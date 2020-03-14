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Украина закрывает границу с Беларусью, посольство прекращает консульский прием
14.03.2020 11:54 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Украина с понедельника, 16 марта, закрывает свои границы с Беларусью. Ограничение не коснется граждан Украины, возвращающихся домой. Об этом TUT.BY сообщили в посольстве Украины в Минске.
— Границы закрываются с понедельника. Это не касается грузового сообщения. Также в связи с пандемией коронавируса прием граждан в посольстве Украины в Республике Беларусь прекращен до 20 марта 2020 года, — сообщил пресс-секретарь посольства Павел Троян.
С 16 марта иностранцев и лиц без гражданства не будут пропускать через границу, в том числе и в рамках транзитного проезда.
Режим выезда иностранцев и лиц без гражданства с территории Украины остается без изменений.
Напомним, власти Украины приняли решение
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