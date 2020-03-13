В Белнефтехиме ответили главе Минэнерго РФ о более эффективных поставках нефти из России в Беларусь

Источник материала: Tut.by

Минэнерго РФ не располагает информацией о предложении Саудовской Аравии поставлять нефть в Беларусь, поставки из России являются более эффективными. Такое мнение журналистам высказал российский министр энергетики Александр Новак.



Фото: minenergo.gov.ru/

Ранее ряд источников сообщили , что Беларусь ведет переговоры с Саудовской Аравией о поставке нефти.

— У нас нет такой информации, — сказал Новак (цитата по ПРАЙМ ). — Это рынок, на рынке могут быть различные предложения, на мой взгляд.

Но глава Минэнерго РФ уверен, что российские компании и «наши поставки, они более эффективны».

По словам пресс-секретаря концерна «Белнефтехим» Александра Тищенко, Беларусь изначально была настроена на то, чтобы российская нефть была более выгодной по сравнению с появляющимися альтернативными предложениями на рынке.

— Хотелось бы, чтобы мнение министра Новака поддержали крупные российские поставщики нефти. Иначе это будет просто похоже на гипноз, — сказал TUT.BY Тищенко. — В принципе российским компаниям сегодня ничего не мешает скорректировать свои рыночные позиции относительно условий поставки нефти в Беларусь.

Александр Новак в четверг, 12 марта провел встречу с главами крупнейших российских нефтяных компаний для обсуждения ситуации на рынке и планов компаний по добыче. Нефтяники выразили готовность работать при низких ценах на нефть, сообщает РБК.

Государственная Saudi Aramco активизировала переговоры с переработчиками о дополнительных поставках нефти, в первую очередь обратившись к потребителям российского сорта Urals, сообщает Рейтер. По информации Bloomberg, Саудовская Аравия готовится в три раза увеличить поставки нефти в европейские страны по цене 25 долларов за баррель.

11 марта премьер-министр Беларуси Сергей Румас слетал в Москву и передал российским чиновникам и нефтяникам «новые предложения по поставкам нефти». «На первый взгляд, эти предложения не были отвергнуты российской стороной. Думаю, мы продвинемся по решению нефтяного спора», — сказал Румас, но не уточнил детали предложения. При этом он заявил, что падение цен на нефть «дает дополнительную возможность договориться как с Российской Федерацией, так и с альтернативными поставщиками нефти».

В субботу, 7 марта, Александр Лукашенко заявил, что ему поступило предложение о покупке более 6 млн тонн нефти. Однако продавец не был назван.

С 1 января 2020 года Беларусь не имеет долгосрочных контрактов с крупными российскими нефтяными компаниями на поставку нефти. Причина — спор вокруг размера премии к беспошлинной цене нефти.

В январе-феврале белорусские нефтеперерабатывающие заводы работали на загрузке 50%, они переработали около 1,8 млн тонн нефти при плане 3,6−4 млн тонн. НПЗ на март законтрактовали сырья на уровне 1 млн тонн.