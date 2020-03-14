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Посол России: Москва внимательно относится к позиции Минска на переговорах по нефти

14.03.2020 10:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российская сторона в переговорном процессе по вопросам поставок нефти в Беларусь стремится максимально учитывать позицию Минска. Об этом сообщил в субботу журналистам посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, комментируя переговоры глав правительств двух стран в Москве, пишет ТАСС.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Переговоры глав правительств России и Беларуси Михаила Мишустина и Сергея Румаса, которые состоялись в Москве [11 марта] имеют важное значение, подтверждают готовность находить развязки и решения двусторонней повестки. Важно, что председатель правительства России показал заинтересованное и внимательное отношение к переговорной позиции белорусской стороны по энергетическим вопросам, — сказал дипломат. — Как бы порой ни были остры споры хозяйствующих субъектов, сколь бы ни были весомы аргументы сторон, путать нерешенность текущих оперативных вопросов и долгосрочную стратегию двусторонних отношений неверно».

Посол отметил, что учтен запрос Минска по условиям поставок нефти «малыми» компаниями. По его словам, нефтяники, готовые поставлять нефть в Беларусь, могут это делать через систему «Транснефти» без ограничений. «Для них, таким образом, определены особые условия», — заявил Мезенцев. При этом, добавил дипломат, важно понимать, что у стран «не единая „казна“, и какие-либо дополнительные преференции за счет российского бюджета в пользу хозяйствующих субъектов, коммерческих структур, работающих на территории братской Беларуси, вряд ли возможны».

Дипломат подчеркнул, что коммерческие предприятия ведут свою хозяйственную деятельность самостоятельно, сами договариваются с партнерами, определяют условия, приемлемые для каждой из сторон. «Призывать государство в качестве посредника, полагаю, допустимо только в крайних случаях. Тем не менее, российская сторона не стоит в стороне от диалога, а стремится в возможном формате помочь коммерческим партнерам достичь согласия», — сказал дипломат.

Цены на нефть диктует рынок

Он также обратил внимание, что «разногласия по ценам на нефть — это спор продавца и покупателя». «Это „строго“ не относится к диалогу между государствами и правительствами. Понятно, что рыночные отношения, которые стали более прочными в системе экономических связей наших стран, определяют для добывающих и перерабатывающих нефтяных компаний стремление к максимальной выгоде и прибыли, что, наверное, естественно, — сказал посол. — Но это не должно затрагивать главного — те сложившиеся (между странами — прим. редакции) масштабные и глубокие отношения, которыми мы все особо дорожим».

Он подчеркнул, что надо совершенствовать экономическое сотрудничество на фундаменте рыночных принципов, при этом важно учитывать интересы друг друга и понимать аргументы коллег. По его словам, в широком стратегическом плане российская сторона взаимодействует «с белорусскими друзьями именно так». «Интеграционная работа, результатом которой будет выход на единые рынки нефти и газа союзного государства, по определению, снимет с повестки дня споры сторон. Это справедливо и в отношении промышленной политики, единых подходов к поддержке сельхозпроизводителей, решению ряда принципиальных вопросов двусторонней повестки», — сказал посол России.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в минувшую среду в Москве встретился с белорусским коллегой Сергеем Румасом. По итогам встречи Румас сообщил, что Беларусь передала России новые предложения по поставкам нефти в страну.

 
Теги: Минск
 
 
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Посол отметил, что учтен запрос Минска по условиям поставок нефти «малыми» компаниями. По его словам, нефтяники, готовые поставлять нефть в Беларусь, могут это...
 
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