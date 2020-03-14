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Беларусь входит в тройку главных торговых партнеров Крыма
14.03.2020 08:20 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Украина является основной страной-партнером внешней торговли Крыма. В тройку лидеров также входит Беларусь. Об этом сообщила журналистам руководитель управления Федеральной службы госстатистики по Крыму и Севастополю Ольга Балдина.
— Внешнеторговый оборот составил за девять месяцев более 70 млн долларов. Экспорт составил 24 млн долларов, а импорт — 46,2 млн долларов, — рассказала Балдина (цитата по
Крым экспортирует свои товары в 22 страны мира. На Украину пришлось 50,3% экспорта, на Беларусь — 23%, на Казахстан — 10,3%. Импорт товаров поступал из 35 стран. Лидерами стали Украина (28,3%), Италия (17,4%), Беларусь (15,5%), Армения (11%) и Турция (6,2%).
Беларусь официально не признала Крым частью России. Национальный статистический комитет не озвучивает информацию о поставках белорусских товаров в Крым.
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Украина является основной страной-партнером внешней торговли Крыма. В тройку лидеров также входит Беларусь. Об этом сообщила журналистам руководитель управления...
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