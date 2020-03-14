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Коронавирус парализовал рынок краткосрочной аренды Минска, бизнес на грани банкротства: «Такого еще не было. Это катастрофа!»

14.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

По данным ВОЗ, эпидемия коронавируса в мире уже обрела масштаб пандемии. Страны одна за другой уходят в карантин, ограничено воздушное сообщение, среди населения наблюдается растущая тревога. В тот момент, когда фармацевтический рынок вовсю штампует защитные средства, туризм бьется в агонии. Люди попросту боятся выезжать за границу, и когда это закончится, никто не знает. Руководитель отдела краткосрочной аренды «Мольнар апартаменты» Сергей Ивашкевич рассказал Realt.byо катастрофе, которую прямо сейчас переживает рынок краткосрочной аренды Минска.

Коронавирус парализовал рынок краткосрочной аренды Минска, бизнес на грани банкротства: «Такого еще не было. Это катастрофа!»

До 80% броней отменены

Туристический сезон в Беларуси еще не наступил, а страх за него уже есть. Ежегодно февраль-март для бизнесменов в сегменте краткосрочной аренды характеризовался пониженным спросом, задача в этот период продержаться на плаву и выйти в ноль, а заработать уже в сезон. Однако похоже 2020 год пойдет по другому сценарию:

— Коронавирус очень серьезно сказывается на туристической сфере, в том числе на гостиничном бизнесе, к которому относимся и мы. Эпидемия пришла к нам в страну не только как заболевание, но и как серьезная угроза многим видам деятельности. Вирус повлиял в том числе и на наш бизнес. С начала марта путешественники начали отменять бронирование апартаментов. Причем не только гости из Китая и стран, где были зафиксированы очаги эпидемии, но и из других стран мира. К середине месяца тенденция обрела массовый характер — на сегодня до 80% броней отменены, — рассказывает Сергей Ивашкевич. — С учетом реалий, многие предприниматели задумываются как избежать серьезных убытков. Когда эпидемия пойдет на спад, никто не знает. Но, если так пойдет и дальше, то отрасль ждут серьезные последствия.

По данным эксперта, многие апартаменты стоят пустыми с 1 марта, а значит предприниматели закончат месяц себе в убыток:

– Реалии таковы, что предприниматели не могут возместить затраты на аренду, налоги, рекламу, клининг и тд. , а значит  терпят убытки. Бизнес замер, и позитивных предпосылок пока, к сожалению, не видно. Буквально сегодня отменил бронь очередной клиент из Европы, написал: «Извините, прилететь не могу. Сами понимаете, какая ситуация». Что будет дальше – никто не знает: вакцины нет, география эпидемии расширяется, количество заболевших растет. Перспективы не самые радужные.

Спрос на майские праздники практически нулевой

В сегменте краткосрочной аренды нет ажиотажа даже на майские праздники. Спрос на квартиры на сутки в Минске практически нулевой. А это уже серьезный звонок для рынка:

– Люди боятся вносить хоть какую-то предоплату, потому что нет уверенности в поездке. Пока мы наблюдаем единичный спрос на праздники, но гарантий, что даже эти гости приедут – нет. 

Это не просто встряска, это катастрофа. Ничего подобного рынок еще не переживал. Если в 2014-ом году во время кризиса бизнесменам пришлось сильно ужать цены, чтобы привлечь гостей, то сегодня не поможет и это. Ситуация сложнее финансового кризиса – закрываются границы, отменяются рейсы, во многих странах вводят карантин. В туристических странах наблюдается то же самое, и под угрозой весь сезон.

Что будет с ценами на аренду?

Многие собственники квартир идут на встречу предпринимателям, смягчая условия аренды. Каждый понимает, что заработать в такой ситуации практически невозможно. Ужались все – и арендаторы и субарендаторы – но, как долго рынок сможет отбивать удар – большой вопрос:

– В Беларуси и так в последние годы высокая конкуренция в сегменте краткосрочной аренды, когда предложение превышает спрос и, если в связи с эпидемией спроса не будет и в сезон, то многие предприниматели будут вынуждены отказаться от арендных квартир, чтобы избежать денежных потерь. Рынок аренды жилья перенасытится, что, естественно, приведет к падению цен на рынке аренды в целом.

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Теги: Минск
 
 
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По данным ВОЗ, эпидемия коронавируса в мире уже обрела масштаб пандемии. Страны одна за другой уходят в карантин, ограничено воздушное сообщение, среди населения...
 
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