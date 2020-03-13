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Танкеры с нефтью для Беларуси прибывают в порты Одессы и Клайпеды
13.03.2020 20:12 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
12 марта в одесском нефтяном терминале «Южный» начался прием первого танкера с легкой нефтью сорта Azeri Light объемом 90 тысяч тонн для ее дальнейшей транспортировки в Мозырь. Об этом
Нефть транспортируют в Беларусь по трубопроводу Одесса — Броды и далее по отрезку «Дружбы» на Мозырский НПЗ.
Транспортировка нефти осуществляется в рамках
Власти Беларуси договорились с Socar Trading, торговым подразделением Госнефтекомпании Азербайджана, о поставке в марте трех партий нефти общим объемом около 250 тыс. тонн в порт «Южный».
Как сообщает
В воскресенье, 15 марта в литовский порт Клайпеда прибудет третий в этом году танкер с нефтью для Беларуси.
«Пятнадцатого марта танкер Vernadsky Prospect („Вернадский Проспект“) доставит на нефтетерминал в Клайпеде около 80 тыс. тонн сырьевой нефти», — сообщила
Еще два танкера должны прибыть в порт 19−21 и 29−30 марта, сообщил BNS представитель литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai (она доставляет нефть из Клайпеды в Беларусь) Мартинас Бурба. По неофициальным данным, эта нефть также будет из России, ее заказал нефтеперерабатывающий завод «Нафтан».
Таким образом, в марте в Клайпеду ожидается поставка для Беларуси 4 танкеров общем объемом 320 тысяч тонн нефти.
С 1 января 2020 года Беларусь не имеет долгосрочных контрактов с крупными российскими компаниями на поставку нефти по трубопроводу «Дружба» из-за спора вокруг размера премии к беспошлинной цене нефти. Поэтому страна покупает танкерную нефть у альтернативных поставщиков.
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12 марта в одесском нефтяном терминале «Южный» начался прием первого танкера с легкой нефтью сорта Azeri Light объемом 90 тысяч тонн для ее дальнейшей транспортировки в...
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