Танкеры с нефтью для Беларуси прибывают в порты Одессы и Клайпеды

Источник материала: Tut.by

12 марта в одесском нефтяном терминале «Южный» начался прием первого танкера с легкой нефтью сорта Azeri Light объемом 90 тысяч тонн для ее дальнейшей транспортировки в Мозырь. Об этом сообщает пресс-служба «Укртранснафты».



Фото: Укртранснафта

Нефть транспортируют в Беларусь по трубопроводу Одесса — Броды и далее по отрезку «Дружбы» на Мозырский НПЗ.



Фото: Укртранснафта

Транспортировка нефти осуществляется в рамках договора между «Укртранснафтой» и BNK (UK) Limited (Великобритания), которая является «дочкой» «Белорусской нефтяной компании». Договор действует до конца 2020 года, отмечается в сообщении украинской компании.



Фото: Укртранснафта

Власти Беларуси договорились с Socar Trading, торговым подразделением Госнефтекомпании Азербайджана, о поставке в марте трех партий нефти общим объемом около 250 тыс. тонн в порт «Южный».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ , цена нефти марки Azeri Light упала на 3,69 доллара до 32,35 доллара барреля. Отметим, что цена барреля азербайджанской нефти, снизившись в декабре 2001 года до минимума, составила 19,15 доллара, а в июле 2008 года достигла максимума — 149,66 доллара.

В воскресенье, 15 марта в литовский порт Клайпеда прибудет третий в этом году танкер с нефтью для Беларуси.



Фото: DELFI

«Пятнадцатого марта танкер Vernadsky Prospect („Вернадский Проспект“) доставит на нефтетерминал в Клайпеде около 80 тыс. тонн сырьевой нефти», — сообщила BNS представитель оператора Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) и нефтетерминалов Klaipedos nafta по связям с общественностью Оринта Баркаускайте.

Еще два танкера должны прибыть в порт 19−21 и 29−30 марта, сообщил BNS представитель литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai (она доставляет нефть из Клайпеды в Беларусь) Мартинас Бурба. По неофициальным данным, эта нефть также будет из России, ее заказал нефтеперерабатывающий завод «Нафтан».



7 марта работники «Нафтана» встретили российскую нефть от трейдеров, первый танкер которой прибыл в Клайпеду 4 марта. Фото: Вестник Нафтана

Таким образом, в марте в Клайпеду ожидается поставка для Беларуси 4 танкеров общем объемом 320 тысяч тонн нефти.

С 1 января 2020 года Беларусь не имеет долгосрочных контрактов с крупными российскими компаниями на поставку нефти по трубопроводу «Дружба» из-за спора вокруг размера премии к беспошлинной цене нефти. Поэтому страна покупает танкерную нефть у альтернативных поставщиков.