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Посольство Латвии в Минске до середины апреля прекращает прием посетителей из-за коронавируса

14.03.2020 12:44 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Посольство Латвии в Минске и генеральное консульство этой страны в Витебске с 16 марта по 14 апреля не будут вести прием посетителей из-за вспышки коронавируса COVID-2019, следует из заявления латвийского МИД.


Фото: pixabay.com

«Принимая во внимание чрезвычайную ситуацию в Латвии и ограничивающие пандемию коронавируса мероприятия в зарубежных странах, латвийские дипломатические и консульские представительства с 16 марта до 14 апреля будут продолжать обеспечивать консульскую помощь в чрезвычайных ситуациях, — сообщило внешнеполитическое ведомство. — Плановый очный прием посетителей вестись не будет. Заявки на получение виз будут приниматься только в бюро, оказывающих внешние услуги, кроме случаев, связанных с интересами государства или гуманитарными причинами. Заявки на получение вида на жительство в Латвии приниматься не будут».

«Эти изменения вводятся с целью соблюдать меры предосторожности и по возможности не допускать распространения инфекции. Также и в дальнейшем будет обеспечиваться непрерывность работы представительств и возможность связываться с представительствами по телефону, почте или электронной почте», — подчеркивает МИД Латвии.

Прекратило выдачу виз посольство Чехии в Минске. «С 14 марта 2020 года во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры, приостанавливается прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз. Меры также касаются членов семей граждан ЕС. Остановлено рассмотрение заявлений на шенгенские визы, по которым еще не было принято решение. Консульский сбор не возвращается», — сообщило посольство.

Из-за коронавируса въезд для иностранцев с 15 марта на две недели закрывает Польша, с 16 марта на такой же срок — Украина. Для белорусских граждан пока останутся открытыми границы с сопредельными Литвой, Латвией и Россией. Однако 13 марта президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что «закрытие границ может рассматриваться в числе альтернатив». «Сейчас уже ведется проверка границ на всей территории», — цитирует Науседу местный новостной портал ru.delfi.lt.

Эстония ввела санитарный контроль на границе, но о ее закрытии речь не идет, сообщает посольство этой страны в Минске.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Посольство Латвии в Минске и генеральное консульство этой страны в Витебске с 16 марта по 14 апреля не будут вести прием посетителей из-за вспышки коронавируса...
 
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