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Литва закрывает границу. Въезд иностранцам запрещен
14.03.2020 14:00 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене заявила, что 14 марта с 18.00 Литва возобновит контроль на внутренних границах Евросоюза, а также с этого времени всем иностранцам будет запрещен въезд, пишет
«Отвечая на меры, принятые нашими соседями, мы считаем, что эта мера целесообразна и поможет справиться с угрозами, с которыми мы сталкиваемся. Такие меры применяют наши соседи, мы считаем это целесообразным», — отметила глава МВД Литвы.
Исключение составят те, у кого есть разрешение на работу в Литве.
Всем литовцам, которые вернуться на родину из-за границы, потребуется 14 дней провести в самоизоляции.
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