлину А.В., который по доверенности от имени иностранного инвестора подписывал дополнительное соглашение № 1 к инвестиционному договору о снижении объема инвестиций до 31,6 млн евро».

Ранее бизнесмена Андрея Шихлина связывали со строительством бизнес-центра Kiroff Center и компанией «Парагис», которая выкупила торговый центр Arena City. Он был известен как продавец модной одежды. Шихлин также является заместителем председателя Белорусской федерации панкратиона и смешанных единоборств.

Источник TUT.BY, знакомый с реализацией проекта, сказал, что данный процесс — это «вершина айсберга, под которым давний спор между группой белорусских бизнесменов и топ-менеджеров, а Бакиев тут не при делах, он зашел на стадии реализации».